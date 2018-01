Verlorener Stechschuss kostet SG Coburg die Endrunde

Nach einem Sieg und einer Niederlage am letzten Wettkampfwochenende in Fürth beendet die SG Coburg die Bundesliga-Saison der Luftgewehrschützen auf Platz 9. Die Hoffnung, doch noch in die Endrunde der besten vier Teams einzuziehen, lebte zumindest noch bis Sonntagmorgen, denn am Tag zuvor fuhren die Coburger einen souveränen 4:1-Sieg gegen den SV Petersaurach ein, und sicherten sich damit auch vorzeitig den Klassenerhalt.



Im Duell mit Bund München fehlte dann aber wie so häufig in dieser Spielzeit das Quäntchen Glück. Topschütze Bernhard Pickl verlor die Paarung gegen Lisa Haensch knapp im Stechschuss, die knappe 2:3-Niederlage der SG war besiegelt. Das Ergebnis war im Nachhinein umso bitterer, da durch die überraschende 2:3-Niederlage von Saltendorf am Nachmittag gegen das Schlusslicht aus Kronau, den Coburgern ein 3:2-Sieg zum vierten Platz gereicht hätte. Unglaublich: Ein verlorener Stechschuss entschied am Ende über fünf Plätze in der Tabelle.



SG Coburg -

SV Petersaurach 4:1

Zwei deutliche Siege mussten die Coburger einfahren, um noch eine Chance auf den 4. Platz zu haben. Am Samstag ging der erste Schritt dieses Plans voll auf. Obwohl die SG mit 1963 Gesamtringen ein durchschnittliches Ergebnis schoss, gelang ein klarer Sieg gegen Petersaurach. Pickl reichten 390 Ringe für den Sieg, da sein Widersacher Sebastian Hahn (387) einen schwachen Tag erwischte. Während Manuel Wittmann im Stechschuss das Nachsehen gegen Theresa Schwendner hatte, blieb Sabrina Hößl bei ihrer "Verlängerung" nervenstark und gewann. Jürgen Wallowsky sicherte sich den Punkt knapp gegen Tina Grünwedel (390:389), Lorenz Gluth hatte keinerlei Probleme gegen Verena Schmid (394:389).



Der Bund München -

SG Coburg 3:2

Der "Sonntagsfluch" verfolgte die Coburger auch in Fürth: Fünfter Wettkampf am Sonntag, fünfte 2:3-Niederlage. Dabei rechneten sich die SG durchaus Chancen gegen den Tabellendritten aus, da mit Barbara Engleder die absolute Topschützin ausfiel. Und wie bei den meisten Sonntagswettkämpfen zuvor, sah es zu Beginn vielversprechend aus. Die Mannschaft um Kapitän Jürgen Wallowsky führte lange Zeit und hatte den Sieg bereits vor Augen.Pickl zeigte mit 397 Ringen eine starke Vorstellung, musste sich aber im Stechschuss geschlagen geben. Auch Hößl an Position 2 hatte die Chance auf den Sieg, schwächelte aber in einer Serie am Ende etwas und verlor noch mit 931:394 Ringen. Wallowsky und Wittmann gewannen ihre Duelle souverän, Gluth hatte mit 390:393 das Nachsehen.



Trotz der höheren Anzahl der Gesamtringe (1964:1963) war die nächste Sonntagspleite perfekt. "Man kann keinem im Team einen Vorwurf machen, jeder hat sein Bestes gegeben. Es wäre möglich gewesen, in die Endrunde einzuziehen, aber wir hatten einfach zu viel Pech", sagt Betreuer Reinhard Mohr, der von allen Schützen, die am Wochenende im Einsatz waren, die Zusage für die nächste Spielzeit bekommen hat. "Mit einer leicht verstärkten Mannschaft werden wir nächste Saison wieder angreifen."



Ergebnisse: Bernhard Pickl - Sebastian Hahn 390:387 Ringe, Sabrina Hößl - Maren Prediger 395:395 (9:8), Manuel Wittmann - Theresa Schwendner 394:394 (10,2:10,5), Jürgen Wallowsky - Tina Grünwedel 390:389, Lorenz Gluth - Verena Schmid 394:389

Gesamtringe: 1963:1954



Ergebnisse: Lisa Haensch - Bernhard Pickl 397:397 (10,1:9,6), Pierre-Edmond Piasecki - Sabrina Hößl 394:391, Michaela Walo - Manuel Wittmann 389:391, Denise Erber - Jürgen Wallowsky 390:395, Hanna Bühlmeyer - Lorenz Gluth 393:390

Gesamtringe: 1963:1964