Über 10 000 Kilometer auf Skiern unterwegs

Am morgigen Samstag feiert Bernd Franzkowiak seinen 70. Geburtstag. Der Frohnlacher Unternehmer ist nicht nur in seiner Heimatgemeinde Ebersdorf bekannt wie ein bunter Hund. In Wintersportkreisen hat er sich als Extrem-Skilangläufer einen Namen gemacht. Weit mehr als 10 000 Kilometer hat er bei Wettkämpfen und Exkursionen in den schier unendlichen Weiten in seiner Lieblingsregion nördlich des Polarkreises zurückgelegt. Das Büro des Reifenhändlers ist gespickt mit Urkunden, Pokalen und Bildern von seinen sportlichen Erfolgen. Zweimal wurde er zum Sportler des Jahres der Gemeinde Ebersdorf gekürt.



Als Jungspund führten ihn bei der Bundeswehr seine Ausbilder aufgrund außergewöhnlicher Ausdauerwerte an den Leistungssport heran. Er machte zunächst als Leichtathlet auf sich aufmerksam. Anfang der 1980er Jahre entdeckte er sein Herz für den Skilanglauf. 35 Jahre lang waren die Loipen in den Alpenländern in Skandinavien in seiner Freizeit sein Lieblingsrevier. "Ich hatte das Glück, dass meine Familie mitzog und sich mit meinem Hobby identifizierte", bekennt der verheiratete zweifache Familienvater.



Ganz oben auf der Liste seiner Trophäen steht die Aufnahme ins Klassement der World Loppet Masters im Jahr 1991 für die erfolgreiche Teilnahme an zehn von weltweit 13 Ultra-Skimarathons mit dem legendären schwedischen Vasalauf über 90 Kilometer an vorderster Front. 1999 bestand Bernd Franzkowiak zusammen mit 84 weiteren Abenteurern die Herausforderung des längsten einwöchigen Etappenrennens "Rajalta Rajalle hiihto" über 450 Kilometer entlang des arktischen Breitengrades quer durch Finnland von der russischen bis zur schwedischen Grenze.



Nach der Wiedervereinigung befiel den umtriebigen Geschäftsmann, der Mitglied der deutschen Sporthilfe ist, der Biathlon-Virus. Bei Weltcups in Oberhof, Ruhpolding, Hochfilzen und Antholz ist er Dauergast und hat Freundschaften mit Aktiven und Trainern aufgebaut.



Seit einem Jahrzehnt geben sich Biathlon-Größen am Ebersdorfer Kirchweihmarkt zu einer Autogrammstunde und Talkrunde an seinem Stand ein Stelldichein. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Kirchweih. Bernd lockt viele Besucher und Fans an und löst Begeisterung aus", so Bürgermeister Bernd Reißenweber. Der Reigen der Skijäger, die bei ihm zu Gast waren, reicht von Uschi Disl über Petra Behle, Sven Fischer, Fritz Fischer, Kati Wilhelm, Simone Hauswald, Michael Greis, Andrea Henkel bis hin zu Andreas Birnbacher und Tobias Angerer. Sein 70. Wiegenfest feiert Bernd Franzkowiak im Skiurlaub in Südtirol.