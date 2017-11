TV Weidhausen fehlt der Glaube

Die Halle ist gut gefüllt, auf dem Spielfeld läuft der Derbyklassiker zwischen HG Kunstadt und TV Weidhausen - doch auf den Rängen will keine rechte Stimmung aufkommen. Ganz klar: Die Duelle zwischen HGK und TVW haben in der Vergangenheit rassigere Auflagen erlebt als am Sonntag in der Obermainhalle. Da setzten sich die Gastgeber nach einer eher durchwachsenen Leistung mit 28:25 gegen einen Gast aus Weidhausen durch, der wohl selbst nicht an einen Favoritensturz des ungeschlagenen Tabellenersten geglaubt hatte.



Kontakt zum Spitzenduo HG Kunstadt und HaSpo Bayreuth II wahrt weiterhin die HSG Rödental/Neustadt. Bei der SG Marktleuthen/Niederlamitz setzte sich die Greiner-Truppe deutlich mit 27:17 durch. Etwas überraschend war die 22:25-Heimniederlage der HG Hut/Ahorn gegen Ebern. Bad Rodach/Großwalbur hatte durch den Rückzug der 3. HSC-Mannschaft (wir berichteten) ein spielfreies Wochenende.



HG Kunstadt -

TV Weidhausen 28:25 (14:13)

Weidhausen präsentierte sich am Sonntag sowohl auf als auch neben dem Spielfeld als eine echte Einheit, die am Sonntag zudem für die ein oder andere personelle Überraschung sorgte. Zum Beispiel war da die Rückkehr des lange verletzten Florian Büttner, zum anderen der Einsatz von Routinier und Ex-Kunstadter Florian Klihm.



Die Anfangsphase verlief völlig ausgeglichen. Besonders bemerkenswert war die Leichtigkeit, mit der Weidhausen über Recknagel, Büttner und Klihm die Kunstadter Defensivreihe im direkten Zweikampf austanzte. Da platzte beim 10:10 in der 20. Minute schon auch einmal dem ansonsten eher ruhigen Simon Swoboda der Kragen, der im Kunstadter Tor noch der Beste seines Teams war. Doch auch in der Offensive trat die HGK eine Woche vor dem so wichtigen Spiel in Rödental auffallend einfallslos auf. Fast alles lief über die linke Angriffsseite, deren Versuche aber frühzeitig von der hellwachen TVW-Abwehr unterbunden wurden. Allein Simon Swoboda im Tor und die eine oder andere gelungene Angriffsaktion von Oliver Oester und Hajck Karapetjan ermöglichten der HG den knappen 14:13-Pausenstand.



In den zweiten 30 Minuten änderte sich am Spiel auf beiden Seiten wenig, allerdings hatten die Hausherren jetzt endlich auch ihre rechte Angriffsseite wieder gefunden, bei der sich Andrei Stirbati hellwach und vor allem treffsicher gegen den ansonsten sehr guten TVW-Keeper Jonas Faber präsentierte. Stirbatis Tore zum 23:18 (45.) sorgten auch deshalb frühzeitig für klare Verhältnisse, weil beim TVW merklich die Kraft nachließ und im Lager der "Grünen" wohl auch die Zuschauer nicht an eine Wende der Partie glaubten.



So plätscherte die Partie mit Ausnahme einzelner sehenswerter Einzelaktionen auf beiden Seiten bis zum Schluss vor sich hin. Doch trotz des am Ende standesgemäßen 28:25-Erfolges müssen sich die Spieler von Trainer Johan Andersson vor allem in Sachen Spieltempo und Zusammenspiel einiges einfallen lassen, um nächste Woche in Neustadt kein böses Erwachen zu erleben.

HG Kunstadt: Swoboda, Kießling; Karapetjan (9/5), Stirbati (6), Andersson (3), Brungs (3), O. Oester (3), N. Oester (2), Jung (1), Maile (1), Lakiza, Petersen.

TV Weidhausen: Faber, Schieber; Recknagel (7/1), Ch. Büttner (5/2), Klihm (4), F. Büttner (3), Werner (2), Querfeld (2), S. Büttner (1), Reichel (1), Staude, Goller, Pechauf.



HG Hut/Ahorn -

TV Ebern 22:25 (12:14)

Bereits vor dem Spiel war die Stimmung bei der HG Hut/Ahorn gedrückt. Der in den letzten Wochen so großartig aufspielende Stefan Döbereiner verletzte sich beim Aufwärmen und musste dann nach zehn Minuten die Segel streichen. Wie gelähmt agierte der Ahorner Angriff in den ersten Minuten, durch leichtfertige Ballverluste wurde dem gegnerischen Konterspiel Tür und Tor geöffnet. Nach 15 Minuten musste die Heimmannschaft bereits einen Sechs-Tore-Rückstand hinnehmen. Mit voranschreitender Spielzeit fand dann die HG dann aber besser ins Spiel. Durch gute Ballbewegung kam Hut/Ahorn immer wieder zu leichten Toren. So konnte der Rückstand zur Halbzeit auf zwei Tore verkürzt werden.



In der zweiten Spielhälfte entwickelte sich dann ein munteres Spiel für die Zuschauer. Die Eberner zogen immer mal wieder mit drei bis vier Toren davon, doch die Ahorner steckten niemals auf und kämpften sich wieder heran. Angeführt von einem kaltschnäuzigen Dominik Harbecke, der perfekt vom Siebenmeterstrich blieb (4/4), wurde der Kampf dann auch belohnt. In der 53. Spielminute erzielte die HG nach langer Zeit wieder den Ausgleich - für Spannung war in der Ahorner Sporthalle gesorgt. Der Ausgleich währte jedoch nicht lange. Durch eine doppelte Unterzahl bekam Ebern wieder Oberwasser und zog mit zwei Toren weg. Schlussendlich musste sich die HG Hut/Ahorn mit 22:25 geschlagen geben. Mit aktuell sieben Punkten auf der Habenseite findet sich die HG im Mittelfeld der Liga wieder.



HG Hut/Ahorn: Lesch, Ponsel; Schulze (4), Döbereiner (1), Weikard (3), Birkner (3), Harbecke (6/4), Engelhardt, Straub, Mundt, Friedrich, Balkan (3/1), Beetz (2), Hofmann.



SG Marktleuthen/Niederl. - HSG Rödental/N. 17:27 (9:12)

Weniger Widerstand als erwartet konnte die SG Marktleuthen/Niederlamitz gegen die Rödentaler leisten. Die ersten 20 Minuten waren zumindest noch ausgeglichen, das Spiel lief stets nach dem gleichen Muster ab: Die HSG legte ein Tor vor, Marktleuthen glich immer wieder aus. Nach 22 Minuten besorgte Bastian Göpfert das 10:8 für die Gäste, danach vergaben allerdings Fabian Cichon und Marcel Heil zwei Siebenmeter innerhalb einer Minute. Kapital konnten die Hausherren daraus aber nicht schlagen, Rödental/Neustadt ging sogar mit einer Drei-Tore-Führung (9:12) in die Pause. Hellwach kamen die Schützlinge von Trainer Niels Greiner aus der Kabine und zogen schnell auf sechs Tore davon (9:15, 35.). Diesen Vorsprung verwaltete die HSG lange Zeit, bis die Gastgeber in der 52. Minute beim Stand von 17:20 wieder etwas Hoffnung schöpften. Doch genau im richtigen Moment fanden die Gäste wieder in die Spur und beendeten das Spiel in souveräner Manier mit sieben Treffern in Folge.



HSG Rödental/Neustadt: De Rooij; Fleischmann, Metz (1), Fladt (2/1), Jäckel (1), Krauß (1), Göpfert (3), C. Schuhmann, Legat, Günther (6), Heil (7), Fa. Cichon (6/3).