TTC Wohlbach hält dem Druck stand

Groß war die Anspannung vor der Partie im Wohlbacher Lager, schließlich musste der TTC sein Heimspiel gegen Wöschbach unbedingt gewinnen, um sich eine gute Ausgangsposition für den Abstiegskampf zu sichern. Dementsprechend viel Druck fiel von den Schultern der Wohlbacher ab, als der 6:3-Erfolg am Samstagabend perfekt war. Der TTC überholte damit wieder den oberfränkischen Konkurrenten Effeltrich und steht als Achter wieder über dem "Strich".



TTC Wohlbach -

TTC Wöschbach 6:3

Spielt er oder spielt er nicht? Der Einsatz von der Nummer 1 der Gäste, Dimitrij Mazunov, war ungewiss. Dies war von Wohlbacher Seite auch im Vorfeld als unfair und Wettbewerbsverzerrung kritisiert worden. Das wiederum führte bei den Gästen zu einem gewissen Ärger. Kurz vor dem Spiel sprachen sich dann die Offiziellen beider Vereine aus. Die Gäste brachten klar zum Ausdruck, dass Mazunov gegen Mannschaften der hinteren Tabellenhälfte nur einmal pro Saison zum Einsatz kommt und damit kein Einfluss auf den Wettbewerb genommen wird. Nachdem Mazunov bereits in der Hinrunde gegen Wohlbach an der Platte stand, war er diesmal nicht dabei.



Trotzdem kämpfte Wöschbach um jeden Punkt, doch Wohlbach gelang es trotz des starken Druckes an die starke Leistung aus dem Spiel in Neckarsulm anzuknüpfen. In den beiden Doppelspielen konnten allerdings nur Richard Vyborny und G. C. Foerster gegen Petr Husnik und Kenan Hrnic punkten. Yevgeniy Christ und Grozdan Grozdanov fanden gegen Yong Fu und Roman Rosenberg kein Mittel. Vor allem der mit "Penholder" und links spielende Fu setzte gegen das Wohlbacher Doppel immer wieder die entscheidenden Punkte.



Damit stand es 1:1 - ein Zwischenresultat, das sich die TTC-Herren als Minimum zum Ziel gesetzt hatten. Bereits das erste Einzel des Spiels wurde zum Schlüsselspiel. Vyborny musste gegen den Russen Rosenberg alles geben, um knapp mit 3:2 die Oberhand zu behalten. Dabei machten ihm immer wieder die knallharten Konterschüsse und die extrem gefährlichen Aufschläge seines Gegenübers zu schaffen.



Christ spielte parallel gegen Fu. Gegen die ungewohnte Spielweise des Chinesen kam er überhaupt nicht zurecht. So stand es 2:2 zur Pause. Im hinteren Paarkreuz behielten Grozdanov und Foerster die Nerven und zogen ihr Spiel gegen die vermeintlich schwächeren Gegner durch. Wohlbach ging dadurch mit 4:2 in Führung, das brachte Sicherheit für die weiteren Paarungen.



Vyborny knackt Chinesen Fu

Vyborny demonstrierte dann, wie man erfolgreich gegen den Chinesen Fu agieren muss. Er besiegte diesen mit 3:1 und brachte den fünften Punkt für sein Team. Christ kämpfte gleichzeitig glücklos gegen Rosenberg. Er spielte zwar sehr gut, musste aber immer wieder Netz- und Kantenbälle hinnehmen, was ihn fast zum Verzweifeln brachte. Bezeichnend war, dass Rosenberg das Spiel im vierten Satz mit einem Kantenball zum 12:10 beendete. Jetzt musste das hintere Paarkreuz den Siegpunkt setzen, und das gelang auch gleich Grozdanov gegen Husnik. Seine fortwährenden Spins und harten Konterbälle brachten den verdienten Siegpunkt für die TTC-Herren.

Auch Foerster hatte parallel schon gegen Hrnic mit 3:0 gewonnen. Damit ist für die noch ausstehenden drei Spiele eine gute Voraussetzung geschaffen, den Klassenerhalt sportlich zu schaffen. Das nächste Spiel der Wohlbacher findet in zwei Wochen gegen Mühlhausen statt.







TTC Wohlbach - TTC Wöschbach 6:3



Doppel: Christ/Grozdanov - Fu/Rosenberg 1:3 (7:11, 11:13, 11:5, 7:11), Vyborny/Foerster - Husnik/Hrnic 3:0 (11:3, 12:10, 11:8)

Einzel: Vyborny - Rosenberg 3:2 (10:12, 11:6, 7:11, 12:10, 11:8), Christ - Fu 0:3 (7:11, 7:11, 6:11),

Grozdanov - Hrnic 3:1 (10:12, 11:7, 12:10, 11:4), Foerster - Husnik 3:2 (7:11, 11:6, 11:9, 5:11, 11:7), Vyborny - Fu 3:1 (1:9, 11:8, 9:11, 11:6), Christ - Rosenberg 1:3 (6:11, 12:14, 11:7, 10:12), Grozdanov - Husnik 3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 11:8)