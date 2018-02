Transferfenster geschlossen: Wer kommt - wer geht im Kreis Coburg?

Während im Profibereich die Millionen hin- und hergeschoben werden - Pierre-Emerick Aubameyang wechselte am Mittwoch nach wochenlangem Poker zum FC Arsenal in die Premier League und der BVB kassierte offiziell eine Ablöse in Höhe von 63,75 Millionen Euro - hielten sich die Spielerwechsel in der Region in Grenzen.



Doch bevor am 31. Januar die Winter-Wechselperiode II zu Ende ging, gab es noch einige interessante Veränderungen in den Spielerkadern unserer Landes- und Bezirksligisten.

Beim VfL Frohnlach und TSV Sonnefeld wird über einen Zusammenschluss nachgedacht (dazu auch ein Bericht auf Seite 27), doch bevor es so weit ist, halfen sich die Trainer schon einmal auf dem "kleinen Dienstweg": Mit Erik Mozzo wechselte nämlich ein erfahrener Torwart vom TSV zum VfL, der bei den "Blau-Weißen" zu einem entscheidenden Faktor im Abstiegskampf werden soll.

Bezirksligist TSV Mönchröden, der sich im Winter über Rückkehrer Dominik Stahnke freut - der Lehrer hat eine Anstellung am Gymnasium in Schalkau bekommen und will in der Rückrunde wieder für die "Mönche" stürmen - meldet dagegen bereits zwei Neuzugänge für die nächste Saison.



Drei Neue im "Wildpark"

Vom Landesligisten FC Lichtenfels kehrt Torhüter René Schulz zurück, der bereits als "Gastspieler" die Hallensaison für seinen Ex-Klub sehr erfolgreich bestritt. Außerdem haben die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Reiner Geier und Trainer Thomas Hüttl Einigkeit mit dem Marokkaner Omar Rahmani (24) erzielt.



Der technisch versierte Innenverteidiger des SV Bosporus Coburg, der auch schon für Arabesque Coburg spielte, sucht ab 2018/2019 eine neue Herausforderung. Nachfolgend eine Übersicht unserer höherklassigen Vereine:





TSV Sonnefeld

Neuzugänge: Fabian Schorn (Torwart vom ASV Vach)

Lukas Ghose (Coburger Student und Mittelfeldspieler vom IF Stjernen Flensborg)

Robert Schyka (Stürmer vom Kreisligisten TSVfB Krecktal)

Abgänge: Erik Mozzo (Torwart zum VfL Frohnlach)



VfL Frohnlach

Neuzugänge: Erik Mozzo (Torwart vom TSV Sonnefeld); Jasper Humpert (Mittelfeldspieler von der SpVgg Lettenreuth)

Abgänge: keine





FC Lichtenfels

Neuzugänge: Luca Ljevsic (vom Bayernligisten DJK Don Bosco Bamberg)

Abgänge: Adrian Kremer (Stürmer zum TSV Marktzeuln); Tobias Schorn (Ziel unbekannt)





SV Friesen

Abgänge: keine

Neuzugänge: keine, aber die verletzten Spieler Nikolai Altwasser, Christian Brandt und Kevin Roger (alle Kreuzbandriss) kehren ins Training zurück.





FC Coburg

Neuzugänge: keine

Abgänge: keine





TSV Mönchröden

Neuzugänge: Dominik Stahnke (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Lucca Endler (Verteidiger zum Kreisligisten TSV Weißenbrunn), Alexander Stutzky (Adler Weidhausen/beide bereits vor der Winterpause)



TSV Meeder

Neuzugänge: Kolja Wunsch (von der DJK/FC Seßlach); Michael Knauer (TSG Niederfüllbach); Benjamin Müller (Rückkehr nach Kreuzbandriss); Moritz Engelhardt (Rückkehr nach Auslandssemester in Lettland)

Abgänge: keine





SV Bosporus Coburg

Neuzugänge: Tolga Tunc, Fevzi Kilinc (Torwart und Stürmer/beide vom Kreisligisten TBVfL Neustadt Wildenheid); Ercan Özaltin (FC Kronach); Bahadir Türkoglu (FC Adler Weidhausen); Seran Olcaydu (FC Anadoluspor Coburg)

Abgänge: Markus Knauer (zum SC Sylvia Ebersdorf); Koray Kaya (zur SpVgg Lettenreuth)





SC Sylvia Ebersdorf

Neuzugänge: Kari Sari (vom thüringischen FC Köppelsdorf), Markus Knauer (SV Bosporus Coburg)

Abgänge: Paul Scheller (pausiert); Tyler Humphrey (zurück nach Texas)





Hinweis:

Die Angaben stammen von den Trainern oder Abteilungsleitern der Vereine.