Tiefenlauterer Damen verlieren Oberfrankenderby

Die Bayernliga-Damen des TTC Tiefenlauter haben einen vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst: Nach der 4:8-Niederlage beim Tabellennachbarn TTC Neunkirchen am Brand rangiert der TTC nur noch auf dem 6. Rang. Ebenfalls eine wichtige Partie im Abstiegskampf haben die Damen des TTC Wohlbach in der Landesliga Nordwest beim ATS Kulmbach verloren (5:8). Über ein 7:7-Unentschieden kam die 2. Damen-Mannschaft des TV Ebersdorf in der Oberfrankenliga gegen den TSV Teuschnitz nicht hinaus.



Herren, 2. Bezirksliga West

Post-SV Bamberg -

TSV Untersiemau II 6:9

Der TSV lag nach den drei Doppelspielen überraschend mit 0:3 in Rückstand. Aufgerüttelt durch die Niederlagen entschieden die Gäste die ersten vier Einzelspiele klar für sich. Der Gastgeber glich zum 4:4 aus, mit einer 7:4-Führung ließ sich dann Untersiemau aber nicht mehr vom doppelten Punktgewinn beim Schlusslicht abbringen.

Ergebnisse: Fehringer/Zimmermann - Beygang/Ehrlicher 3:1, Fredrich/Luger - Kobinski/Markert 3:0, Jung/Neubauer - Funk/Bürger 3:1, Fredrich - Markert 0:3, Luger - Kobinski 0:3, Fehringer - Ehrlicher 1:3, Zimmermann - Beygang 0:3, Jung - Bürger 3:1, Neubauer - Funk 0:3, Fredrich - Kobinski 0:3, Luger - Markert 1:3, Fehringer - Beygang 3:2, Zimmermann - Ehrlicher 0:3, Jung - Funk3:1, Neubauer - Bürger 0:3. kess



TV Schwürbitz -

TSV Unterlauter 7:9

Das Duell zwischen den Tabellennachbarn (Plätze 3 und 4) verlief ähnlich spannend wie in der Vorrunde - dieses Mal hatte Unterlauter das bessere Ende. Die Gastgeber lagen bis zur Halbzeit (4:1 bzw. 5:4) in Führung. Nach dem 5:5-Gleichstand witterten aber die Gäste Morgenluft und setzten den Siegpunkt im Abschlussdoppel. Als einziger Akteur bei der knappen Auseinandersetzung blieb Rudolf Böhlein vom TV ohne Niederlage. Max Keller, das Nachwuchstalent der Gäste, bewies bei seinen Einzelerfolgen Nervenstärke.

Ergebnisse: Sünkel/Imhof - Keller/Haake 3:1, Schneider/Härtel - Probst/Ott 0:3, Böhlein/Meußer - Florschütz/Stang 3:2, Schneider - Ott 3:0, Sünkel - Probst 3:1, Imhof - Haake 0:3, Härtel - Keller 1:3, Böhlein - Stang 3:1, Meußer - Florschütz 0:3, Schneider - Probst 2:3, Sünkel - Ott 1:3, Imhof - Keller 2:3, Härtel - Haake 0:3, Böhlein - Florschütz 3:2,Meußer - Stang 3:1, Sünkel/Imhof - Probst/Ott 1:3. kess



TTC Rödental -

TSV Scheßlitz 9:4

Ergebnisse: Grambs/Weisser - Loch/Karl 3:2, Schwadtke/Drotleff - Kurzidim/Eichfelder 0:3, Steckmann/Hartel - Rudolph/Haderlein 3:1, Grambs - Eichfelder 3:0, Schwadtke - Kurzidim 2:3, Drotleff - Rudolph 1:3, Steckmann - Loch 3:0, Hartel - Karl 3:2, Weisser - Haderlein 3:1, Grambs - Kurzidim 3:1, Schwadtke - Eichfelder 3:0, Drotleff - Loch 1:3, Steckmann - Rudolph 3:2. ct



TTG Neustadt/Wildenheid -

TTC Wohlbach II 2:9

Ergebnisse: Jahn/Duckstein - Seidler/Schau 2:3, Hammerschmidt/Radicek - Dabrowski/Firley 1:3, Hanft/Weisser - Sinicki/Haas 0:3, Jahn - Sinicki 2:3, Duckstein - Seidler 0:3, Hammerschmidt - Firley 3:0, Radicek - Dabrowski 0:3, Hanft - Schau 3:1, Weisser - Haas 0:3, Jahn - Seidler 0:3, Duckstein - Sinicki 2:3. ct





Herren, 3. Bezirksliga

TSV Scherneck II -

TV 1886 Ebersdorf 8:8

Ergebnisse: Hampp/Schineller - Klaus Lindner/Fischer 3:1, Dressel/Rademacher - Quaschigroch/Teuber 3:0, Kessner/Butsch - Hoffmann/Wolf 1:3, Hampp - Klaus Lindner 3:0, Schineller - Quaschigroch 3:2, Dressel - Teuber 1:3, Kessner - Fischer 3:2, Rademacher - Wolf 0:3, Butsch - Hoffmann 1:3, Hampp - Quaschigroch 0:3, Schineller - Klaus Lindner 3:1, Dressel - Fischer 0:3, Kessner - Teuber 0:3, Rademacher - Hoffmann 3:1, Butsch - Wolf 1:3, Hampp/Schineller - Quaschigroch/Teuber 3:1. de



TTG Neustadt/Wildenheid II -

TTC Tiefenlauter III 5:9

Ergebnisse: Hammerschmidt/Weisser - Landgraf/Winkler 3:2, Dinges/Eichhorn - M. Deffner/T. Deffner 0:3, Buga/Buhl - Buhr/Braemer 3:1, Hammerschmidt - T. Deffner 3:1, Weisser - M. Deffner 0:3, Dinges - Winkler 1:3, Buga - Landgraf 0:3, Buhl - Braemer 3:1, Eichhorn - Buhr 1:3, Hammerschmidt - M.Deffner 0:3, Weisser - T. Deffner 1:3, Dinges - Landgraf 0:3, Buga - Winkler 3:0, Buhl - Buhr 1:3. ct



TTC Thann -

SV Meilschnitz 3:9

Ergebnisse: D. Eichhorn/Weyh - Buhr/Wolf 1:3, Klose/Lippmann - Maaser/Schmehle 2:3, Skiba/H. Eichhorn - Müller/Schiller 2:3, Klose - Wolf 1:3, Lippmann - Buhr 2:3, D. Eichhorn - Schiller 3:1, Weyh - Maaser 2:3, Skiba - Müller 1:3, H. Eichhorn - Schmehle 0:3, Klose - Buhr 3:1, Lippmann - Wolf 3:0, D. Eichhorn - Maaser 1:3. ct



Damen, Bayernliga Nord

TTC Neunkirchen am Brand - TTC Tiefenlauter 8:4

Das oberfränkische Duell entschied das Team aus dem Fränkischen Jura für sich. Besonders spannend und knapp war das erste Doppel - hier blieben die Gastgeber glücklicher Sieger.

Ergebnisse: Schenkl/Rubin - Forkel/Jähler 3:2, Dragas/Kinner - Wachs/Oberender 3:0, Dragas - Wachs 3:0, Schenkl - Forkel 3:1, Rubin - Oberender 3:0, Kinner - Jähler 0:3, Dragas - Forkel 1:3, Schenkl - Wachs 3:1, Rubin - Jähler 3:1, Kinner - Oberender 1:3, Rubin - Forkel 2:3, Dragas - Jähler 3:0. kess



Damen, Landesliga Nordwest

ATS Kulmbach -

TTC Wohlbach 8:5

Ergebnisse: Fieber/Schmidt - K. Haas/S. Haas 3:1, Hegel/Dressel - Wachs/Dötsch 3:1, Hegel - Wachs 3:0, Dressel - K. Haas 3:0, Fieber - Markert 1:3, Schmidt - Dötsch 1:3, Hegel - K. Haas 3:0, Dressel Wachs 3:0, Fieber - Dötsch 0:3, Schmidt - Markert 3:0, Fieber - K. Haas 0:3, Hegel - Dötsch 0:3, Dressel - Markert 3:0. ct



Damen, Oberfrankenliga

TV 1886 Ebersdorf II -

TSV Teuschnitz 7:7

Ergebnisse: Friedel/Kern - Jakob/Richter 3:0, Schüpferling/Ballhaus - Beetz/Hable 0:3, Friedel - Beetz 3:0, Schüpferling - Jakob 3:0, Kern - Hable 1:3, Ballhaus - Richter 0:3, Friedel - Jakob 3:0, Schüpferling - Beetz 3:0, Kern - Richter 1:3, Ballhaus - Hable 0:3, Kern - Jakob 1:3, Friedel - Richter 3:2, Schüpferling - Hable 3:0, Ballhaus - Beetz 0:3. de



Damen, 2. Bezirksliga West

TSV Unterlauter II -

TTC Tiefenlauter III 1:8

Das Spitzenspiel der Liga zwischen den beiden Lautertaler Teams gewannen die Gäste unerwartet glatt (Vorrunde 8:6) und verteidigten damit Platz 1. Sehr umkämpft waren die beiden Doppelspiele, die über fünf Sätze gingen. Dabei erzielten die Gastgeber den Ehrenpunkt.

Ergebnisse: Henke/Fischer - Ros/Kornprobst-Deffner 3:2, Stang/Haagen - N. Wöhner/Quaschigroch 2:3, Henke - Kornprobst-Deffner 2:3, Fischer - Ros 0:3, Stang - Quaschigroch 1:3, Probst - N. Wöhner 1:3, Henke - Ros 0:3, Fischer - Kornprobst-Deffner 0:3, Stang - N. Wöhner 0:3. ct



TTC Thann -

TSV Scheuerfeld 6:8

Ergebnisse: Heumann/Pletl - Klein/Wittmann 1:3, Wittmann-Klose/Schmidt - Menzner/Kirsten 3:1, Heumann - Klein 1:3, Wittmann-Klose - Menzner 1:3, Schmidt - Kirsten 3:0, Pletl - Wittmann 3:0, Heumann - Menzner 0:3, Wittmann-Klose - Klein 1:3, Schmidt - Wittmann 3:2, Pletl - Kirsten 3:0, Schmidt - Menzner 1:3, Heumann - Wittmann 1:3, Wittmann-Klose - Kirsten 3:0, Pletl - Klein 0:3. ct



Damen, 3. Bezirksliga

TV 1886 Ebersdorf III -

TSV Bad Rodach 1:8

Ergebnisse: Angela Rößler/Feder - Schmidt/Annamaria Kausch 2:3, Lena Rößler/Roßbach - Schirm/Angela Kausch 0:3, Lena Rößler - Schmidt 0:3, Angela Rößler - Schirm 1:3, Feder - Annamaria Kausch 2:3, Roßbach - Angela Kausch 2:3, Lena Rößler - Schirm 3:1, Angela Rößler - Schmidt 1:3, Feder - Angela Kausch 0:3. de



Jungen, Oberfrankenliga

FC Adler Weidhausen -

TSV Untersiemau 8:0

Die verlustpunktfreien "Adler" zeigten sich dem Schlusslicht Untersiemau auch mit 24:2 Sätzen in allen Belangen überlegen.

Ergebnisse: Joel Fischer/Grönert - Feiler/Blinzler 3:0, David Fischer/Hoger - Voigt/Glaw-Scholz 3:0, Joel Fischer - Glaw-Scholz 3:0, David Fischer - Voigt 3:0, Hoger - Blinzler 3:0, Grönert - Feiler 3:0, Joel Fischer - Voigt 3:0, David Fischer - Glaw-Scholz 3:0. kess