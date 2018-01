Sylvia Ebersdorf zaubert sich zum Turniersieg

Die Kreisliga-Überflieger des SC Sylvia Ebersdorf sind auch in der Halle eine Klasse für sich: Bei der fünften Auflage des Finori-Hallen-Masters haben sich die Ebersdorfer in der heimischen Frankenlandhalle vor über 250 Zuschauern zum ersten Mal den Turniersieg geholt. Nachdem sich die Sylvianer in den vergangenen beiden Jahren jeweils dem VfL Frohnlach im Finale geschlagen geben mussten, gewann die Mannschaft von Trainer Dieter Kurth das Endspiel diesmal klar mit 5:1 gegen den unterfränkischen Bezirksligisten DJK Dampfach. Platz 3 ging an den FC Mitwitz, der sich im "kleinen Finale" mit 2:1 gegen den SV Großgarnstadt durchsetzte.



Da die Frohnlacher in diesem Jahr auf ihre Teilnahme verzichteten und sich stattdessen voll auf den Rückrundenstart in der Landesliga Nord vorbereiten wollen, war bereits vor dem Anpfiff der ersten Partie klar, dass es in diesem Jahr einen Premierensieger geben wird. Mit einer überragenden Vorrunde in der Gruppe A machten die Ebersdorfer ihre Ambitionen schnell deutlich. Besonders beeindruckend war dabei der 6:1-Kantersieg gegen den FC Mitwitz, der wiederum nach zwei deutlichen Pleiten zu Turnierbeginn früh mit dem Rücken zur Wand stand. Doch mit drei Siegen gegen Neuensorg, Heldritt und Weidhausen buchte der Bezirksligist schließlich doch noch souverän das Ticket für das Viertelfinale. Den dritten Platz in der Gruppe A sicherte sich der SV Großgarnstadt. Nach vier Spielen hatte der TSV Heldritt noch theoretische Chancen auf den vierten Rang - die Hausherren aus Ebersdorf hatten allerdings überhaupt kein Erbarmen und fertigten den Kreisklassisten im letzten Gruppenspiel mit 9:1 ab, der FC Adler Weidhausen zog als vierte Mannschaft ins Viertelfinale ein.



In der Gruppe dominierte die DJK Dampfach mit 13 Punkten aus fünf Spielen. Der unterfränkische Bezirksligist konnte in der Vorrunde nur gegen die Coburg Locals (3:3), die sang- und klanglos als Gruppenletzter ausschieden, nicht gewinnen. Im fünften Gruppenspiel hatte der TSV Sonnefeld mit einem Sieg gegen die Dampfacher noch die Möglichkeit, den ersten Platz zu erreichen, aber die Truppe von Spielertrainer Bastian Renk unterlag mit 1:3 und musste sich mit Platz 3 begnügen. Auf Rang 2 landete der ASV Kleintettau, der Sonnefeld auch mit 2:1 besiegte. Das Rennen um den vierten Platz war eng, der FC Marktgraitz setzte sich am Ende dank des besseren Torverhältnisses gegen den TSV Unterlauter durch.



Die drei Viertelfinals waren eine klare Angelegenheit. Erwartungsgemäß setzten sich Ebersdorf gegen Marktgraitz (4:0) und Dampfach gegen Weidhausen (5:2) durch. Der 4:1-Sieg des SV Großgarnstadt gegen Kleintettau war vor allem in der Höhe eine Überraschung. Dramatisch ging es zwischen Sonnefeld und Mitwitz zu. Nach dem 2:2 in der regulären Spielzeit musste das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Die Sonnefelder verwandelten nur einen von vier Versuchen. Mario Totzauer sorgte schließlich für die Entscheidung für Mitwitz. Im ersten Halbfinale kam es zum Derby zwischen Ebersdorf und Großgarnstadt. Der SV konnte Sylvia als einzige Mannschaft Paroli bieten und agierte nahezu auf Augenhöhe. Mit einem Freistoßtreffer machte Ebersdorfs Bastian Pöche aber alle die Finalträume des SVG zunichte. Im zweiten Semifinale triumphierte Dampfach gegen Mitwitz im Neunmeterschießen. Dort haben die Unterfranken anscheinend viel Kraft gelassen, denn nach starkem Offensivfußball in den Spielen zuvor, hatten sie im Finale Ebersdorf beim 1:5 nicht mehr viel entgegenzusetzen. Der Turniersieg für die Sylvianer war nach Toren von Kevin Sari (2), Patrick Heidenreich, Markus Knauer I und Markus Knauer II perfekt. Zum besten Turnierspieler wurde Andreas Böhnlein vom ASV Kleintettau gewählt. Freddy Braunersreuther vom FC Mitwitz bekam die Trophäe für den besten Torhüter.



5. FINORI-HALLEN-MASTERS

GRUPPE A

Ebersdorf - Weidhausen 3:0

Großgarnstadt - Mitwitz 3:1

Neuensorg - Heldritt 2:6

Mitwitz - Ebersdorf 1:6

Weidhausen - Neuensorg 3:1

Heldritt - Großgarnstadt 1:1

Ebersdorf - Großgarnstadt 3:0

Weidhausen - Heldritt 1:0

Mitwitz - Neuensorg 2:0

Neuensorg - Ebersdorf 0:3

Heldritt - Mitwitz 0:5

Großgarnstadt - Weidhausen 2:2

Ebersdorf - Heldritt 9:1

Weidhausen - Mitwitz 2:3

Großgarnstadt - Neuensorg 4:0

1. Sylvia Ebersdorf 5 24:2 15

2. FC Mitwitz 5 12:11 9

3. SV Großgarnstadt 5 10:7 8

4. Adler Weidhausen 5 8:9 7

5. TSV Heldritt 5 8:18 4

6. TSV Neuensorg 5 3:18 0



GRUPPE B

Sonnefeld - Marktgraitz 6:1

Coburg Locals - Kleintettau 1:3

Unterlauter - Dampfach 0:3

Kleintettau - Sonnefeld 2:1

Marktgraitz - Unterlauter 5:1

Dampfach - Coburg Locals 3:3

Sonnefeld - Coburg Locals 3:1

Marktgraitz - Dampfach 0:2

Kleintettau - Unterlauter 0:1

Unterlauter - Sonnefeld 1:3

Dampfach - Kleintettau 4:3

Coburg Locals - Marktgraitz 1:2

Sonnefeld - Dampfach 1:2

Marktgraitz - Kleintettau 1:2

Coburg Locals - Unterlauter 1:3

1. DJK Dampfach 5 14:7 13

2. ASV Kleintettau 5 10:8 9

3. TSV Sonnefeld 5 14:7 9

4. FC Marktgraitz 5 9:12 6

5. TSV Unterlauter 5 6:12 6

6. Coburg Locals 5 7:14 1



VIERTELFINALE

Ebersdorf - Marktgraitz 4:0

Kleintettau - Großgarnstadt 1:4

Dampfach - Weidhausen 5:2

Mitwitz - Sonnefeld 5:3 n. 9m



HALBFINALE

Ebersdorf - Großgarnstadt 1:0

Dampfach - Mitwitz 8:6 n. 9m



SPIEL UM PLATZ 3

Großgarnstadt - Mitwitz 1:2



FINALE

Ebersdorf - Dampfach 5:1