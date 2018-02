SV Ketschendorf: Im Rampenlicht für die Ewigkeit

Die Frage, ob Fußball-Sticker in der Generation "Smartphone" ihre Anziehungskraft verloren haben, wird am Donnerstagabend auf dem Trainingsgelände des SV Ketschendorf eindrucksvoll beantwortet. Als Vorsitzender Michael Schulz ein Album eines beliebigen unterklassigen Fußballvereins samt Stickertüten zückt, dauert es nur wenige Sekunden, bis er von gut einem Dutzend G- und F-Junioren-Spieler umlagert wird - die Klebebildchen werden ihm dabei förmlich aus den Händen gerissen. Der Clou: die Jungkicker können sich schon bald selbst in ein solches Sammelalbum einkleben.



Dafür werden keine Kosten und Mühen gescheut. In den letzten Tagen wurde eine Umkleidekabine auf dem Trainingsgelände kurzerhand zu einem professionellen Fotostudio umgewandelt. Alle Spieler- und Spielerinnen der 16 SVK-Mannschaften inklusive Betreuern, Funktionären und ehrenamtlichen Helfern wurden abgelichtet. Ab Mitte Oktober gibt es Album und Sticker käuflich in Ketschendorf zu erwerben.



Taschengeld für Vereinskasse

Ein Kreisligist mit 330 Mitgliedern bekommt ein professionelles Sticker-Album nach Vorbild der legendären Panini-Hefte: Was im ersten Moment eher nach einem Scherz klingt, macht das Berliner Unternehmen "Stickerstars" möglich. Dieses hat bereits in ganz Deutschland 200 Alben mit Mannschaften aus 15 unterschiedlichen Sportarten entworfen. Der SV Ketschendorf ist dabei der erste Verein in der Region Coburg, der sich über ein solches Sammelheft freuen darf. Der Impuls kam vor zwei Monaten von Günther Brehm, dem Inhaber eines Coburger Einkaufsmarktes. "Ich habe im Internet davon gelesen und gleich an den SV Ketschendorf gedacht. Das war gerade die Zeit der Relegations-Euphorie, das hat gut gepasst", sagt Brehm. "Für den Verein hat das Ganze zwei Vorteile. Einmal ist es eine Erinnerung fürs ganze Leben, und der Verein bekommt durch Werbeeinnahmen noch etwas Geld in die Kasse."



Kunstrasenplatz soll kommen

Durch das Sponsoring des Einkaufsmarktes kostet den SVK das Projekt nichts - mit der Vermarktung von drei Werbeseiten und den Verkaufserlösen der Alben können sich die Ketschendorfer ein Taschengeld dazuverdienen. Geld, das für die Modernisierung des etwas in die Jahre gekommenen Trainingsgeländes aufgebracht werden soll. Schon in den nächsten Wochen werden rund 40 000 Euro investiert - unter anderem in neue Ballfangzaunanlagen und Treppenanlagen.



Nächstes Großprojekt der Ketschendorfer: ein Kunstrasenplatz, der den kaum mehr bespielbaren Hartplatz "ersetzen" und zu Teilen mit einem weiteren Charity-Projekt finanziert werden soll. "Wir stehen nicht so im Fokus wie andere Klubs und müssen versuchen, durch unterschiedliche Aktivitäten auf uns aufmerksam zu machen", erklärt Schulz. "Das Sammelalbum ist ein ,Geschenk' für uns, das wir gerne annehmen. Für die Kinder ist das natürlich ein Spektakel. Als ich von der Sache erzählt hatte, haben sich alle totgelacht. Alle sind begeistert und haben sich bereiterklärt, mitzumachen - vom Bratwurstverkäufer bis zum Greenkeeper." Die Vorfreude auf das Sammel-Spektakel, besonders bei den Nachwuchskickern, ist schon jetzt spürbar. "Wann kommt denn unser Album endlich?", fragt ein F-Jugend-Spieler. Noch muss Schulz die Kids einige Wochen vertrösten: "So ein Album ist etwas für die Ewigkeit, das wird in den nächsten Jahrzehnten noch im Bücherregal liegen."







Sammelalbum des SV Ketschendorf

Verkauf Das Sammelheft des SV Ketschendorf (Preis 4 Euro) und die dazugehörigen Stickertüten (5 Sticker für 80 Cent) gibt es ab 14. Oktober exklusiv bei Edeka Brehm in Ketschendorf. Alle Spieler der 16 SVK-Mannschaften, Funktionäre und Helfer gibt es zum Sammeln. Der Verkaufsstart wird am Samstag mit einem entsprechenden Fest mit Essen und Trinken zelebriert. Die Auflage des Sammelalbums liegt bei rund 350 Stück.