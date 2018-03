SV Großgarnstadt geht mit viel Optimismus in Restsaison

Am Wochenende soll der Ball im Fußball-Kreis Coburg nach Möglichkeit wieder überall rollen. Die äußeren Gegebenheiten werden aber wohl noch zu dem einen oder anderen Spielausfall führen. Auf dem Coburger Kunstrasen finden in der Kreisliga zwei Spiele zu einer etwas kuriosen Anstoßzeit statt. So spielt der SV Ketschendorf am Samstag um 17 Uhr gegen den TSV Bad Staffelstein, am Sonntagmorgen um 10.45 Uhr gastiert der TV Ebern bei den Coburg Locals.



Alle sechs anderen Partien sind für Sonntag um 15 Uhr angesetzt. Darunter auch das Spiel des SV Großgarnstadt (9. Platz) gegen seinen "Lieblingsgegner" TSG Niederfüllbach (12.)."Wir wollen unbedingt spielen und werden alles Mögliche dazu in die Wege leiten", sagt Großgarnstadts Trainer Stefan Bergmann. Denn viele Nachholspiele mit möglichen Doppelspieltagen will der erfahrene Übungsleiter, der schon bei Sylvia Ebersdorf, Gehülz, Johannisthal, Theisenort und Thonberg an der Linie stand, vermeiden.



Trainingslager in Holland

Der 47-Jährige ist mit der Vorbereitung seiner Mannschaft äußerst zufrieden: "Unser viertägiges Trainingslager in Holland war das Highlight. Mit 21 Mann konnten wir viel trainieren und waren mit einem Platz, Unterkunft und Verpflegung rundum bestens versorgt."



Zudem kann Bergmann aus dem Vollen schöpfen, denn alle Akteure der Blau-Gelben sind einsatzbereit, wobei die beiden Offensivkräfte Sebastian Knoch und Jürgen Neumann noch nicht bei 100 Prozent sind. Die Offensive ist es auch, in der es in der Vorrunde zu oft hakte, denn 23 erzielte Treffer sind die zweitschlechteste Ausbeute der Liga. "Uns fehlt ein echter Knipser. Da Sebastian Knoch immer wieder an Kniebeschwerden leidet und auch Jürgen Neumann nicht immer verletzungsfrei ist, müssen wir diese Last auf mehrere Schultern verteilen", erklärt Bergmann. Nachdem der SVG-Coach den 19-jährigen Pascal Lauer als Außenverteidiger umfunktionierte und dieser als Stütze mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist, fehlen im Sturm die Alternativen und die nötige Durchschlagskraft.



Noch 16 Punkte zum Ligaverbleib

Bergmann blickt dennoch optimistisch nach vorne, da Jugendspieler Dominik Heghedus und die beiden leicht angeschlagenen Knoch und Neumann eine gute Vorbereitung absolvierten. Mit 22 Zählern rangiert der SVG derzeit auf dem 9. Rang der Kreisliga Coburg. Bergmann glaubt, dass noch 16 Punkte zum sicheren Klassenerhalt eingefahren werden müssen.



Torfestival im Hinspiel

Die ersten drei Zähler sollen gleich am Sonntag dazukommen, die Vorzeichen dafür stehen gut. Im Hinspiel in Niederfüllbach siegte die Elf um André Carl mit 4:2 und auch im Vorjahr wurden beide Partien gegen Niederfüllbach gewonnen. "Das ist schon eine Art Lieblingsgegner, die scheinen uns zu liegen und das wollen wir am Sonntag wieder untermauern", ist die Zuversicht bei Stefan Bergmann groß. Sein Tipp: "2:0, denn ohne Gegentor wäre es auch ein guter Start ins neue Jahr für unseren Keeper und die Hintermannschaft."