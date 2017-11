SV Bosporus will Serie brechen

Es ist ein Duell der Gegensätze: Während es für die "Mönche" in den letzten Wochen mit vier Siegen in Serie steil bergauf ging, lief beim SV Bosporus überhaupt nichts mehr zusammen (acht Niederlagen in Folge). Folglich nahm Trainer Mehmet Ciray vor einigen Tagen seinen Hut. Vorerst bis zur Winterpause betreut der erfahrene Norbert Rebhan die Truppe und gibt sich vor dem Derby am Samstag um 14 Uhr durchaus kämpferisch: "Verstecken wird sich der SV Bosporus nicht."



SV Bosporus Coburg -

TSV Mönchröden

Trotz der sportlichen Talfahrt in den vergangenen Wochen appelliert Rebhan an die Mannschaft und das Umfeld, Ruhe zu bewahren. "Es gilt, Punkte nach der Eichhörnchenmethode zu sammeln. Die Mannschaft konnte in den vergangenen Spielen phasenweise mithalten, doch durch individuelle Fehler geriet sie immer in Rückstand", so der Interimstrainer. "Bis zur Winterpause gilt es sich nochmals für die restlichen Spiele neu aufzustellen und durch Teamgeist, Willen, Einsatzbereitschaft und Disziplin den künftigen Gegnern Paroli zu bieten." Illusionen, die Klasse mit dem Erreichen von Platz 11 noch auf direktem Wege zu halten, gibt er sich nicht hin. Klares Ziel seien die Relegationsplätze.



In der Vorrunde erkämpfte sich der SV Bosporus durch großen Einsatz und enormer Laufbereitschaft ein 0:0. Während die "Mönche" damals noch in der Findungsphase waren, scheint diese mittlerweile abgeschlossen zu sein. "Thomas Hüttl, seinem Trainerteam und dem Spielausschussvorsitzenden Geyer ist es gelungen, die Mannschaft zu formen, was sich auch an den jüngsten Ergebnissen widerspiegelt. Dies verdient großen Respekt", sagt Rebhan. "Man darf diese junge Truppe nicht ins Spiel kommen lassen und durch Eigenmotivation und allen Tugenden seinem Spiel den Stempel aufdrücken." Die letzten drei Spiele beim SV Bosporus konnte Mönchröden gewinnen. TSV-Coach Thomas Hüttl erwartet aber keine leichte Aufgabe und rechnet mit einem hochmotivierten Kontrahenten.



SV Bosporus Coburg: Rutz - Tolgöz, Hasciri, Rahmani, Celik, Ergün, Özer, Saglam, Schneider, Dürr, Gasmi, Halil, Kilic, Testa

TSV Mönchröden: Kühn/ Knoch/Wegener - Schmidt, Kirtay, Wicht, K. Greiner, Köhn, Engelhardt, Späth, Treubel, Ehrlich, Puff, R.Greiner, Giller, Werner, Stammberger, Ko. Müller, Kai Müller - Es fehlen: Malaj (gesperrt).



FC Coburg - TSV Meeder

In der Auseinandersetzung zwischen dem FC Coburg (2./33 Punkte) und dem TSV Meeder (12./18 Punkte) dürfen sich die Hausherren am Samstag um 15 Uhr nach ihrem 1:1-Ausrutscher beim Schlusslicht SV Dörfleins keine Blöße geben, um im Kampf um Platz 2 DJK Bamberg II auf Distanz zu halten.

Die Gäste aus Meeder stehen nach ihrem kuriosen 5:5-Unentschieden gegen die SpVgg Ebing nicht unter Druck, wollen aber aus ihrer Außenseiterrolle das Beste machen. "Ein unglückliches Gegentor, zwei Lattenschüsse und viele vergebene Chancen kosteten uns in Dörfleins zwei Zähler, die uns im Hinblick auf ein näheres Heranrücken an den Tabellenführer FC Eintracht Bamberg fehlen werden", meint FCC-Trainer Matthias Christl. Bei zehn Punkten Rückstand auf die äußerst stabil wirkenden Domstädter ist der Traum vom direkten Wiederaufstieg in ganz weite Ferne gerückt.

Auch der TSV Meeder kam gleichzeitig gegen die SpVgg Germania Ebing über ein Remis nicht hinaus. "Unsere fünf Gegentreffer waren eine Mischung von leichtsinnigen Fehlern des Kollektivs und individuellen Aussetzern", so Trainer Simon Schiller. Als ein Faktor, der den Germanen in die Karten spielte, erwies sich die Tatsache, dass die Hausherren nach einer Roten Karte für Keeper Leon Schultheiß ab der 38. Minute in Unterzahl waren.



Der FC Coburg möchte wie im Hinspiel, das er verdient mit 4:1 für sich entschied, den Ball laufen lassen und vor dem gegnerischen Tor den schnellen Abschluss suchen. "Wir treffen auf einen tief stehenden kampfstarken Nachbarrivalen, gegen den jeder seine Aufgabe 100 prozentig erfüllen muss", fordert Christl. Nach seiner Schulterverletzung stößt Abwehrchef Daniel Alles wieder zum Aufgebot. Carl-Philipp Schiebel und Daniel Sam sind für diese Begegnung noch gesperrt.

"Für uns hängen die Trauben hoch, wenn wir aber auf dem kleinen Kunstrasenplatz in der Wiesenstraße gut stehen, uns mit unserer starken Physis Respekt verschaffen und bei Balleroberung rasch umschalten, sollten wir nicht chancenlos sein. Wir sind hochmotiviert", bekennt TSV-Coach Schiller. Für den gesperrten Schultheiß hütet der von einer Verletzung genesene langjährige Stammkeeper Matthias Komm das Tor. Goalgetter Tim Knoch fällt wegen einer Knochenquetschung im Knie voraussichtlich bis zur Winterpause aus. Danach rechnen die Verantwortlichen mit der Rückkehr der Langzeitverletzten Benjamin Müller, Dominik Gleißner und Korbinian Geisler, die zur Konsolidierung beitragen sollen.

FC Coburg: Churilov/Krempel - Scheler, Schmidt, Kimmel, E. Heinze, L. Heinze, Alles, Carl, Guhling, Dilauro, G. Sener, S. Sener, Schuster, Mosert, Teuchert - Es fehlen: Schiebel (gesperrt), Sam (verletzt und gesperrt).

TSV Meeder: Komm - Schubert, Klose, Wächter, Pietsch, Krumm, C. Dreßel, Thiel, Schorr, Bohl, Mujanovic, Gemeinder, J. Gleißner, Riedelbauch.