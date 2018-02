Stefan Lex verlässt HSC und wechselt zum Konkurrenten

Stefan Lex, 28-jähriger Rückraumspieler des HSC Coburg, verlässt den Handball-Zweitligisten am Saisonende und schließt sich Ligakonkurrent ASV Hamm-Westfalen an.



Der in der Saison 2016/2017 von der TSG Ludwigshafen-Friesenheim verpflichtete Rückraumspieler agierte sowohl in der 1. DKB Handball-Bundesliga, als auch in der 2. Handball-Bundesliga im rechten Rückraum. Vor allem nach dem Langzeitausfall von Girts Lilienfelds übernahm er viel Verantwortung. Nun endet seine Zeit bei den Vestestädtern, weil Lex ab der nächsten beim Ligakonkurrenten ASV Hamm-Westfalen einen Vertrag unterschrieb.



Die Coburger Verantwortlichen arbeiten aber bereits mit Hochdruck an einer Neuverpflichtung eines Linkshänders: "Wir hätten uns durchaus vorstellen können, mit Stefan weiter zu planen, letztlich konnten wir uns allerdings nicht einigen. Nun verstärken wir unsere Suche nach einem Linkshänder, stand heute können wir allerdings noch keine Verpflichtung vermelden", so HSC-Geschäftsführer Steffen Ramer.



Stefan Lex hat aber mit dem HSC noch einiges vor: "Ich werde bis zum Ende der Saison alles für Coburg geben und bedanke mich jetzt schon bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten zwei Jahren und den Fans, die jedes Spiel zu einem besonderen Erlebnis machen."



Trainer Jan Gorr zur Personalie Lex: "Stefan war stets ein sehr zuverlässiger Spieler in unserem Team und diese Rolle wird er sicher auch bis zum letzten Spieltag ausfüllen. Ich wünsche ihm für seine neue sportliche Aufgabe alles Gute." ct