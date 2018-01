Starke BBC-Defensive sichert Heimerfolg

Der BBC Coburg ist im Aufwind: Eine geschlossene Mannschaftsleistung resultierte in einem 83:67-Heimerfolg gegen den Tabellenfünften EN Baskets Schwelm und macht Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf in der ProB Süd.



BBC Coburg -

Baskets Schwelm 83:67 (39:34)

Die ohne die verletzten Christopher Wolf (Daumenverletzung) und Matthias Fichtner (Saisonaus nach Knie-OP) sowie Neuzugang Tevin Falzon (noch keine Spielberechtigung) angetretenen Hausherren kamen vor 1071 Zuschauern in der HUK-Arena zunächst überhaupt nicht in die Gänge. Ganze drei Zähler brachte das Team von Derrick Taylor in den ersten sechs Minuten zustande, ein 3:13-Rückstand war die logische Folge. Nach einer ungemütlichen Auszeitansprache ihres Übungsleiters erhöhten die Vestestädter jedoch die Schlagzahl in der Verteidigung und kämpften sich nach und nach wieder in die Partie. Eividas Molosciakas per Dreier, Daniel Stawowski mit einem eleganten Hakenwurf und Anell Alexis mit Layup und Bonusfreiwurf verkürzten auf 23:26 (15.).



Die routiniert und clever, aber auch etwas behäbig agierenden Gäste bauten den Vorsprung durch US-Guard Christopher Hortman, der den Coburgern im Hinspiel arg zugesetzt hatte, zwar noch einmal aus, doch der BBC zeigte sich jetzt hellwach. Vor allem in der Defensive wurde nun konsequent zugepackt. Taylors Vorgabe, die Schwelmer Aufbauspieler frühzeitig zu doppeln, erwies sich als kluger Schachzug und bescherte den Hausherren mehrere Ballgewinne nacheinander. Der anfangs glücklose, aber kämpferisch vorbildliche Jordan Burris sorgte für den ersten Gleichstand, Center Max von der Wippel brachte den Tabellenzehnten mit einem schönen Hakenwurf erstmals in Führung, und Steffen Walde markierte mit der Halbzeitsirene aus der Mitteldistanz den 39:34-Zwischenstand.



Der Schwelmer Dreierspezialist Andrius Mikutis glich kurz nach dem Seitenwechsel noch einmal aus, doch in der Folge hatte der Mitaufsteiger zusehends das Nachsehen. Das lag zum einen an von der Wippel, der in der Zone kaum noch zu stoppen war und von Yasin Turan gleich wiederholt exzellent in Szene gesetzt wurde. Zum anderen war es aber die bissige Verteidigungsarbeit der gesamten Coburger Mannschaft, die den Grundstein zu einem 19:2-Lauf legte, der das Duell letztlich entschied. Als Burris mit einem verrückten Dreier eine Minute vor Ende des dritten Abschnitts auf 64:45 stellte, hielt es das Publikum in der sehr ordentlich besuchten Arena nicht mehr auf den Sitzschalen.



Im Schlussviertel stockte die Offensive des BBC Coburg zunächst, doch unter dem eigenen Korb hielten die Taylor-Schützlinge die Intensität jederzeit hoch. Immer wieder gelang es den "Verteidigungsministern" Eividas Molosciakas und Sinan Özdil, die Wurfversuche der Schwelmer zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Und vorne war da ja noch Anell Alexis: Der US-Forward mit "Local Player"-Status traf erst nach klugem Özdil-Assist am Brett und bestrafte anschließend per Dreier - erst sein zweiter im Saisonverlauf - die Zonendeckung der Westfalen (73:51, 35.). Der Gast steckte jetzt auf, und BBC-Trainer Taylor verschaffte in der Schlussminute auch Youngster Louis Herbst noch einen Hauch von Heimsieg.



Am kommenden Wochenende tritt der BBC zum Frankenderby und Schlüsselspiel bei der 2. Mannschaft der s. Oliver Baskets Würzburg an.





Die Statistik



BBC Coburg: Burris (17 Punkte, 3 Dreier, 9 Rebounds), Alexis (16, 1), von der Wippel (16, 10 Rebounds, 4 Assists), Sanford (12), Walde (10), Molosciakas (8, 2), Stawowski, Eichelsdörfer (je 2), Özdil, Turan, Herbst (je 0)



Beste Werfer Schwelm: Mikutis (16, 4 Dreier), Hortman (14, 3)