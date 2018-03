Sieg gegen Topteam fehlt Rödentalern noch

Dass die SG Bad Rodach/Großwalbur das Siegen noch nicht verlernt hat, bewies die Mannschaft am vergangenen Wochenende, als sie im Lokalderby bei der HG Hut/Ahorn den langersehnten ersten Saisonerfolg einfuhr. Nach einem 14:20-Rückstand war es vor allem einen furiosen Auftritt von Tom Kretschmer (12 Tore) zu verdanken, dass es letztlich zu einem 29:28-Sieg reichte. Nun müssen die Badstädter aber am Samstag um 17 Uhr in der Bayernhalle gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz (6. Platz) nachlegen, um doch noch den 10. und vorletzten Tabellenplatz zu ergattern.



Denn am letzten Spieltag geht es zur übermächtigen HG Kunstadt, die es an diesem Tag zuerst auf der Platte und im Anschluss auf der Aufstiegsparty krachen lassen wollen. Die HGK ist an diesem Wochenende übrigens spielfrei. Aber selbst ein Sieg würde den Bad Rodachern nicht weiterhelfen, wenn der direkte Konkurrent SG 12 Bamberg/Hallstadt eine der beiden letzten Partien gewinnt.

Ein entscheidendes Duell steht auch in der Franz-Goebel-Halle in Rödental auf dem Plan, wo am Sonntag um 16 Uhr die 2. Mannschaft von HasSpo Bayreuth zu Gast bei der HSG Rödental/Neustadt ist. In dieser Partie wird sich herausstellen, ob das Team von Trainer Niels Greiner die Gäste aus der Wagnerstadt noch vom zweiten Platz verdrängen kann. Ein Sieg gegen eine Topmannschaft der Liga fehlt der HSG noch. In den bisherigen vier Spielen gegen Kunstadt, Bayreuth und dem HC Bamberg reichte es nur zu einem Punkt.



Die Mannschaft um Daniel Metz hat sich zuletzt nach dem Ausrutscher gegen Bamberg mit dem 34:22 in Gefrees wieder in ordentlicher Verfassung gezeigt und ist mit einer ähnlichen Leistung durchaus in der Lage, sich gegen diesen spielstarken Gegner für das 24:29 in der Vorrunde zu revanchieren.



Duell der Tabellennachbarn

Die Partie TV Weidhausen gegen die HG Hut/Ahorn ist nicht nur ein Lokalderby, sondern auch ein Duell der Tabellennachbarn (7. und 8. Platz). Die HG muss ganz anders als zuletzt gegen Bad Rodach auftreten, um in der Michelauer Mainfeldhalle (Sonntag, 16.30 Uhr) eine Chance auf den Sieg zu haben. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem versöhnlichen 21:21-Remis, doch jetzt im Rückspiel möchte Weidhausens Trainer Frank Steinberger unbedingt einen Sieg seiner Mannschaft sehen. Die knappe Niederlage gegen HaSpo Bayreuth II sollte seinem Team zusätzliches Selbstvertrauen geben.