Sieg beim Tabellenletzten ist für HSC II Pflicht

Der HSC 2000 Coburg II tritt am Sonntag um 17 Uhr beim Tabellenschlusslicht der 3. Handball-Liga Ost, der SG Bruchköbel, an. Ein Spiel, das unbedingt gewonnen werden sollte, wenn die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig nicht in die Nähe der Abstiegsplätze abrutschen möchte.



Während am vergangenen Wochenende die 1. und die 2. Mannschaft sowie die A-Junioren am gleichen Tag im Einsatz waren, ist die Planung für die Verantwortlichen diesmal leichter. Die "Erste" ist diesmal überhaupt nicht aktiv und die Bundesliga-Jugend spielt bereits am Samstag, so dass dem Trainergespann Röhrig/Göhl alle Möglichkeiten offen stehen sollten, dem Tabellenletzten eine spielstarke Mannschaft entgegenzustellen. Schließlich darf in dieser Liga keine einzige Mannschaft unterschätzt werden, denn zu oft wurde in dieser Saison schon der vermeintliche Favorit vom Außenseiter überrascht.



Nikola Franke fällt weiter aus

Um eine solche unliebsame Überraschung zu vermeiden, darf in dieser Partie kein Risiko eingegangen werden, denn das Ziel "Klassenerhalt" darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Deshalb ist auch anzunehmen, dass dem Coach das Beste für die Zweite zur Verfügung gestellt wird. So werden sowohl der 18-jährige Jakob Knauer als auch der 19-jährige Benedikt Kellner im Aufgebot stehen. Wer von der A-Jugend die Lücke für den verletzten Nikola Franke schließen soll, wird kurzfristig entschieden.



Die immense Ausgeglichenheit der 3. Handball-Liga Ost lässt am 13. Spieltag in den meisten Spielen ein großes Gerangel um die Punkte erwarten. Lediglich in den Begegnungen des TV Großwallstadt (1. Platz) bei Germania Großsachsen und der SG Leutershausen (2.) bei TV Gelnhausen sind die jeweiligen Gäste in einer deutlichen Favoritenrolle. In den restlichen fünf Partien zwischen GSV Eintracht Baunatal und HSC Bad Blankenburg, SC Magdeburg II und HSC Bad Neustadt, Northeimer HC und HSG Hanau, HSG Rodgau Nieder-Roden und SV Anhalt Bernburg, sowie zwischen HC Erlangen II und MSG Groß-Bieberau/Modau sind die Kontrahenten jeweils nur durch einen oder zwei Zähler getrennt. Es muss deshalb auch erwartet werden, dass es wieder einige Verschiebungen in der Tabelle geben wird. Der HSC will dabei zu den Spieltagsgewinnern gehören.





Das Aufgebot:



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz, Jannik Merkwirth, Maximilian Drude, Benedikt Kellner, Patrick Pernet, Maximilian Drude, Jonathan Rivera, Jakob Knauer, Dominik Bühler, Kenny Schramm, Andreas Wolf.