SG Teamwork verliert im vierten Satz den Faden

Die Landesliga-Volleyballer der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg haben den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Volker Pohl unterlag in der neuen Angerhalle dem Spitzenreiter aus Donaustauf/Burgweinting mit 2:3 in fünf Sätzen.



SG Ebersdorf/Coburg -

SG Donaustauf/Burgw. 2:3

Von Beginn an zeigten beide Kontrahenten, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Wuchtige Angriffsschläge, spektakuläre Abwehraktionen und großer Kampfgeist begeisterten die zahlreichen Zuschauer in der neuen Heimspielstätte der SG Teamwork. Im ersten Satz behielten die Gäste mit 25:21 die Oberhand, da die Gastgeber einige Punktchancen nicht nutzen konnten.



Im zweiten Satz drehte die Pohl-Truppe allerdings auf und zog aus einer stabilen Annahme ein variables Angriffsspiel über alle Positionen auf. Kombiniert mit wuchtigen Aufschlägen brachte die SG die Gäste aus der Nähe von Regensburg immer wieder in Bedrängnis und entschied schließlich Satz 2 und 3 für sich.



Im vierten Satz sahen die Hausherren dann lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Ebersdorf/Coburg führte zur Satzmitte mit 18:14. Einige unglückliche Spielaktionen brachten die Gäste aus Donaustauf/Burgweinting allerdings zurück ins Spiel - besonders der Block der Gäste lief nun zur Höchstform auf. Die Coburger Angreifer vermochten es nun nicht mehr, die Angriffsbälle im gegnerischen Feld unterzubringen und so ging der vierte Abschnitt doch noch an die Gäste.



Momentum war auf Gästeseite

Im Spitzenspiel der Liga zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten musste also der Tie-Break zur Entscheidung führen. Die Gäste aus der Oberpfalz konnten dabei den Schwung aus dem gedrehten vierten Durchgang mitnehmen und blockten weiterhin stark.



Die SG Teamwork bekam zusätzlich auch in der Annahme Probleme, so dass die Gäste Punkt für Punkt davonzogen. Die SG Donaustauf/Burgweinting siegte schließlich knapp mit 3:2 Sätzen und sicherte sich damit zwei Punkte. Die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg erhielt trotz der Niederlage einen Punkt auf ihr Spielkonto.



SG Ebersdorf/Coburg -

VC 06 Hirschaid 3:1

Wie in der Landesliga üblich stand 45 Minuten nach dem ersten Punktspiel, das über zwei Stunden andauerte, noch eine zweite Begegnung auf dem Programm.

Die SG Teamwork musste sich neu konzentrieren und traf auf das ausgeruhte Team vom VC 06 Hirschaid. Gästetrainer Rüdiger Zeh hatte in der Vorwoche die SG Teamwork bei ihrem Sieg beim Tabellendritten in Memmelsdorf beobachtet und sich eine entsprechende Taktik für die Hausherren zurechtgelegt. Die Hirschaider versuchten durch eine Vielzahl von Schnellangriffen die starke Abwehr der SG Teamwork um Libero Beni Kucera aus dem Spiel zu nehmen.

In den ersten beiden Sätzen lief diese Taktik, gegen zugegeben schon etwas müde Spieler der SG Teamwork, gut. Nach dem zweiten Durchgang stand es 1:1 nach Sätzen.



Pohl stellte daraufhin die Aufstellung etwas um und gab eine neue Aufschlagtaktik vor. Diese Umstellung trug sofort Früchte. Durch gute, platzierte Aufschläge konnten die Gäste aus Hirschaid oft nur noch Notbälle auf die Coburger Seite schlagen und die Abwehr konnte sich entsprechend aufstellen.



Die Außenangreifer Eric Turek, Jens Aumann und René Franz wuchteten nun ihre Angriffsschläge nach Belieben ins gegnerische Feld - die SG Teamwork kontrollierte nun das Spiel. Ebersdorf/Coburg siegte mit 3:1 Sätzen und holte sich drei weitere Punkte für die Tabelle.

Für Ebersdorf/Coburg spielten: Eric Turek, Adrian Lamberti, René Franz, Jens Aumann, Stefan Schönfelder, Vitali Wittstein, André Dehler, Beni Kucera, Tomasz Kotecki, Thorsten Theuer, Gerhard Pfiffer.



Stimme zum Spiel

Trainer Volker Pohl: "Wir haben heute im ersten Spiel gegen Donaustauf/Burgweinting eine gute Spielleistung gebracht und hätten uns mit einem 3:1-Sieg belohnen können. Der Gegner war aber stets gefährlich und so sind sie wieder ins Spiel zurückgekommen. Es war ein würdiges Spitzenspiel, das die Zuschauer sichtlich begeistert hat. Trotz der ersten Niederlage hat es heute sehr viel Spaß gemacht, zumal wir ja dann das schwere zweite Spiel gegen Hirschaid gewinnen konnten."