SG Teamwork möchte ihr Meisterstück in vollenden

Die Landesliga-Volleyballer der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg treten am heutigen Samstag in der Frankenlandhalle Ebersdorf zum letzten Heimspieltag an. Die Gegner sind der Tabellenvorletzte aus Marktredwitz (15 Uhr) und der Tabellenvierte aus Bayreuth (ca. 17 Uhr).



Die Mannschaft von Trainer Volker Pohl muss noch einen Punkt holen, um die Meisterschaft in der Landesliga und damit den direkten Aufstieg in die Bayernliga klarzumachen. Bisher hat die SG Teamwork nur in einer Partie in dieser Saison Punkte lassen müssen - bei der 2:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Donaustauf. Die Verfolger aus der Oberpfalz haben allerdings mittlerweile neun Punkte Rückstand und könnten die SG Teamwork nur noch abfangen, wenn diese alle drei ausstehenden Saisonspiele klar verlieren würden. Der Sekt kann bei der Volleyballspielgemeinschaft aus BSC Teamwork Ebersdorf und Coburger Turnerschaft also schon mal vorsorglich kalt gestellt werden. "Der anstehende Aufstieg in die Bayernliga führt uns dahin, wo es im Jahr 2001 mit der VSG Coburg/Grub begann. Ich freue mich persönlich wieder einen Aufstieg feiern zu können und das unser heimlich gehegter Wunsch von einem Durchmarsch von der Bezirksliga in die Bayernliga mit der SG Teamwork wahr wird", sagt André Dehler, Vorsitzender des Volleyball-Fördervereins.



Im Hintergrund laufen schon die Planungen für die kommende Saison an. Nach einigen Wochen mit krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen wird die Mannschaft um Kapitän Beni Kucera wieder in voller Mannschaftsstärke antreten und sich ein letztes Mal dem heimischen Publikum präsentieren. Die SG Teamwork ist natürlich auf dem Papier hoher Favorit, doch gegen die abstiegsbedrohten Ost-Oberfranken und das Studententeam aus Bayreuth sind die Punkte dennoch keine Verständlichkeit. "In dieser Liga muss man gegen alle Mannschaften eine ordentliche Leistung abrufen, denn sonst kann man schnell ins Hintertreffen geraten. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass wir beide Spiele gewinnen und die Meisterschaft auch rechnerisch klar machen", so Trainer Volker Pohl.