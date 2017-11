SG Teamwork holt dritten Sieg im dritten Spiel

Die Landesliga-Volleyballer der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg reisten zum Auswärtsspiel nach Marktredwitz, um sich in der Sebald-Arena mit der Drittligareserve der VGF Marktredwitz zu messen. Und das mit Erfolg, die SG Teamwork gewann die Partie in drei Sätzen (25:16, 25:19, 25:17).

Für die ehemaligen VSGler Volker Pohl, Beni Kucera und André Dehler war es eine Rückkehr an einen Ort mit vielen guten Erinnerungen. Im Jahr 2011 schaffte man in diesem Hexenkessel am letzten Spieltag mit einem 3:2-Auswärtssieg vor 500 Zuschauen den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Diesmal waren es zugegeben einige Zuschauer weniger, die das Spiel der SG Teamwork gegen die VGF Marktredwitz II sehen wollten, allerdings war die Motivation ähnlich hoch, sich mit einem Sieg weiter in der Tabelle nach oben zu arbeiten.



VGF Marktredwitz II -

SG Teamwork 0:3

Das Team von Trainer Volker Pohl begann mit der gewohnten Aufstellung. Dehler im Zuspiel, Yougster Eric Turek auf der Diagonalposition, Adrian Lamberti und Stefan Schönfelder im Mittelblock, Jens Aumann und René Franz auf den Annahme-Außen-Positionen und Beni Kucera als Libero. Von Beginn zeigte sich diese Besetzung sehr konzentriert, ließ aber dennoch die eine oder andere Punktchance liegen. Zur Satzmitte zog die SG dann mit der Aufschlaghärte und -präzision etwas an und setze die Annahme der Hausherren zusehends unter Druck. Der Block der SG stand nun oftmals kompakt an der richtigen Stelle und ein klarer 25:16-Satzerfolg war die Folge.

Im zweiten Durchgang konnten die Marktredwitzer dann ihrerseits durch gutes Aufschlagspiel das Aufbauspiel der SG Teamwork behindern. Pohl nahm folgerichtig sehr früh eine taktische Auszeit, um seinen Spielern neue Anweisungen mit auf den Weg zu geben. Die Umstellungen trugen sofort Früchte und die Gäste aus Ebersdorf/Coburg bekamen das Spiel nun wieder in den Griff. Besonders die Angreifer auf den Außenpositionen punkteten nun wieder nach Belieben. Aumann hämmerte schließlich den Angriffsball zum 25:19-Satzgewinn ins Feld der Hausherren.



Mix aus Talent und Erfahrung

Im abschließenden dritten Satz nahmen die Hausherren aus Ostoberfranken eine taktische Änderung auf der Spielmacherposition vor, doch die SG ließ sich nun nicht mehr in ihrem eigenen Spiel beirren. Spektakuläre Aktionen in Abwehr und Angriff zeigten nun das Potenzial der Mannschaft, die aus erfahrenen Ex-Bundesligaspielern und jungen aufstrebenden Talenten besteht. Marktredwitz konnte dem Druck nun endgültig nicht mehr standhalten. Mit 25:17 und 3:0-Sätzen ging der Sieg nach einer Stunde Spielzeit deutlich an die SG Teamwork.

Stimmen zum Spiel

Beni Kucera (Libero): "Wir haben heute klar gewonnen, obwohl einige Spieler in den ersten beiden Sätzen nicht ihre Topleistung abgerufen haben. Besonders unsere beiden U18-Spieler Eric und Adrian haben allerdings heute gezeigt, welches Potenzial sie haben und welche Leistung sie abrufen können. Es ist schön zu sehen, dass auch die jungen Spieler immer mehr Verantwortung übernehmen."



Volker Pohl (SG-Trainer): "Wir haben aufgrund des Spielplans teilweise drei Spiele weniger als unsere Konkurrenten, so dass man zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht sagen kann, wo die Reise hingehen wird. Es freut mich allerdings, dass wir als Aufsteiger so gut gestartet sind und die einzige Mannschaft in der Liga ohne Niederlage sind." ad