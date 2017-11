SG Ebersdorf mit Start nach Maß

Die Pistolenschützen der SG Ebersdorf sind optimal in die Bayernliga Nordost gestartet: Gegen die SG Wilhelm Tell 1896 Laaber und den oberfränkischen Konkurrenten SG Münchberg gewannen die Ebersdorfer in Pfreimd, dem zentralen Austragungsort der Wettkämpfe in der Bayernliga, jeweils mit 5:0-Einzelpunkten.



Angetreten war die SGE mit Waldemar Penner (Position 1, 1. Durchgang: 369 Ringe/2. Durchgang: 376 Ringe), Torsten Spickmann (Position 2, 362/364), Julian Gaiser (Position 3, 366/357), Jan Wagner (Position 4, 354/361) und Florian Milles (Position 5, 358/354).

Mit zwei Einzelzählern führte sich Neuzugang Jan Wagner aus Marktzeuln gleich beim ersten Auftritt sehr gut ins Team ein. Der letztjährige Topschütze der Liga, Benjamin Gräf, und Ersatzmann Rüdiger Kastner (auch Mentalcoach) komplettieren die Ebersdorfer Mannschaft, waren aber bei diesem Wettkampf nicht im Einsatz.



Mit der Maximalausbeute von zwei Siegen und zehn gewonnenen Einzelpunkten setzte die SG die Erfolgsserie der vergangenen Saison fort und unterstrich ihre Ambitionen, auch in diesem Jahr wieder unter die besten zwei Teams der Liga zu kommen. Nach dem Aufstieg im Jahr 2015 wurde Ebersdorf gleich im ersten Bayernliga-Jahr Meister, letzte Saison kam die SGE auf Rang 2.

Der Vorjahreserste der Bayernliga Nordost, die SG Auerhahn Steinberg, schaffte im April dieses Jahres den Aufstieg in die 2. Luftpistolen-Bundesliga. Die SG "Alte Treue" Neudrossenfeld und der SV "St. Thomas" Oberlind mussten die Liga als Siebte und Achte verlassen. Dafür kamen der SV Germania Großalbershof, die SG 1922 Kelheim-Affecking und die SG Wilhelm Tell 1896 Laaber neu hinzu.



Am zweiten Wettkampftag (19. November) trifft Ebersdorf auf den SV Germania Großalbershof (Platz 5) und die SG 1859 Regenstauf (Platz 4).