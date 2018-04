Schwede besetzt Schlüsselposition beim HSC - Wetzel und Neloski gehen

Der Kader des HSC 2000 Coburg für die Saison Spielzeit 2018/19 nimmt konkrete Formen an: Mit dem 24-jährigen Schweden Pontus Zetterman haben die Coburger Handballer einen Hochkaräter für den rechten Rückraum vom TuS N-Lübbecke für zwei Jahre verpflichtet.



Zetterman wurde in der Zweitliga-Saison 2016/2017 mit 188 Toren und 47 Assists zum "Spieler der Saison" gewählt, und geht momentan in der 1. Handball-Bundesliga auf Torejagd, wo er nach 25 Spielen 68 Tore und 41 Assists auf seinem Konto verbucht. "Mit der Verpflichtung von Pontus Zetterman haben wir eine Schlüsselposition im Rückraum hervorragend besetzt. Pontus ist ein torgefährlicher und dynamischer Spieler, der uns mit Sicherheit einen großen Schritt nach vorne bringen wird", sagt HSC-Geschäftsführer Steffen Ramer.



Auch Trainer Jan Gorr freut sich auf seinen neuen Führungsspieler, der aufgrund seines jungen Alters noch viel Entwicklungspotenzial mitbringt: "Pontus hat ein enormes Spielverständnis und verbindet Torgefährlichkeit mit mannschaftsdienlichem Spiel. Zusätzlich deckt er auf der Halb-Abwehrposition und ist somit insgesamt ein äußerst kompletter Spieler."



Der torgefährliche Linkshänder glaubt an den "Coburger Weg" - das Tageblatt berichtete gestern ausführlich über das neue HSC-Konzept - und die gemeinsamen Ziele: "Ich freue mich sehr über meinen Wechsel nach Coburg in der neuen Saison und hoffe, dass wir gemeinsam viel erreichen können."



Der 1,88 große Rückraumspieler machte seine ersten Schritte auf dem professionellen Handballparkett in Schweden bei Drott Halmstad und Redbergslink IK. Für sein Heimatland bestritt Zetterman 30 Jugend- und 28 Juniorenländerspiele. Im Jahr 2016 wechselte der 24-Jährige zum TuS N-Lübbecke und wurde dort direkt Meister in der 2. Liga. Momentan kämpft Zetterman mit seinem Klub um den Klassenerhalt der Bundesliga, ehe er am 1. Juli zum HSC wechselt. Zetterman wird neben Tobias Varvne und Markus Hagelin der dritte Schwede im Kader sein.



Verletzungsgeplagtes Duo geht

Nach zwei Jahren in Coburg wird Tom Wetzel den HSC im Sommer verlassen. Der Rückraumspieler hatte aufgrund seiner Verletzungen und den damit verbundenen Operationen keine leichte Zeit in der Vestestadt. Nun wird der 26-Jährige in seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern zurückkehren und sich in erster Linie auf sein Masterstudium konzentrieren. Auch das mazedonische Talent Marko Neloski und der HSC gehen im Sommer getrennte Wege. Der im Herbst nachverpflichtete Rückraumakteur zog sich im Februar in der Partie gegen Balingen einen Kreuzbandriss zu. Das Leihgeschäft mit dem Bundesligisten TV Hüttenberg läuft im Juni dieses Jahres aus. "Wir wünschen Tom und Marko alles Gute für die Zukunft, vor allem viel Gesundheit und eine guten Verlauf der Rehamaßnahmen", sagt Ramer.