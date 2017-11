Schwache erste Hälfte kostet HSC II den Sieg beim Schlusslicht

Rückschlag für die HSC-Reserve in der 3. Handball-Liga Ost: Beim Tabellenletzten SG Bruchköbel verlor die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig mit 23:24 und verpasste damit den zweiten Auswärtssieg der Saison. Nur eine knappe Viertelstunde konnten sich die Gelb-Schwarzen richtig durchsetzen, das reichte nicht, um einen zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand aufzuholen. Durch die Niederlage verpassten es die Coburger, sich im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen. Der HSC bleibt weiterhin auf Platz 13 und hat nur einen Zähler Vorsprung auf die drei Abstiegsplätze. Dass ein Sieg Rang 7 eingebracht hätte, unterstreicht die große Ausgeglichenheit in der Liga.



Seine derzeitige Topform bestätigte der Tabellenführer aus Großwallstadt mit dem deutlichen 28:17-Erfolg bei Germania Großsachsen. Neben der HSC-Partie in Bruchköbel endeten drei weitere Begegnungen mit nur mit einem Treffer Differenz, darunter die Partie zwischen dem neuen Schlusslicht TV Gelnhausen und SG Leutershausen (28:29). Mit dem identischen Ergebnis schlug die HSG Hanau den Northeimer HC.



Und auch die HSG Rodgau Nieder-Roden gewann nur hauchdünn mit 25:24 gegen den SV Anhalt Bernburg. Nicht minder spannend ging es in der Begegnung Eintracht Baunatal gegen Bad Blankenburg (26:24) zu. Deutliche Angelegenheiten waren dagegen der 34:22-Erfolg des HC Erlangen gegen MSG Groß-Bieberau/Modau und der überraschend hohe 29:21-Sieg des SC Magdeburg II gegen den HSC Bad Neustadt.



SG Bruchköbel -

HSC Coburg II 24:23 (13:9)

Der HSC-Zweiten wurde erneut bewusst, dass man in dieser Liga mit einer halbseidenen Vorstellung nichts erben kann - ganz egal an welcher Position der Gegner platziert ist. Dabei war der Start für die Coburger bis zum 4:5 trotz der frühen Zeitstrafen für Benedikt Kellner und Jonathan Rivera gar nicht so schlecht.



Insgesamt fehlte dem Coburger Spiel jedoch eine klare Linie. Im Angriff ging vieles daneben und auch die sonst verlässliche Deckungsarbeit offenbarte diesmal Schwächen. So machte man es dem Gegner über die Stationen 7:4 (12.) und 10:6 (24.) viel zu einfach. Auch eine Auszeit von Trainer Martin Röhrig nach nur einer Viertelstunde half da nicht weiter.



Nach einem Vier-Tore-Rückstand zur Halbzeit wurde es auch im zweiten Abschnitt nicht besser. Ganz im Gegenteil: Nach einem vergebenen Strafwurf gerieten die Coburger mit 9:15 ins Hintertreffen. Die kurz danach folgende Disqualifikation von Marvin Munoz, der bis dahin mit vier Treffern ein gutes Spiel machte, ließen die Coburger Chancen weiter sinken.



Aufholjagd kommt zu spät

Nach Zwei-Minuten-Strafen gegen Torhüter Tim Titze und Linksaußen Kenny Schramm und einem Fünf-Tore-Rückstand (22:17, 48.) kam aber allmählich doch Sand ins Getriebe der Gastgeber. Die Coburger wehrten sich nun, und auch die Auszeit von Bruchköbel nach dem 23:20 half wenig, denn die HSC-Reserve war jetzt am Drücker: Die Röhrig-Truppe verkürzte nach 57 Minuten auf 23:24. Bruchköbel verteidigte aber nun mit allen verfügbaren Mitteln und brachte den knappen Erfolg über die Bühne.



Stimmen zum Spiel

Ronny Göhl (ein Treffer): "Wir kamen schlecht ins Spiel, lagen aber trotzdem nur mit vier Toren zur Pause zurück, obwohl der Angriff wirklich katastrophal spielte und die Abwehr keinen Zugriff bekam. Erst nach einer Dreiviertelstunde fingen wir an, richtig zu spielen. Das war keine positive Leistung. Wir haben zwar mit viel Biss gekämpft, aber unser Spiel nicht so umgesetzt, wie wir wollten."



Kenny Schramm (drei Treffer): "Wir haben in der ersten Halbzeit die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewinnen können, weshalb Bruchköbel mit vier Toren zur Halbzeit vorne lag. In der zweiten Halbzeit haben wir es vor allem in den letzten Minuten durch aggressives Verteidigen geschafft, die Angriffe von Bruchköbel zu stoppen und durch gut herausgespielte Aktionen Tor um Tor heranzukommen. Leider hat es am Ende nicht wenigstens zu einem Punkt gereicht."





Die Statistik:



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz (4), Ronny Göhl (1), Lukas Dude (1), Jannik Merkwirth, Benedikt Kellner (3), Patrick Pernet (1), Maximilian Drude (1), Jonathan Rivera, Jakob Knauer (3), Dominik Bühler (1), Kenny Schramm (3), Andreas Wolf (5)

SR: Gunnar Bayer / Andreas Jakob - Zuschauer: 425

Siebenmeter: 5/2 - 5/3

Zeitstrafen: 9 - 6

Disqualifikationen: 1 - 1