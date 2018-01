Sanford führt BBC Coburg zur Sensation

Verwöhnt wurden die Fans des BBC Coburg von ihrer Mannschaft in der ProB Süd bis dato eher selten, aber mit einem überragenden 105:97 (53:49)-Heimsieg nach Verlängerung gegen den Ligaspitzenreiter aus Elchingen, bereitete das Team vom neuen Trainer Derrick Taylor seinen Anhängern am Sonntag ein phänomenales Weihnachtsgeschenk.



BBC Coburg -

Elchingen 105:97 n. V. (53:49)

Center Max von der Wippel eröffnete die Partie vor 608 Zuschauern für die Hausherren, die auf Christopher Wolf, Daniel Stawowski und Sinan Özdil verzichten mussten, mit einem erfolgreichen Hakenwurf. Anschließend begannen in der HUK-Arena die Byron-Sanford-Festspiele: Der US-Guard sorgte mit 23 Punkten in der ersten Halbzeit fast im Alleingang dafür, dass die Vestestädter nach dem ersten Viertel mit 26:22 führten, und diesen Vorsprung Mitte des zweiten Abschnitts gar auf neun Zähler ausbauen konnten (40:31, 15.).



Doch der BBC war in einer vor allem offensiv herausragenden ersten Hälfte mehr als nur Byron Sanford: Auch seine Teamkollegen suchten konsequent den Weg zum Korb und erarbeiteten sich allein in den ersten 20 Minuten starke 20 Freiwürfe. Die souverän und abgeklärt agierenden Gäste blieben dennoch stets auf Tuchfühlung. Vor allem ihre Größenvorteile in der Zone bereiteten den Oberfranken immer wieder Schwierigkeiten. Die lange Garde der Schwaben bestehend aus Center-Routinier Kristian Kuhn, dem athletischen Kroaten Jere Vucica und Kraftpaket Brian Butler kam in Brettnähe wiederholt zu zweiten Chancen und einfachen Erfolgserlebnissen. Die Gastgeber retteten aber einen knappen Vorsprung in die Kabine (53:49, 20.).



Nach Wiederbeginn schien die Begegnung zunächst den erwarteten Verlauf zu nehmen. Die Gäste legten in der Verteidigung eine deutliche Schippe drauf und Coburg hatte Probleme, in aussichtsreiche Wurfpositionen zu gelangen. Gerade einmal zehn Pünktchen gelangen dem Aufsteiger im dritten Viertel. Nach 30 Minuten lagen die cleveren Elchinger mit 67:63 in Front.

Sensation verpasst? Mitnichten! Denn an diesem Nachmittag konnten auch die Vestestädter noch einen Gang hochschalten. Spätestens als Byron Sanford nach einem Pferdekuss auf den Oberschenkel wieder zurück aufs Parkett kam und seine Galavorstellung unbeeindruckt fortsetzte, wuchsen beim BBC Glauben und Überzeugung, dem dominanten Team der Liga tatsächlich ein Schnippchen schlagen zu können. Um ein Haar wäre der Traum dennoch geplatzt, denn Gäste-Flügel Filmore Beck scheiterte in der Schlusssekunde der regulären Spielzeit aus der Halbdistanz.



Burris der Aktivposten am Ende

Doch in der Verlängerung hatten überraschenderweise die personell gebeutelten Coburger den längeren Atem: Als der ebenfalls überragende Jordan Burris per Dreier auf 92:89 stellte und Steffen Walde an der Freiwurflinie zwei Punkte nachlegte, wurde aus dem Traum peu à peu Realität. Der Tabellenführer versuchte es in der Folge mit Fouls die Uhr zu stoppen, doch Sanford, der am Ende unglaubliche 40 Zähler auf dem Konto hatte, und Co. zeigten an der Linie keine Nerven mehr und schickten alle BBC-Fans mit einem richtig guten Gefühl in die Weihnachtspause.



BBC Coburg: Sanford (40 Punkte, 2 Dreier, 13 Rebounds, 5 Assists), Burris (32, 5, 10 Rebounds), Walde (15), Alexis (11), von der Wippel (5), Molosciakas (2), Turan, Fichtner (je 0), Eichelsdörfer, Herbst, Bauer (alle nicht eingesetzt).

ScanPlus Baskets Elchingen: Butler (20 Punkte), Beck (18), Kuhn (16), Vucica (15), Alispahic (9), Fekete (7), Lescault (5), Wysocki (5), Krstanovic (2), Petric (0), Graves (nicht eingesetzt).