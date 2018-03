Rödentaler stolpern über Bamberg

Durch die erdrückende Überlegenheit der HG Kunstadt war die Mission "Wiederaufstieg" für die HSG Rödental/Neustadt von Beginn an eine schwere, spätestens nach der 22:27-Niederlage gegen den Tabellenvierten HC 03 Bamberg steht fest, dass die Mannschaft von Trainer Niels Greiner auch nächstes Jahr in der Bezirksoberliga starten wird.

Dass die Kunstadter in der nächsten Spielzeit kein Rödentaler Gegner sein werden, wird immer wahrscheinlicher. Auch der Tabellensechste SG Marktleuthen/Niederlamitz konnte der HG Kunstadt nur eine Halbzeit Paroli bieten. Komplett ohne Chance war Schlusslicht SG Bad Rodach/Großwalbur beim 24:39 gegen den Tabellenzweiten aus Bayreuth. Überraschend deutlich behielt der TV Weidhausen gegen den TV Gefrees die Oberhand (36:23).



HSG Rödental/Neustadt -

HC 03 Bamberg 22:27 (10:12)

Die Rödentaler kamen im Duell der Tabellennachbarn nur schwer in die Gänge. Der HC startete mit der gewohnten 5:1-Abwehr ins Spiel, die auch gleich Wirkung zeigte. Rödental wirkte fahrig und Bamberg nutzte die gewonnenen Bälle über das aufgebaute Spiel mit den beweglichen Herold, Haupt und Gubler im Rückraum. Die locker aufspielenden Bamberger gingen nach sechs Minuten mit 4:1 in Führung. Das Spiel der HSG wurde zwischenzeitlich besser (6:7, 14.), doch dann erhöhten die Gäste wieder das Tempo und führten nach 21 Minuten wieder mit 11:6. Bis zur Pause kam die HSG aber bis auf zwei Tore heran.

Durch Marcel Heils vierten Treffer gingen die Hausherren sogar kurzzeitig in Führung (15:14, 40.). Diese Phase sollte jedoch nicht lange währen, denn mit einer kleinen Änderung kehrte HC-Trainer Roppelt die Verhältnisse wieder um. Auch eine Auszeit von Niels Greiner Mitte der zweiten Hälfte konnte den Lauf nicht stoppen. Bamberg drehte das Spiel wieder zu seinen Gunsten, und spätesten beim Stand von 24:18 (51.) war die Messe gelesen. Mit einer offene offenen Abwehr verkürzte die HSG zwar noch einmal auf vier Tore, doch Bamberg ließ sich nicht mehr aus der Ruhe bringen und freute sich über einen verdienten Sieg.

HSG Rödental/Neustadt: De Rooij, Fl. Cichon; Anthofer, Metz (1), Jäckel, Bernecker (2), Krauß (1), Göpfert (2), Schuhmann (2), Günther (2), Heil (5/1), Weißbrodt (2), Korn, Fa. Cichon (5/4). ct



TV Weidhausen -

TV Gefrees 36:23 (16:11)

Ohne die erkrankten Jonas Faber und Christian Freitag hielt der TV Weidhausen die Gäste von Beginn an auf Distanz. Bis zur ersten Auszeit des TV Gefrees in der 14. Minute hatte die Heimmannschaft bereits ein 10:3 vorgelegt. Bis zur Halbzeit kamen die Gäste wieder etwas heran (16:11). Überzeugend beim TVW vor allem Johannes Bauer, der die Gäste mit verdeckten Würfen aus dem Rückraum mehrmals narrte.

Der TV Gefrees fand einfach kein passendes Konzept, um sich gegen die stabile Abwehr des TV Weidhausen spielentscheidend durchzusetzen - zumal auch Torhüter Tom Zapf in einzelnen Situationen glänzte. Spätestens mit dem 27:17 in der 46. Minute war klar, dass die in der Tabelle besser platzierten Gäste diese Partie nicht gewinnen würden. Nach drei Niederlagen in Folge ist Weidhausen nun wieder auf die Siegesstraße zurückgekehrt. TV Weidhausen: Zapf; Werner, Bauer (13/5), Bernert (1), F. Büttner (4), Recknagel (3), Reichel (5/2), Staude (1), Gebhard (1), Klihm (4), C. Büttner (4). kag



SG Bad Rodach/Großwalbur -

HaSpo Bayr. II 24:39 (11:24)

Der Tabellenzweite der Handball-Bezirksoberliga war von der ersten Minute an eine Nummer zu groß für die Badstädter. Nur bis zur 4. Minute (2:3) war die SG im Spiel, danach sorgte ein 6:0-Lauf der Gäste, angeführt vom überragenden Clemens Geyler (neun Tore) innerhalb von sechs Minuten bereits fast für die Vorentscheidung nach zehn Minuten. Nach 22 Minuten war der Vorsprung der Bayreuther zum ersten Mal im zweistelligen Bereich (9:19). Bad Rodach bekam in der Abwehr überhaupt keinen Zugriff auf die Bayreuther, nahezu jeder Wurfversuch war gleichbedeutend mit einem Treffer. 24 Gäste-Treffer zur Halbzeit sprechen eine deutliche Sprache. In den zweiten 30 Minuten schaltete die HaSpo-Reserve einige Gänge zurück und die SG gestaltete zumindest diesen Abschnitt ausgeglichen.

SG Bad Rodach/Gr.: Lippold, Kräußlich; Gräßel (1), Lutz (4), Rottenbach (4/2), B. Wutschka (5), Tendera (4), Kuhn (2/1), Kretschmer (3), Weschenfelder, Schlund (1). ct

HG Kunstadt -

Marktleuthen/N. 32:21 (14:12)

Obwohl der HGK gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz mit Hajck Karapetjan der Torschützenkönig der Liga und mit Anton Lakiza der unumstrittene Abwehrchef fehlte, kam die Andersson-Truppe gegen die Ost-Oberfranken zu einem am Ende ungefährdeten 32:21 (14:12)-Heimerfolg. Verantwortlich dafür war innerhalb einer geschlossenen Mannschaftsleistung der Auftritt von Kapitän Oliver Oester, der vor allem Karapetjans Rolle als "Tormaschine" übernahm und mit elf Treffern den Hauptunterschied zwischen HG und SG ausmachte. Allerdings taten sich die Hausherren gegen einen unbekümmert aufspielenden Gast gerade in der ersten Halbzeit schwer. Grund hierfür war auch die ungewohnte Aufstellung im eigenen Abwehrverband. Der Tabellensechste lag zur Pause nur mit zwei Toren zurück.

Wieder einmal musste Kunstadts Spielertrainer Johan Andersson in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn die HG kam hochkonzentriert und mit deutlich mehr Struktur in der Abwehr aus der Kabine. Auf der Gegenseite merkte man Marktleuthen spätestens nach dem 21:13 in der 42. Minute an, dass man selbst nicht mehr an das "Auswärtswunder vom Obermain" glaubte. Dementsprechend sicher und ungefährdet brachte die HG den Vorsprung über die Zeit.

HG Kunstadt: Kießling, Swoboda; O. Oester (11/3), Andersson (7/1), Scholz (5), Maile (4), N. Oester (2), Deuber (2), Jung (1), Legat, Brungs. mts