Rödental und FCC scheitern bei U17-Bezirksmeisterschaft in Vorrunde

Die SpVgg Bayern Hof ist Futsal-Bezirksmeister der B-Junioren (U17). Die Nachwuchskicker gewannen - wie schon in den vergangenen drei Jahren - die oberfränkische Meisterschaft. Der diesjährige Bezirksmeister der B-Junioren (U 17) wurde in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein ermittelt. Enttäuschend verlief das Turnier für die beiden Teilnehmer aus dem Kreis Coburg. Der FC Coburg wurde Sechster, Kreismeister JFG Rödental wurde Zehnter und damit Letzter der Bezirksmeisterschaft.



Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften. Nachdem der FC Coburg in den letzten drei Jahren noch das Finale erreichte, hat sich dieser Traum für die Vestekicker in der Gruppe B schnell erledigt. Nach dem 1:2 gegen Eintracht Bamberg und dem 0:2 gegen Memmelsdorf verloren die Coburger auch gegen die JFG Rödental (0:2). Der 3:1-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Waldershof hievte den FCC immerhin noch auf Platz 3 der Gruppe B. Rödental gewann nur gegen Coburg, musste sich gegen Waldershof (0:2), Memmelsdorf (0:3) und Bamberg (1:3) geschlagen geben. Als Gruppensieger zog der FC Bamberg und der Gruppenzweite, die (SG) SV Memmelsdorf, in die Halbfinals ein.



In der Gruppe A hatten die Hofer, die als einziger Teilnehmer in der Bayernliga spielen, einen etwas holprigen Start und mussten sich im ersten Spiel gegen den BSC Saas Bayreuth mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Danach gab es allerdings drei Siege. Als Zweiter zog die SG FC Wacker Haig, die bei der Kreismeisterschaft noch gegen Rödental verlor, mit nur einer Niederlage gegen Hof in die Halbfinals ein. Auf Rang 3 kam Bayreuth mit sieben Punkten. Auf die Ränge 4 und 5 kamen die JFG Region Luisenburg mit drei Punkten und der Ausrichter, der TSV Staffelstein, mit 0 Punkten.

Im ersten Halbfinale standen sich der FC Bayern Hof und der SV Memmelsdorf gegenüber. Hier ließ die SpVgg aus Hof nichts anbrennen und siegte klar mit 4:0. Im zweiten Halbfinale kam die bis dahin überraschend starke aufspielende (SG) FC Wacker Haig mit 1:7 gegen Bamberg unter die Räder. Die Platzierungsspiele wurden im Sechsmeterschießen mit drei Schützen ausgetragen. Im Spiel um Platz 9 zwischen dem TSV Staffelstein und JFG Rödental siegte der TSV mit 3:2. Den 5. Platz belegte Bayreuth, die den FC Coburg mit 3:1 besiegten.



Das Endspiel zwischen der SpVgg Hof und dem FC Bamberg, die beide für die "Bayerische" qualifiziert sind, war an Spannung kaum zu übertreffen. In der 4. Minute ging Hof durch Maximilian Brehm mit 1:0 in Führung. Neun Sekunden vor der Schlusssirene bekamen die Domstädter noch einen Strafstoß zugesprochen, den aber der Hofer Torhüter abwehrte. So blieb es beim 1:0 für die Hofer.



Die Platzierungen: 1. Bayern Hof, 2. Eintracht Bamberg, 3. Wacker Haig, 4. SV Memmelsdorf, 5. Saas Bayreuth, 6. FC Coburg, 7. TSV Waldershof, 8. JFG Luisenburg, 9. TSV Staffelstein, 10. JFG Rödental.