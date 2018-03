Renk fordert höchste Konzentration

Nach den zwei witterungsbedingten Spielausfällen gegen den FSV Bayreuth und Quelle Fürth sind die Sonnefelder heiß auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr. Spielertrainer Bastian Renk und Co. hoffen, dass die für Sonntag um 14 Uhr angesetzte Partie beim ASV Veitsbronn-Siegelsdorf (13.) stattfindet. Abgesagt wurde derweil das Spiel zwischen dem SV Friesen und dem SC Feucht. Die Begegnung des FC Lichtenfels gegen die SpVgg Erlangen soll am Samstag um 14 Uhr angepfiffen werden.



Veitsbronn-Siegelsdorf -

TSV Sonnefeld

Während der VfL Frohnlach und der FC Lichtenfels in diesem Kalenderjahr immerhin schon eine Partie über die Runden brachten, sitzen die Landesliga-Kicker des TSV Sonnefeld noch immer wie auf Kohlen, schließlich sind seit dem letzten Pflichtspiel schon dreieinhalb Monate vergangen.

"Das erste Spiel nach der Winterpause eine Überraschung für jeden. Die Vorbereitung war nicht gerade erfreulich und zeigt uns, dass wir wieder viel Arbeit vor uns haben", sagt Renk. Tatsächlich scheint es so, als hätten die Sonnefelder ihren guten Rhythmus aus der Vorrunde etwas verloren. In der Vorbereitung setzte es einige Dämpfer, darunter auch eine 1:5-Niederlage gegen den Bezirksligisten TSV Mönchröden.



Renk fordert daher vor allem gegen vermeintlich schwächere Gegner höchste Konzentration. "Gegen Veitsbronn geht es gegen eine Mannschaft, die hinter uns ist und schlagbar für unser Team sein sollte. Ich gehe davon aus, das es ein reines Kampfspiel wird, das durch den größeren Willen entschieden wird." Der TSV-Spielertrainer ist guten Mutes, dass seine Mannschaft ihr Potenzial ausschöpft und mindestens mit einem Punkt aus Mittelfranken zurückkehrt. Im Hinspiel war es Renk selbst, der mit seinem Treffer in der 87. Minute noch das 1:1-Remis rettete.

TSV Sonnefeld: Jauch - Simitci, Friedlein, Zapf, E. Özdemir, T. Özdemir, Civelek, Rödel, Graf, Renk, Jakob, Steiner, Pawellek, Scheler, Kappenberger, Demel.



FC Lichtenfels -

SpVgg Erlangen

"Das Spiel wird stattfinden", mit diesen Worten dürfte FCL-Trainer Christian Goller nach den zahlreichen Spielabsagen der letzten Wochen für Erleichterung sorgen. Wenn am Samstag das Heimspiel angepfiffen wird, dürfte die Mannschaft des Trainergespanns Christian Goller/Alexander Grau gegen die SpVgg Erlangen (17.) auch gleich auf Revanche aus sein. Im Hinspiel kassierten die Korbstädter gegen den Tabellenvorletzten nämlich nach zweimaliger Führung in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich.