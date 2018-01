1 / 1

Tayfun Özdemir stand bei der Kreismeisterschaftendrunde quasi jede Sekunde auf dem Parkett. Der konditionsstarke Sonnefelder ist ein begeisterter Hallenkicker und will auch am Sonntag für Furore sorgen. Mit dem TSV strebt er den Turniersieg bei der oberfränkischen Futsal-Endrunde in Kronach an. Foto: Heinrich Weiß