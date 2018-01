PSV Franken ohne Probleme gegen Fraureuth

Der PSV Franken Neustadt hat am 12. Spieltag der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga Nord einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gegen VfB Eintracht Fraureuth gefeiert. Die Puppenstädter erzielten dabei mit 5450:5335 nicht das ganz große Ergebnis - doch am Ende zählen nur die Punkte.

Kapitän Jürgen Bieberbach sicherte sich mit sehr starken 969 die Tagesbestleistung. Mit 16:8 Punkten liegen die Franken weiterhin auf dem geteilten 2. Tabellenplatz und bleiben in Schlagdistanz zu Bad Soden Salmünster, die mühelos ihr Heimspiel gegen Friedberg/Dorheim gewannen.



PSV Franken Neustadt -

VfB Eintr. Fraureuth 5450:5335

Von Beginn an nahmen die Hausherren um Dietmar Gäbelein und Jochen Geiger das Heft in die Hand und sorgten schnell für eine beruhigende Führung. Die Gäste aus Fraureuth zeigten anfangs keinerlei Gegenwehr. Die Franken führten nach 100 gespielten Kugeln bereits mit 97 Kegeln. "Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass wir die Gäste aus der Halle schießen. Doch durch einen katastrophalen dritten Durchgang ließen wir die Sachsen wieder ins Spiel kommen", so Betreuer Ulrich Bieberbach.



Der zuletzt so starke Dietmar Gäbelein verlor im zweiten Spielabschnitt zusehends seine Linie und blieb am Ende bei mageren 887 stehen - gegen Alec Werler (876) behielt er aber dennoch knapp die Oberhand. Auf der anderen Seite spulte Jochen Geiger gewohnt sein Pensum ab und mit guten 930 distanzierte er seinen Gegenüber Benny Wiesenthal (884) deutlich.



Dominik Rädlein steigert sich

Mit einem Plus von 57 Kegeln betraten Jürgen Bieberbach und Ersatzspieler Dominik Rädlein gegen die vermeintlich besten Gästespieler Armin Sonntag und Martin Weber die Bahnen. Im Mittelpaar drohte das Spiel kurz zu kippen, da Rädlein zunächst seine Linie nicht fand und nur schleppend ins Spiel kam. Dass die Puppenstädter zu diesem Zeitpunkt weiterhin in Führung blieben, lag an Kapitän Jürgen Bieberbach, der eine tolle Partie ablieferte und mit starken 969 Kegel Tagesbester wurde.

Dominik Rädlein konnte im weiteren Spielverlauf die Nervosität ablegen und erreichte am Ende immerhin 860 Kegel. Für Fraureuth erzielte Armin Sonntag starke 942 und Martin Weber 868.



Das Spiel war bei 76 Kegeln Vorsprung noch längst nicht entschieden, als Tobias Bieberbach und Michael Lohrer gegen Willy Schuhmann und Patrick Förstel das Spiel aufnahmen. Doch die Puppenstädter kamen hervorragend aus den Startlöchern und so konnte der Vorsprung schnell auf über 120 Kegel geschraubt werden. "Nach dem tollen Start unserer beiden Schlussleute kam dann glücklicherweise keine Gefahr mehr auf", meinte Ersatzspieler Sascha Hammer.



Tobias Bieberbach machte nach 100 Kugeln (451) Platz für Lutz Beyermann, der die Kombination auf 894 Kegel brachte. Auf der anderen Seite verließen Energiebündel Michael Lohrer mit zunehmender Spieldauer die Kräfte, doch am Ende rettete er sich immerhin auf 910 Kegel. Die Gästespieler Willy Schuhmann (865) und Patrick Förstel (900) konnten für keine Gefahr mehr sorgen.

Ergebnisse: Gäbelein - Werler 887:876, Geiger - Wiesenthal 930:884, J. Bieberbach - Sonntag 969:942, Rädlein - Weber 860:868, T. Bieberbach/Beyermann - Schuhmann 894:865, Lohrer - Förstel 910:900. Volle: 3644:3610. Abräumen: 1806:1725. Fehler: 19:30.