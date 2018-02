PSV Franken Neustadt nimmt Fahrt auf

Das Spiel auf den Bahnen in Ohrdruf blieb von der ersten bis zur letzten Kugel spannend. Die Franken führten zwar teilweise mit über 70 Holz, doch sicher fühlte man sich nie. Erst auf den Schlusswürfen machten Thorsten Kockmann und Dietmar Gäbelein den Sack zu und fuhren den Sieg nach Hause. "Die Mannschaft hat heute Moral gezeigt. Vor allem unsere zwei ,Jungen' haben im Mittelpaar toll gekämpft und so den Vorsprung gehalten", so Dietmar Gäbelein.



Ohrdrufer KSV -

PSV Franken 5697:5746

Am Start kämpfte der zuletzt bärenstarke Michael Lohrer (948) lange mit den rutschigen Kugeln, während sein Partner Jürgen Bieberbach mit 285 eine fantastische Schlussbahn auflegte und mit insgesamt 989 ein starkes Ergebnis erzielte.

Mit neun Holz Vorsprung übergaben die zwei "Oldies" an die junge Mittelachse um Sascha Hammer und Tobias Bieberbach. Hammer erwischte einen absoluten Sahnetag und erreichte tolle 980 Holz. Sein Partner Tobias Bieberbach kam nur schleppend in die Partie, doch durch tolle Körpersprache und unbändigem Kampfgeist erzielte er noch gute 930.



Mit 44 Holz Vorsprung betraten die beiden Neuzugänge Dietmar Gäbelein und Thorsten Kockmann die Bahnen. Gäbelein startete überragend und hatte zur Halbzeit bereits tolle 523 Holz am Totalisator. Das Spiel blieb dennoch spannend. Das lag zum einen an den Gastgebern, die nie aufgaben und bis zum allerletzten Wurf kämpften, und zum anderen an Thorsten Kockmann, der anfangs überhaupt kein Mittel fand und kurz vor der Auswechselung stand. Doch Kockmann (913) biss sich zurück in die Partie und fuhr im Verbund mit Gäbelein (988) das Spiel nach Hause. Allen voran Dietmar Gäbelein war es, der bei den letzten Würfen seine ganze Routine ausspielte und so den Sack zumachte.

Für die Franken war dies alles in allem ein wichtiger und auch verdienter Sieg. Mit 4:2 Punkten und zwei Heimspielen vor der Brust, hat der PSV nun als eine gute Ausgangsposition.



Stimmen zum Spiel

Jürgen Bieberbach (Kapitän Neustadt): "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben zwar bis zum Schluss gezittert, doch der Sieg ist dennoch verdient. Wenn wir unsere nächsten zwei Heimspiele positiv gestalten, setzen wir uns dauerhaft oben fest."



Uwe Leyhe (Kapitän Ohrdruf):

"Wir haben tollen Kegelsport gesehen und dem Titelaspiranten aus Neustadt alles abverlangt. Wenn wir dauerhaft so stark aufspielen, werden wir unsere restlichen Heimspiele gewinnen."





Ohrdrufer KSV - PSV Franken Neustadt 5697:5746



S. Trutschel - J. Bieberbach 990:989

D. Strauch - M. Lohrer 938:948

J. Arcularius - S. Hammer 882:980

T. Morgenstern - T. Bieberbach 993:930

U. Leyhe - D. Gäbelein 959:988

K. Morgenstern - T. Kockmann 935:913



Volle: 3804:3807 - Abräumen: 1893:1941 - Fehler: 25:30