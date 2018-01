PSV Franken gibt sich keine Blöße

Einen souveränen Auftritt hat der PSV Franken Neustadt gegen den Ohrdrufer KSV auf die Platte gelegt und verdient mit 5621:5389 gewonnen. Angeführt von einem überragend aufgelegten Michael Lohrer (1009) zeigte der PSV-Express eine geschlossene und gute Teamleistung. Im Spitzenspiel besiegte der KV Bad Langensalza den Tabellenführer Bad Soden-Salmünster, so dass jetzt fünf Teams punktgleich an der Tabellenspitze stehen.



Vor der Partie schwor Kapitän Jürgen Bieberbach seine Jungs noch mal ein und forderte: "Wir haben noch acht schwere Spiele vor der Brust und müssen in den nächsten Wochen alles aus uns herausholen und um jedes Holz kämpfen. Wir müssen uns im Training quälen und uns in Form bringen - dann ist auch noch alles möglich." Fünf Stunden später zeigte er sich dann hochzufrieden, denn seine Vorgaben wurden mit Bravour umgesetzt und vor allem den Kampfgeist lobte Neustadts Leader bei seiner Truppe.



Der PSV führte nach dem Startpaar bereits mit 78 Kegeln, da Michael Lohrer ein überragendes Spiel ablieferte und mit 1009 Kegeln Tagesbester wurde. Das Energiebündel der Franken ließ seinem Gegenüber Jörg Arcularius (894) keine Chance. Auf der anderen Seite ließ der zuletzt bärenstarke Jürgen Bieberbach seine spielerische Linie lange Zeit vermissen. Durch ungewohnt schwaches Abräumen musste er sich an diesem Tag mit 898 zufrieden geben, womit er gegen den stärksten Ohrdrufer Stefan Trutschel (933) den Kürzeren zog. In der Mittelgruppe wurde erneut schnell der Qualitätsunterschied deutlich. Beim PSV präsentierte sich Tobias Bieberbach deutlich verbessert und kam durch gutes Vollenspiel auf 925. Sein Partner Dietmar Gäbelein zeigte sein mit Abstand bestes Heimspiel und spulte von Beginn an konstant sein Pensum ab. Der Augsburger im Dress der Franken erreichte am Ende starke 965. Die Ohrdrufer Tino Morgenstern (898) und Uwe Leyhe (899) spielten zwar ordentlich mit, doch sie konnten nicht verhindern, dass der PSV nach dem Mittelpaar mit 171 Kegeln führte.



Im Schlusspaar baute Kapitän Jürgen Bieberbach auf Sascha Hammer und Thorsten Kockmann, und ließ zunächst Leistungsträger Jochen Geiger auf der "Bank". Das Spiel war natürlich entschieden, denn die Gästespieler Christian Kleinsteuber (856) und Patrick Niebergall (907) konnten zu keiner Zeit Gefahr ausüben.



Sascha Hammer musste frühzeitig seiner körperlichen Verfassung Tribut zollen und machte nach 100 Würfen (429) Platz für Joker Jochen Geiger. Dieser fand sofort seine Linie und brachte die Kombination noch auf gute 904. Auf der anderen Seite begann Thorsten Kockmann (920) sehr schwach, doch mit zunehmender Spieldauer zeigte er seine Klasse. tbi





J. Bieberbach - S. Trutschel 898:935

M. Lohrer - J. Arcularius 1009:894

D. Gäbelein - T. Morgenstern 965:898

T. Bieberbach - U. Leyhe 925:899

S. Hammer/J.Geiger - C. Kleinsteuber 904:856

T. Kockmann - P. Niebergall 920:907

Volle: 3752:3608 - Abräumen: 1869:1781 - Fehler: 18:36