PSV Franken bleibt auf Aufstiegskurs

Mit einer soliden Leistung hatte der PSV Franken Neustadt am 15. Spieltag der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga Nord keine Mühe, den SV Pößneck mit 5563:5296 in Schach zu halten. Die Puppenstädter ließen zu keiner Zeit Zweifel am Sieg aufkommen. Ein erneut bestens aufgelegtes PSV-Startpaar um Jürgen Bieberbach und Michael Lohrer ebneten den Weg frühzeitig. Der PSV teilt sich weiterhin mit 22:8 Punkten die Tabellenspitze mit Morenden Bayreuth, die ihr Heimspiel gegen Verfolger Zöllnitz knapp für sich entschieden.

Vom Start weg agierten Jürgen Bieberbach und Michael Lohrer hochkonzentriert und ließen so die anfänglichen Angriffe der Gäste im Keime ersticken. Das stark eingeschätzte Pößnecker Startpaar um Steffen Kraus (902) und Holger Kröber (900) machten drei Durchgänge mächtig Druck und blieben lange Zeit am Neustadter Startpaar dran, doch auf dem letzten Durchgang enteilten Bieberbach und Lohrer mit einem starken Schlussspurt auf über 120 Kegel. Kapitän Jürgen Bieberbach steigerte sich von Durchgang zu Durchgang und kam am Ende durch tolles Abräumspiel auf die Tagesbestleistung von 975. Sein Partner Michael Lohrer spulte erneut sein Pensum ab und erzielte gute 947.



In der Mittelgruppe machte der PSV den Sack schnell zu. Die Gegenwehr von Alexander Pöpplen (848) und der Kombination Scheidig/Krahner (835) hielt sich in Grenzen, so dass der PSV nach dem Mittelpaar mit 270 Kegeln führte. Dietmar Gäbelein (925) begann sehr gut und lag lange Zeit auf tollem Kurs, doch ein kleiner Durchhänger auf Bahn 4 verhinderte ein Top-Ergebnis. Auf der anderen Seite kam Tobias Bieberbach nur schleppend aus den Startlöchern, doch der Jüngste im Franken-Team steigerte sich gewaltig und kam am Ende immerhin auf 908 Kegel.



Das Spiel war natürlich längst entschieden, als Jochen Geiger und Thorsten Kockmann das Spiel gegen Jens Blumenstein und Daniel Stenzel aufnahmen. Jochen Geiger zeigte erneut in welch toller Verfassung er sich momentan befindet. Nach einem bärenstarken Startdurchgang von 270 (157/113) und weiteren 223 machte er nach 100 Kugeln (493) wie vorher abgesprochen, Platz für Sascha Hammer, der die Kombination auf 927 Kegel brachte.



Auf der anderen Seite war Neustadts "Sechser" Thorsten Kockmann an diesem Tag nicht gerade vom Glück verfolgt und musste sich am Ende mit 881 zufriedengeben. Für die Gäste erzielten im Schlusspaar Jens Blumenstein 908 und Daniel Stenzel 903.



Mit vier Siegen aus vier Spielen ist der PSV prächtig aus der Winterpause gestartet. Nach der spielfreien Faschingswoche beginnen allerdings die Wochen der Wahrheit. Die Franken müssen zunächst bei den heimstarken Zöllnitzern antreten, ehe es eine Woche später in Neustadt zum Showdown mit Morenden Bayreuth kommt.





Jürgen Bieberbach - S. Kraus 975:902

Michael Lohrer - H. Kröber 947:900

Dietmar Gäbelein - A. Pöpplen 925:848

Tobias Bieberbach - S. Scheidig/T. Krahner 908:835

Jochen Geiger/Sascha Hammer - J. Blumenstein 927:908

Thorsten Kockmann - D. Stenzel 881:903



Volle: 3658:3562 - Abräumen: 1905:1734 - Fehler: 19:39