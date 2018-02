Paukenschlag: Vorstand Dieter Reißenweber tritt bei Landesligist TSV Sonnefeld zurück

Paukenschlag beim TSV Sonnefeld. Nachdem am Samstag bei der Hauptversammlung des Landesligisten beschlossen wurde, ein Konzept für eine Fusion mit dem VfL Frohnlach zu erarbeiten - das Tageblatt berichtete ausführlich - hat am Montagabend der langjährige Vorsitzende Dieter Reißenweber sein Amt niedergelegt.



Gegenüber unserem Partnerportal anpfiff.info sagte Reißenweber: "Ich bin immer ein Schwarz-Weißer gewesen und werde es immer bleiben!" Ein wenig Wehmut schwingt in den Worten

von Dieter Reißenweber mit. Mehr als zwei Jahrzehnte lang war er Vorsitzender des TSV Sonnefeld, erlebte den Sturz aus der Bezirksliga in die Kreisklasse genauso mit, wie den aktuellen Höhenflug, der seit dem Sommer in der Landesliga Station und viel positive Schlagzeilen macht. "Ich habe alle Höhen und Tiefen erlebt!"



Nicht unter Druck setzen

Bis Montagabend! Da legte der langjährige Funktionär sein Amt nieder. Ein für viele völlig überraschender Schritt, der für Dieter Reißenweber aber unumgänglich war. "Ich lasse mich nicht unter Druck setzen", blickt er auf das zurück, was er am Samstag bei der Hauptversammlung seines TSV erlebte.



Neben Ehrungen und Berichten stand da auch die angedachte Fusion mit dem VfL Frohnlach, die seit einigen Wochen für Diskussionen in der Region sorgt, zur Debatte. Letztendlich stimmten die Mitglieder der Erstellung eines Konzeptes für eine mögliche Zusammenarbeit zu. Und votierten damit gegen ihren Vorsitzenden.



Eine Neu-Gründung ist geplant

"Diese Art der Fusion ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Damit kann ich nicht glücklich werden." Angedacht wurde eine Herauslösung der Fußballabteilungen aus den beiden Vereinen und die Gründung eines neuen.



Für den Vorsitzenden ein nicht gangbarer Weg. "Wir haben als Verein, eine lange Fußballtradition. Wir können im kommenden Jahr 100 Jahre Fußball beim TSV feiern. Sollen wir das dann in blau-weißen Trikots machen und ein halbes Jahr Fusion feiern? Sollen wir unsere Tradition einfach so aufgeben? "Darin sehe ich keinen Sinn. Wir haben doch keine Notwendigkeit, eine Fusion einzugehen."



Nur unter anderen Bedingungen

Prinzipiell hätte der langjährige Funktionär sich vorstellen können, mit dem VfL gemeinsame Sache zu machen. Aber zu anderen Bedingungen. "Die Frohnlacher hätten sich bei uns einklinken können", nennt er sein Modell. "Der TSV wäre der einnehmende und der VfL der einbringende Verein gewesen."



Während der Versammlung stellte Dieter Reißenweber diese Idee vor, "aber leider wurde ich abgeschmettert und hingestellt wie ein kleiner Schulbub". Stattdessen gab es von Sponsorenseite klare Ansagen. Entweder Fusion in einem neuen Verein oder der Geldhahn, der mitverantwortlich für den Aufstieg des TSV bis in die Landesliga ist, würde zugedreht. "Erpressen lasse ich mich nicht", macht der zurückgetretene Vorsitzende klar und malt ein Szenario, das er vor Augen hat.



"Was ist denn, wenn die Sponsoren einmal weg sind?" Dann habe sich ein TSVfL Sonnelach oder wie das Kontrukt auch immer heißt, erledigt. Dann habe man einen Verein an der Backe, den keiner mehr will. "Und unseren TSV hätten wir auch in Mitleidenschaft gezogen." Für den verdienten Funktionär ein NoGo. "Wir haben hier etwas aufgebaut und das lasse ich mir nicht kaputt machen."

Im Gegenteil. Dieter Reißenweber hatte schon die Weichen gestellt um den Fußball beim TSV für die Zukunft noch besser aufzustellen.



Zweites Rasenspielfeld geplant

"Unabhängig davon, ob wir irgendwann das Frohnlacher Stadion genutzt hätten oder nicht, wollten wir an unserem Gelände einiges machen." Der bestehende Hartplatz wäre zu günstigen Konditionen in ein zweites Rasenspielfeld umgewandelt worden. Das Hauptspielfeld wäre mit Pflastersteinen umrundet worden, damit man sauber stehend die Heimpartien der Sonnefelder verfolgen kann. Und das alles, ohne neue Schulden anzusammeln. "Die Finanzierung stand!" Ob sie jetzt zum Tragen kommt, müssen die neuen Verantwortlichen entscheiden.



Auch Keller legt sein Amt nieder

Neben Reißenweber hat auch sein Stellvertreter Ingo Keller seinen Rücktritt erklärt. Am Dienstagabend trafen sich die scheidenden Funktionäre mit den Resten der Vorstandschaft um den dritten Vorsitzenden Peter Ambrosius und Uwe Hauck ("Es tut mir leid, dass die das jetzt ausbaden müssen, aber es ging einfach nicht anders!") um die Übergabe der Amtsgeschäfte zu regeln. Gut möglich, dass dann auch noch einmal die Fusionspläne thematisiert werden.



Umstimmen lassen werde er sich bei dem Treffen aber auf keinen Fall. Das macht Dieter Reißenweber klar. "Ich bleibe TSVler, daran wird sich nichts ändern, aber das Kapitel Vorstandschaft ist nach fast 30 Jahren beendet. Ich habe, dass immer aus Spaß an der Freud gemacht, weil ich ein Schwarz-Weißer bin."



Die Landesliga genießen

Auch künftig wird er den Weg seines Vereins weiter begleiten. "Wir sollten und wollen die Landesliga genießen, so lange wir sie halten können", sagt Reißenweber, diesmal ohne Wehmut. "Und wenn es nicht mehr klappt, dann gehen wir halt wieder runter." Für ihn als TSVler kein Beinbruch. "Das haben andere Vereine auch erlebt."



Als normales Mitglied wird der Ex-Vorsitzende wohl auch mit abstimmen, wenn es auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung darum geht, ob ein Konzept tatsächlich in die Tat umgesetzt und eine Fusion mit dem VfL Frohnlach in Angriff genommen werden soll. Ein entsprechendes Votum zu bekommen, dürfte durch den Rücktritt der Führungsriege auf jeden Fall nicht leichter werden.