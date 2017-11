Neustadt kassiert im Spitzenspiel in Bayreuth eine Klatsche

Der PSV Franken Neustadt musste am 8. Spieltag im Derby bei CKC Morenden Bayreuth mit 5399:5521 eine empfindliche Niederlage hinnehmen und erhält somit einen weiteren Dämpfer im Kampf um den Aufstiegsplatz.



In einem jederzeit fairen und spannenden Zweitligaspiel hatten die Gastgeber letztendlich mehr Stehvermögen und siegten daher auch verdient. Mit nunmehr 10:6 Punkten liegt der PSV Franken Neustadt auf dem vierten Tabellenplatz.



CKC Morenden Bayreuth -

PSV Franken 5521:5399

"Bis 100 Wurf vor Schluss war es ein spannendes und hochklassiges Zweitligaspiel. Auf den letzten 100 Würfen konnten wir jedoch nicht mehr mithalten und wurden sogar zum Teil noch demontiert. Das tut weh, wir werden jedoch die Köpfe nicht hängen lassen und werden nach der Spielpause nächste Woche wieder angreifen", so Kapitän Jürgen Bieberbach.



Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse entwickelte sich ab der ersten Kugel ein sehr spannender und intensiver Schlagabtausch. Hochmotiviert begannen die Gastgeber um Andreas Schäffler und Steffen Hönninger, doch Jürgen Bieberbach und Michael Lohrer ließen sich zu keiner Zeit abschütteln und trugen so zu einem spannenden Starterduell bei.

Jürgen Bieberbach erreichte am Ende gute 927 und Michael Lohrer kam nach einem starken Endspurt auf 916 - beide mussten sich aber den Wagnerstädtern Schäffler (930) und Hönninger (926) knapp geschlagen geben.



Die Franken lagen mit 13 Kegeln zurück, als Dietmar Gäbelein und Tobias Bieberbach im Mittelpaar gegen Stefan Landmann und Benjamin Schäffler das Spiel aufnahmen. Das Spiel blieb auch hier weiterhin spannend. Dietmar Gäbelein lieferte sich mit dem Tagesbesten Stefan Landmann ein packendes Duell auf hohem Niveau, dass am Ende der Bayreuther mit 954 zu 942 knapp für sich entschied. Auf der anderen Seite hatte Tobias Bieberbach (895) seine Paarung gegen Schäffler (876) jederzeit im Griff. Der Jüngste im PSV-Dress verpasste es jedoch durch eine Schwächephase im letzten Vollenspiel, sein Team in Führung zu bringen.



Einwechslung für neue Impulse

Mit einem knappen Rückstand von sechs Kegeln betraten Sascha Hammer und Jochen Geiger gegen Michael Prill und Julian Böhm die Bahnen.

Nach dem ersten Durchgang reduzierte Neustadt den Rückstand auf einen Kegel, doch Sascha Hammer verlor fortan komplett den Faden und der Rückstand wuchs dadurch wieder an. "100 Wurf vor Schluss war bei 31 Kegeln Rückstand noch nichts entschieden. Durch die Einwechslung von Thorsten Kockmann für Sascha Hammer wollten wir noch mal was probieren, doch das Konzept ging leider nicht auf", sagte ein enttäuschter Dietmar Gäbelein nach Spielende. Auf den letzten 100 Würfen zogen die Bayreuther das Tempo an und die Neustadter konnten dem nicht mehr folgen.

Die Kombination Hammer/Kockmann erreichte am Ende 850 und verlor gegen Michael Prill (916) deutlich. Auch Jochen Geiger (869) konnte an diesem Tag dem Spiel keinerlei Impulse geben und verlor gegen Julian Böhm (920) klar.



Stimme zum Spiel

Jürgen Bieberbach (Kapitän Neustadt): "Nach der zweiten Niederlage in Folge müssen wir uns zunächst mal sammeln. Wir konnten bis 100 Wurf vor Schluss zu einem Spitzenspiel beitragen, doch dann wurden wir regelrecht abgeschossen. Ich denke, dass uns die Spielpause gelegen kommt - und dann wollen wir gegen Goldkronach in die Erfolgsspur zurückfinden."





Die Statistik:

Andreas Schäffler - Jürgen Bieberbach 930:927

Steffen Hönninger - Michael Lohrer 926:916

Stefan Landmann - Dietmar Gäbelein 954:942

Benjamin Schäffler - Tobias Bieberbach 876:895

Michael Prill - Sascha Hammer/Thorsten Kockmann 916:850

Julian Böhm - Jochen Geiger 920:869



Volle: 3654:3551 - Abräumen: 1867:1848 - Fehler: 28:25