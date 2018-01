Nach 50 Jahren wird der Tischtennis-Kreis aufgelöst

Zum letzten Mal kamen die 28 Vereine des Tischtennis-Kreises Coburg zu einer gemeinsamen Arbeitstagung zusammen. Die konstituierende Sitzung für den neu zu bildenden Bezirk Oberfranken West, in dem die bisherigen Kreise Neustadt, Coburg, Lichtenfels und Bamberg vereint werden, findet am Samstag, 23. Juni 2018, in Untersiemau statt.



Dort besteht dann eine Teilnahmepflicht für alle Kreisvereine. Somit werden auch die bisher bestehenden einzelnen Kreisstrukturen (Verwaltung/Sportveranstaltungen) beendet. Die derzeitigen Kreisligen bleiben zwar in ihrer Zusammensetzung in etwa erhalten, werden aber in ihrer jeweiligen Region als Bezirksklassen geführt.



Hubert Becker mit Wehmut

Mit etwas Wehmut in der Stimme rief der scheidende Kreisvorsitzende Hubert Becker die Vereinsvertreter am Ende der Versammlung auf, sich trotz dieser gravierenden Veränderungen weiter für den schönen Tischtennissport einzusetzen.



Zuvor hatte sich die Vertreterin vom TSV Beiersdorf, Kerstin Friedel, die nach ihrer Ansicht auch im Namen aller Kreisvereine sprach, bei der scheidenden Vorstandschaft für die immer gute und harmonische Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahrzehnten bedankt.



Rückblick auf "Goldene Ära"

Nach Ende des Krieges 1945 wurden Vereine, Parteien und Wahlen in Deutschland wieder zugelassen. In dieser Zeit fanden sich im Raum Coburg die ersten Tischtennis-Idealisten zusammen. So wurde schon Anfang 1946 in der Spvg Coburg die erste Tischtennisabteilung gegründet. Innerhalb der nächsten 20 Jahre nahm der Sport in der Region eine rasante Entwicklung.



Im Jahr 1966 gab es bereits 30 Vereine. Der Kreis platzte förmlich aus allen Nähten. So beschloss man, diesen auf zwei eigenständige Kreise aufzuteilen. Ab der Spielzeit 1967/68 wurden die Kreise Neustadt mit 16 Vereinen, und Coburg mit 14 Vereinen, in eigener Regie geführt. Beide Kreise waren und sind bis heute quantitativ und sportlich qualitativ in führender Position, bei über 200 Vereinen und ehemals zehn Kreisen im Bezirk Oberfranken.



TTC Neustadt in der 2. Liga

Neben zahlreichen überregionalen Turnieren, wie der "Oberfränkischen", "Bayerischen" und "Süddeutschen", wurden sogar deutsche Meisterschaften durchgeführt. Es gab auch viele große Mannschaftserfolge zu feiern: Unter anderen spielte der TTC Neustadt in den 70er Jahren mit seiner Herrenmannschaft in der zweithöchsten deutschen Liga, der Oberliga Süd. Die Damen des TTC Tiefenlauter spielten in der dritthöchsten Spielklasse, der Regionalliga, die Herren vom TTC Wohlbach spielen seit drei Jahren in der 3. Bundesliga um Punkte.

Aktuell ist der TSV Unterlauter mit seinen Mädchen und seinen Jungen, sowie der TTC Tiefenlauter (Damen) in der Bayernliga vertreten. Dort waren auch schon der TSV Bad Rodach und TTC Tiefenlauter bei den Mädchen, sowie der TSV Untersiemau und der TTC Tiefenlauter bei den Jungen eingestuft.



Tiefenlauter Deutscher Meister

Die Senioren des TTC Tiefenlauter, über 60 Jahre alt, sind derzeit amtierender Deutscher Senioren-Mannschaftsmeister.



So geht nach über 50 Jahren eine erfolgreiche Ära zu Ende und die Kreise Coburg und Neustadt bilden zukünftig, zusammen mit Lichtenfels und Bamberg, den Bezirk Oberfranken-West. Auch durch den drastischen Rückgang der Anzahl der Mannschaften in ganz Bayern in den vergangenen Jahren kommt es nun zu der unmittelbar bevorstehenden großen Gebietsreform, die am 1. Mai 2018 in Kraft tritt.



Sieben Bezirke mit 63 Verbänden

Die bisherigen sieben Bezirke mit 63 Kreisverbänden gehen zwar in die 16 neu gebildeten Bezirke über, diese sind aber dann bedeutend kleiner, da auch einige Kreisverbände nur noch über etwa zehn Vereine verfügen. Die bisherigen Verwaltungsstrukturen sowie die Vorstandschaften der Kreisverbände verschwinden ganz, bis auf die Spielleiter der einzelnen Spielklassen.



Arbeitstagung

Hubert Becker, seit 1982 Kreisvorsitzender des TT-Kreises Coburg, verlas bei der Tagung in Tiefenlauter letztmalig das Rundschreiben in dem alle Termine und Abläufe für die unmittelbar bevorstehende Rückrunde aufgelistet sind. Dafür hatte bereits Ende Dezember 2017 der Kreisausschuss getagt und die Eckpunkte für den Mannschafts- und Einzelsport und den übrigen Spielbetrieb gesetzt.



Mannschaftsspielbetrieb

Die Spielleiter der Kreisligen erstellen den Gesamtterminplan ihrer Ligen und stellen diesen bis zum 19. Januar ins Internet. Die Ergebniseingabe der Punktspiele seitens der Vereine muss innerhalb von 24 Stunden nach Spielbeginn (neu) erfolgen. Verspätete Eingaben ziehen automatisch eine Geldstrafe nach sich. Spielberichte müssen innerhalb von fünf Tagen dem Spielleiter vorliegen, sonst erfolgt eine Strafe.



Letzter Punktspieltag der Spielsaison ist der 20. April 2018. Relegationsspiele (nur noch auf Kreisebene) kommen am Wochenende, 28./29. April, zur Austragung.



Termine Jungen und Mädchen

1. Bezirksbereich Ranglistenturnier: Sonntag, 4. Februar, 9.30 Uhr: Mädchen, Jungen, Schüler/-innen A in Hausen, Schüler/-innen B Neunkirchen.

2. Kreisranglistenturnier: Sonntag, 11. März, 9.30 Uhr: Schüler/-innen A und C in Wohlbach, Sonntag, 18. März, 9.30 Uhr: Jungen, Mädchen, Schüler/-innen B in Unterlauter.

1. Bezirksranglistenturnier: Sonntag, 11. März, 9.30 Uhr: Jungen und Mädchen in Untersiemau, Schüler/-innen A und B in Gefrees.

2. Bezirksbereich Ranglistenturnier: Sonntag, 15. April, 9.30 Uhr: Jungen, Mädchen, Schüler/-innen B in Eggolsheim,

Sonntag, 22. April, 9.30 Uhr: Schüler/-innen A in Thann.

2. Bezirksranglistenturnier: Samstag, 12. Mai, 9.30 Uhr: Schüler/-innen A in Thann, Schüler/-innen C in Neunkirchen; Sonntag, 10. Juni, 9.30 Uhr: Jungen, Mädchen, Schüler/-innen B in Eggolsheim.

Bezirks Mannschaftsmeisterschaften, Endrunde: Sonntag, 28. Januar, 10 Uhr: Schüler A und B in Thann, Schülerinnen A und B in Rödental.

Bezirkspokal, Endrunde: Sonntag, 25. Februar: Jungen und Mädchen in Thann.



Termine Damen und Herren

Kreisranglistenturnier: Sonntag, 4. März, in Untersiemau. Zeitplan: 9.30 Uhr: Damen A-, B-, und C-Klasse, Herren A, 10.30 Uhr: Herren B, 11.30 Uhr: Herren C, 12.30 Uhr: Herren D-Klasse. - Bezirksranglistenturnier: Samstag, 5. Mai, 14 Uhr in Thann.

Bezirkspokal (Bezirk und Verband) Endrunde: Sonntag, 25. Februar, in Untersiemau.



Weitere Termine

Fachwarteturnier: Sonntag, 25. Februar, in Wohlbach.

Letzter Kreistag: Donnerstag, 26. April, 19 Uhr in Untersiemau, im Anschluss erfolgt die Terminabsprache für den Kreis-Dreier-Pokal.

Kreis-Dreier-Pokal: Meldungen bis 19. April an FW Pokalspiele Thomas Bürger; Berichte der Fachwarte und Spielleiter: Abgabe bis 22. April an den Kreisvorsitzenden Hubert Becker.

Minimeisterschaften, Kreisentscheid: Sonntag, 18. März, 14 Uhr, in Unterlauter.

Bezirksentscheid: Sonntag, 15. April in Altenkunstadt.

Plastikball: Ab Saison 2019/20 darf in alle Ligen nur noch mit dem neuen Plastikball gespielt werden.

Neuer 1. Bezirkstag Oberfranken-West (mit den Kreisen Neustadt, Coburg, Lichtenfels, Bamberg): Samstag, 23. Juni, 14 Uhr in Untersiemau, Teilnahmepflicht für alle Vereine.