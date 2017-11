Mönche trumpfen in Merkendorf auf

Durch einen souveränen 3:1-Heimerfolg im Topspiel des 20. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West gegen den Vierten TSV Schammelsdorf überwintert der FC Coburg mit beträchtlichem Vorsprung gegenüber seinen Verfolgern auf Rang 2 und bleibt auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg. Seine starke Form bestätigte einmal mehr der TSV Mönchröden beim 4:1-Sieg in Merkendorf. Einen Rückschlag musste Bosporus Coburg hinnehmen. Nach dem starken Auftritt gegen Lettenreuth, unterlag die Elf von Norbert Rebhan am Samstagabend auf dem Kunstrasenplatz dem Tabellenletzten SV Dörfleins.



FC Coburg -

Schammelsdorf 3:1 (1:1)

Der FCC machte seinem Coach Matthias Christl mit diesem Sieg das schönste Geschenk zu seinem 42. Geburtstag. "Schammelsdorf erwies sich als der erwartet schwere Gegner, war taktisch klug eingestellt und machte uns das Leben über weite Strecken schwer. Wir haben aber die nötige Geduld aufgebracht und ließen den Ball sicher durch unsere Reihen zirkulieren", freute sich Christl. Neidlos erkannte der gegnerische Spielertrainer Dominik Kauder die Dominanz der Hausherren an: "Coburg befindet sich mit seinen fußballerischen Mitteln in einer anderen Liga."

In einer trotz böigen Windes von hoher Intensität und Tempo geprägten Auseinandersetzung hinterließ der TSV anfangs Wirkung mit einigen gefährlichen Standards. Zuerst musste FC-Keeper Oleksandr Churilov gegen den durchgebrochenen Jonas Koschwitz in letzter Not retten. Einen Eckball von Kauder verlängerte Kapitän Philipp Ohland (15.) aus dem Gewühl heraus mit dem Hinterkopf zum 0:1. Die Vestestädter übernahmen postwendend eindeutig das Kommando. Nach einem Foul von Robin Herbst an Schiebel vermochte Torwart Matthias Schneider den platzierten Foulelfmeter von Sertan Sener mit einem tollen Reflex aus dem linken Eck zu fischen (19.). Wenig später gelang Schiebel (22.) mit einem sehenswerten Außenrist-Geschoss aus halblinker Position ins lange Eck der längst fällige 1:1-Ausgleich. Mosert hätte mit einem Kopfball nachlegen können, doch das Leder krachte gegen den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel verschanzte sich der Gast in seiner Hälfte, wurde aber über die Außenbahnen immer mehr vor Probleme gestellt. Eine Bilderbuchkombination über Sener und Schiebel vermochte der TSV-Keeper aus nächster Distanz zu parieren, Mosert vollendete sicher zum 2:1. Fabian Carl setzte nach einem Solo von rechts Mosert erneut glänzend in Szene, der für den 3:1-Endstand sorgte.



SV Bosporus Coburg -

SV Dörfleins 1:3 (1:1)

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Coburger Kunstrasen ein umkämpftes und größtenteils auch ruppiges Kellerduell. Bereits nach sieben Minuten musste der Unparteiische zum ersten Mal schlichten, als Erhan Gezici und Gäste-Spielertrainer Mario Hermannsdörfer aneinandergerieten. Die Nickligkeiten prägten das Spiel, sportlich gab es in der Anfangsphase wenig zu vermelden.

Maximilian Mayer prüfte zumindest einmal Bosporus-Keeper Rutz mit einem Freistoß aus 18 Metern (17.). In der 28. Minute machte es Hermannsdörfer mit dem nächsten Freistoß besser. Sein Versuch aus rund 25 Metern senkte sich über die Mauer ins Tor. Die Coburger investierten nun mehr für das Spiel, leisteten sich aber im Aufbauspiel zu viele Ballverluste. Kein Zufall, dass der Ausgleich wieder durch eine Standardsituation resultierte. Sedat Celik zirkelte einen Freistoß aus dem Halbfeld direkt vor das SV-Gehäuse, Christian Schneider war zur Stelle und drückte das Leder aus kurzer Entfernung zum Ausgleich über die Linie.

Bosporus präsentierte sich auch in der zweiten Hälfte weiter unkonzentriert. Nach einem Ballverlust der Heimelf schaltete Dörfleins schnell um: Max Markewitz bediente Raphael Ramer mit einem Steilpass, der den Ball überlegt im langen Eck verwandelte. Wenige Minuten später kochten die Gemüter über, als ein Gästespieler direkt vor der Bank der Hausherren gefoult wurde. Ein Zuschauer mischte sich handgreiflich ein, eine Rudelbildung und eine kurze Spielunterbrechung waren die Folge.

Dörfleins bestimmte in der Folge das sportliche Geschehen und erhöhte in der 73. Minute auf 3:1. Raphael Ramer setzte sich auf der Außenbahn durch und bediente Philipp Ramer im Zentrum, der trotz Bedrängnis aus sieben Metern ins Netz traf. Kurz vor Spielende kam Bosporus-Akteur Tolga Tokgöz in einem Zweikampf zu spät und wurde zum Unverständnis der Gastgeber vom Platz geschickt. Die Gäste entführten verdient die Punkte aus Coburg.

SV Merkendorf -

TSV Mönchröden 1:4 (0:2)

Bei nasskaltem Herbstwetter entwickelte sich vor den wenigen Zuschauern von Beginn an eine schnelle und intensive Begegnung. Allerdings standen beide Abwehrreihen sicher und ließen vorerst keine nennenswerten Chancen zu. Nach etwa 15 Minuten übernahmen die Gäste mehr und mehr das Spiel. Die Gastgeber versuchten ihr Glück mit überfallartigen Kontern. Doch weder die Gastgeber noch der TSV zeigten die letzte Konsequenz im Abschluss. In der 40. Minute verhinderte Torwart Manfred Riedel den Führungstreffer der Gäste. Doch 60 Sekunden später war es dann so weit: Jannik Späth erzielte die nicht unverdiente Gästeführung und Marc Werner erhöhte nur eine Minute danach auf 2:0. Nach einem katastrophalen Fehler in der Abwehr der Gelb-Schwarzen erzielte er mühelos sein Tor. Dabei blieb es bis zum Halbzeitpfiff des guten Unparteiischen. Die zweite Hälfte begannen die Merkendorfer wesentlich aggressiver, doch in der 51. Minute folgte der nächste Nackenschlag: Späth erzielte sein zweites Tor zum 0:3. Doch die Gastgeber gaben sich noch nicht geschlagen. Alex Globisch traf in der 54. Minute für den SVM. In der Folge versuchten die Gastgeber alles, um den 2:3- Anschlusstreffer zu erzielen, mussten aber gleichzeitig auf die schnellen Angreifer des TSV aufpassen. In der 69. Minute hatte Benjamin Martin die große Chance zum 2:3, scheiterte jedoch am Torwart der Gäste. Im Gegenzug gelang den "Mönchen" mit dem 1:4 die Entscheidung. Niklas Ehrlich nutzte einen erneuten Fehler der Hausherren-Abwehr. Der Mönchrödener Sieg war hochverdient.