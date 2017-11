Mönche mit irrem Schlussspurt

Der TSV Mönchröden hat beim spektakulären 3:3 gegen DJK Don Bosco Bamberg II eine großartige Moral gezeigt, denn die "Mönche" waren in der Lage, in den Schlussminuten einen Zwei-Tore-Rückstand noch zu egalisieren. Als die Domstädter Mitte der zweiten Halbzeit mit zwei Treffern in Front lagen, sahen sie schon wie der sichere Sieger aus. Doch die Hüttl-Elf schaffte noch ein verdientes Remis.



Das 1:1-Remis des FC Coburg in Ebensfeld ist für die Ansprüche der Vestekicker zu wenig. Trotz Unterzahl (Markus Knauer sah Rot) gelang es dem SV Bosporus mit einer weiteren Energieleistung einen Punkt in Merkendorf zu entführen. Einen in dieser Höhe nie zu erwartenden 7:0-Erfolg fuhr der TSV Meeder gegen Oberhaid ein. Stürmer Tom Thiel traf dreimal.



TSV Mönchröden -

DJK Bamberg II 3:3 (1:1)

Die Partie begann im Wildpark mit einem Paukenschlag: Schon nach drei Minuten gab nach einem Schubser im Strafraum der Gastgeber einen Strafstoß für Bamberg. Johannes Rosiwal verwandelte sicher zum 0:1. Der TSV antwortete postwendend. Nach einem Eckball brachte Lukas Köhn aus dem Gedränge heraus das Leder im Nachschuss im DJK-Gehäuse unter. Niklas Ehrlich verfehlte nach 12 Minuten knapp mit einem Flachschuss und Jannik Späth anschließend aus kurzer Distanz das Tor von Keeper Stefan Kraus. Nach einem schönen Angriff über Späth traf Ehrlich die Lattenunterkante, Konstantin Müller verfehlte den leeren Kasten beim Nachschuss.



Gästeakteur Rosiwal vergab nach einer guten halben Stunde im Anschluss an einen Eckstoß nur knapp. Nach Wiederbeginn wurden die Bamberger stärker. In dieser Phase zeigten sie, dass sie zu Recht oben in der Bezirksliga mitspielen. Schließlich erzielte Florian Schmauser, der vorher die TSV-Abwehr gekonnt austanzte, mit einem Schuss, der noch abgefälscht wurde, nach einer guten Stunde die erneute Gästeführung. Lauterbach und Musik hatten kurz darauf noch zwei gute Gelegenheiten für die spielstarken und ballsicheren Bamberger. Nachdem die "Mönche" aus guter Position im Gästestrafraum nicht abschließen konnten, erzielte der eingewechselte Marcus Lauterbach nach einem schnellen Gegenstoß das 1:3 per Kopfball.



Nun schien für die Bayernliga-Reseve alles klar zu sein. Doch die Wildpark-Elf gab sich an diesem Tag noch nicht geschlagen und wusste zu antworten. Dem eingewechselten Marc Werner gelang fünf Minuten vor dem Ende der Anschlusstreffer, als er aus spitzem Winkel das Spielgerät flach im langen Eck unterbringen konnte. Der gleiche Akteur wurde wenig später vom Torhüter gefoult, den Strafstoß verwandelte Köhn eiskalt zum insgesamt verdienten Ausgleich.



TSV Meeder -

FC Oberhaid 7:0 (2:0)

Die Heimelf versuchte gleich zu Beginn aufs Tempo zu drücken und hätte nach fünf Minuten durch Tom Thiel in Führung gehen können. Er scheiterte allein vor Torwart Jan Griebel. Nur zwei Minuten später machte er es besser und erzielte nach einem

Stellungsfehler der Gäste frei stehend aus elf Metern das 1:0. Auch Oberhaid versteckte sich nicht, ging das Tempo mit und hatte auch einige Chancen. Dennoch war der TSV spielbestimmend und blieb mit seinen beiden schnellen Spitzen Thiel und Moritz Gemeinder immer gefährlich. Das 2:0 durch Thiel in der 42. Minute kurz vor der Halbzeit war dann so etwas wie der Knackpunkt im Spiel - denn bis zu diesem Zeitpunkt drängten die Gäste noch mit aller Macht auf den Ausgleich.

Nach der Pause probierten es die Oberhaider weiterhin, Angreifer Marcel Kutzelmann hatte die große Möglichkeit zum Anschluss, scheiterte aber an TSV-Torhüter Komm. Die Vorentscheidung fiel in der 57. Minute, als Gemeinder regelwidrig im Sechzehner angegangen wurde. Johannes Krumm verwandelte sicher vom Punkt. Seinen dritten Treffer zum 4:0 erzielte Thiel in der 68. Minute nach einem Ballverlust der Oberhaider im Mittelfeld. Gemeinder überlief die aufgerückte Abwehr und passte den Ball zu seinem Stürmerkollegen, der keine Mühe hatte, einzunetzen. Gemeinder selbst besorgte das 5:0 nach guter Flanke vom kurz vorher eingewechselten Lukas Dreßel (75.). Das 6:0 markierte Krumm wiederum per Elfmeter, nachdem Gästekeeper Griebel nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste. Den Elfmeter selbst konnte der eingewechselte Gästetorwart Niklas Hofmann zwar parieren, aber der Nachschuss von Krumm fand den Weg ins Tor. (78.). Den Schlusspunkt setzte Lukas Dreßel in der 90. Minute.



TSV Ebenfeld -

FC Coburg 1:1 (1:0)

Die Gastgeber begannen forsch und belohnten sich nach zehn Minuten direkt mit ihrer ersten Chance gegen den Aufstiegsaspiranten aus Coburg: Dominik Kremer köpfte nach einer Flanke von Kevin Popp das Leder aus knapp zehn Metern ins lange Eck. Die Gäste waren sichtlich geschockt vom selbstbewussten Auftreten des TSV Ebensfeld. Die zahlreichen Vorstöße der Coburger wurden direkt im Keim von der vielbeinigen und gut gestaffelten Defensive der Heimelf erstickt. Nach einer guten halben Stunde hatte Lukas Mosert die erste gute Möglichkeit für die Gäste, doch er scheiterte zunächst am überragenden Maximilian Reschke und knallte den Abpraller über die Latte. Zehn Minuten vor der Pause eilte dann der Ebensfelder Schlussmann raus, wurde von Guhling umspielt, doch in höchster Not klärte Gründel auf der Linie. Ebensfeld verpasste dann kurz vor der Pause das 2:0, weil Dominik Kremer den Ball vertändelte.

Nach dem Seitenwechsel kamen die hochstehenden Gäste immer besser ins Spiel. Daniel Röder hatte eine hundertprozentige Chance, schoss aber den FCC-Schlussmann an. Für diese vergebene Möglichkeit gab's postwendend die Quittung: Leonard Scheler (64.) glich zum 1:1 aus. Nur drei Minuten später entschärfte Reschke einen Freistoß von Mosert. In der 92. Minute sah Jannik Schmidt nach einem brutalen Foul an Ebensfelds Kapitän Kevin Popp nur Gelb.



SV Merkendorf -

Bosporus Coburg 1:1 (1:1)

Bei bestem Fritz-Walter-Wetter gastierte der SV Bosporus Coburg in Merkendorf. Zu Beginn spielte sich das Geschehen meistens im Mittelfeld ab, beide Teams waren darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Mit der ersten gefährlichen Aktion gingen die Gäste dann in Führung: Celik zog einfach mal ab - der Ball senkte sich zum Erstaunen der heimischen Abwehr ins Tor. Im Gegenzug wurde ein weiter Einwurf von Rießland per Kopf verlängert. Max Leineweber war zur Stelle, nahm den Ball direkt und erzielte den Ausgleich. In der Folge waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, allerdings fehlte noch die letzte Konsequenz im Angriff. Dürbeck scheiterte am Torwart der Gäste. In der 38. Minute hatte Leineweber das 2:1 auf dem Fuß, doch sein Abschluss war zu ungenau. In der 40. Minute stand wieder Rutz im Mittelpunkt des Geschehens. Er parierte glänzend gegen Marc Dürbeck und lenkte den Ball noch gegen die Latte.

Die zweite Hälfte begann wieder sehr verhalten. Doch dann übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando. Keeper Riedel verhinderte jedoch einen Gegentreffer. In der 70. Minute erhielt der Coburger Knauer die Rote Karte - eine sehr harte Entscheidung des Unparteiischen. Trotz der numerischen Überzahl konnten sich die Essig-Schützlinge keine großartigen Möglichkeiten mehr erspielen. In den letzten Spielminuten hatten die Gastgeber noch durch Martin eine Chance, die jedoch vergeben wurde. So blieb es in einem umkämpften Spiel beim leistungsgerechten Unentschieden.