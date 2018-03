Mönche machen in 15 Minuten alles klar

Nur zwei Bezirksliga-Partien konnten am Wochenende witterungsbedingt angepfiffen werden. Die "Mönche" setzten sich auf dem Rödentaler Kunstrasen mit 3:1 gegen die SpVgg Lettenreuth durch. Die Gäste erzielten ein frühes Führungstor und retteten diesen Vorsprung in die Pause. Im zweiten Abschnitt baute die Mannschaft von Trainer Thomas Hüttl mehr Druck auf. Lukas Köhn, Marc Werner und Niklas Ehrlich sorgten innerhalb einer Viertelstunde für klare Verhältnisse. Im zweiten Spiel war ein großes Spektakel geboten. Der FC Eintracht Bamberg und der SV Merkendorf trennten sich mit 5:5-Unentschieden.



TSV Mönchröden -

SpVgg Lettenreuth 3:1 (0:1)

Die kampfbetonte Partie begann mit einem Paukenschlag: Nach vier Minuten verwertete Rick Hillebrand einen zu kurz abgewehrten Eckball aus kurzer Distanz zum Führungstor für die Gäste. In der Folge taten sich die "Mönche" gegen die vielbeinige Gästeabwehr schwer, ins Spiel zu finden. Trotzdem ergaben sich mit zunehmender Spieldauer Torgelegenheiten. Erst scheiterte Jannik Späth mit seinem Schuss (30.) von der Strafraumgrenze an der Querlatte, anschließend strich sein flach getretener Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Bei weiteren Torchancen war Keeper Koray Kaya auf dem Posten. Die Lettenreuther kamen im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nicht mehr gefährlich vor das Gehäuse von TSV-Keeper Jannik Knoch. Nach Wiederbeginn sorgten die eingewechselten Werner und Ehrlich für mehr Druck in den Angriffsbemühungen der Hüttl-Elf.



Auch die spielerische Überlegenheit des TSV war in dieser Phase nicht zu übersehen. So ergab es sich zwangsläufig, dass Köhn, Werner und Ehrlich innerhalb einer Viertelstunde (48. bis 62. Minute) aus dem Rückstand eine 3:1-Führung machten. Anschließend beherrschte Mönchröden das Spiel und ließ nichts mehr anbrennen. Lettenreuth fand keine Mittel mehr, um dieser flotten Bezirksliga-Partie noch eine Wende zu geben.



mc

TSV Mönchröden: Knoch - Köhn, Wicht, Kevin Greiner, Puff, Schmidt, Kirtay, Robert Greiner (90.Treubel), Giller, Späth (46.Ehrlich), Malaj (46.Werner) / SpVgg Lettenreuth: Kaya - Beier, Di.Fischer, Eberth (46.Pfaff), Catlakcan, Da.Fischer, Kraus, Treusch, Zeiß, Vogel (68.Beloch), Hillebrand (56.Jankowiak) / SR: Simon Winkler (Bamberg) / Zuschauer: 150 / Tore: 0:1 Hillebrand (4.), 1:1 Köhn (48.), 2:1 Werner (51.), 3:1 Ehrlich (62.) / Gelbe Karten: Puff, Kirtay, Giller / D.Fischer, Kraus, Beloch, Catlakcan.