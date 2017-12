Max Keller mischt bei Bayerns Besten mit

Bei den bayerischen Tischtennis-Meisterschaften des Nachwuchses hat bei den B-Schülern Max Keller vom TSV Unterlauter gleich dreimal den Sprung auf das Podest geschafft. Damit war er nicht nur einer der erfolgreichsten Teilnehmer, sondern zugleich bester Oberfranke. Die Goldmedaille errang der Zwölfjährige im Doppel mit Robin Bort (TV Hilpoltstein). Bronze schaffte er mit seiner Vereinskameradin Tuba Sorkilic im Mixed. Und auch im Einzelwettbewerb wurde er Dritter. Neben Keller und Sorkilic erkämpften sich von den oberfränkischen Startern David Fischer (FC Adler Weidhausen) und Julia Schenk (ATSV Oberkotzau) im Mixed eine Bronzemedaille bei den A-Schülern. Bronze ging noch an Cathrin Singer (TTV 45 Altenkunstadt) im Doppel der A-Schülerinnen mit einer Mittelfränkin.



In der Gruppe trumpfte Max Keller in seinen drei Partien gehörig auf, indem er nicht nur ohne Satzverlust blieb, sondern stets klare Resultate verzeichnete. So fertigte er zum Beispiel Franz Möhl vom mittelfränkischen TTC Büttelbronn mit 11:2, 11:0 und 11:3 ab. Nicht wesentlich besser erging es Jakob Schäfer (TSV Bad Königshofen) und Lukas Mayer (TV Wackersdorf). Mit 3:0 gewann er auch sein erstes Spiel in der Endrunde der besten 16 gegen Moritz Hügel (TV Wackersdorf). Heftigen Widerstand leistete dagegen Akito Itagaki (Bad Königshofen) im Viertelfinale. Nach dem 2:2-Gleichstand behauptete sich Keller mit 11:7 im Entscheidungssatz. Den Sprung ins Endspiel schaffte er aber nicht, da er gegen den topgesetzten Lorenz Schäfer (TTC Kist) den Kürzeren zog.

Auch wenn den Doppelwettbewerb die Einzelfinalisten Schäfer und Luis Kraus (DJK Kolbermoor) Seite an Seite bestritten, ging der Sieg an den Einzeldritten Keller und seinen Partner Robin Bort. Auf dem Weg ins Endspiel versetzten beide einem Duo des FC Bayern München, einer Wackersdorfer-Neutraublinger Formation und einem Duo des TSV Bad Königshofen das Aus. Das Endspiel ging zwar über die gesamte Distanz, doch Keller und Bort ließen sich nicht von der Gewinnerstraße abdrängen (11:7, 5:11, 11:7, 8:11, 11:8).



Im Mixed bildete Max Keller mit Tuba Sorkilic eine Einheit. Beide trumpften gleich zu Beginn gegen ein niederbayerisches Paar auf (11:0, 11:4, 11:2). Mit einem weiteren 3:0-Sieg und einem 3:2-Erfolg zogen die beiden Talente des TSV Unterlauter ins Halbfinale ein. Hier stand das Match lange Zeit auf Messers Schneide und ging gegen das spätere Siegerpaar Robin Bort und dessen Wackersdorfer Partnerin mit 10:12, 12:14, 12:10 und 3:11 verloren.



Fischer wird Fünfter im Einzel

Bei den B-Schülern war auch David Fischer vom FC Adler Weidhausen am Start. Auch er blieb wie Keller in seinen drei Gruppenspielen ungeschlagen. Er drang bis in Viertelfinale vor und verlor hier gegen Lorenz Schäfer.



Neben dem 5. Platz im Einzel stand für Fischer aber noch ein Treppchenplatz im Mixed mit Julia Schenk zu Buche. Nach zwei unangefochtenen Erfolgen behielten beide im Viertelfinale mit 11:7 im fünften Durchgang die Oberhand. Der Sprung ins Endspiel gelang aber ebenso wenig wie parallel dazu dem bereits erwähnten Paar Keller/Sorkilic. Fischer/Schenk scheiterten an einem Duo aus Königshofen/Landshut mit 8:11, 8:11, 11:9 und 5:11.



Mit von der Partie waren bei den B-Schülern noch Tom Hoger (Weidhausen) und Leon Fredrich (SV Frensdorf). Beide kamen in der Gruppe zwar immerhin zu je einem Sieg, das war jedoch zu wenig, um die Hauptrunde zu erreichen. Im Doppel und Mixed ging bereits das erste Spiel für beide verloren. Bei den B-Schülerinnen erreichten Lena Görs (TSV Unterlauter) und Schenk jeweils als ungeschlagene Gruppensiegerinnen sowie Tuba Sorkilic und Svenja Schirm (TSV Bad Rodach) als Gruppenzweite die Hauptrunde. Doch in diesem Feld der besten 16 kam für dieses oberfränkische Quartett gleich in der ersten Partie das Aus. Einen noch achtbaren fünften Rang erreichten Sorkilic und Görs gemeinsam als Doppel. Fünfte Plätze erreichten weiterhin folgende oberfränkische Teilnehmer: Mädchen-Doppel: Luise Birkner/Nicole Bissinger (TTV 45 Altenkunstadt/FC Mertingen), A-Schülerinnen-Einzel: Cathrin Singer (Altenkunstadt), A-Schülerinnen-Mixed: Cathrin Singer/Mathias Danzer (Altenkunstadt/TV Hilpoltstein), A-Schüler-Doppel: Joel Fischer/Paul Hofmann (Weidhausen/TTC Rugendorf), A-Schüler-Mixed: Paul Hofmann/Luisa Schönfeld (Rugendorf/TTC Mainleus).