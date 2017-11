Maria Herrich-Schäffer bei Stadtmeisterschaften ganz vorne

Der TSV Scheuerfeld war in diesem Jahr Ausrichter der Stadtmeisterschaften im Gerätturnen und konnte sich auf die tatkräftige Unterstützung des TV Ketschendorf und des TV 1848 Coburg verlassen, so dass ein gelungener Wettkampf über die Bühne ging.



Über die Goldmedaille und den Stadtmeistertitel freuten sich bei den Jungen: Toni Hofmann, Lars Liebkopf, Raphael Finzel, Oskar Schramm, Lenny Brückner, Timo Seufferth, Lukas Kestel und Tim Weigandt vom TV 48 Coburg.



Silber ging an Finn Kamolz, Ludwig Riemerschmied, Kirill Zimmermann (vom TV 48 Coburg) und Kirill Martens sowie an Nick Bartulej (vom TVK). Über die Bronzemedaille freuten sich Moritz Görtler (TV 48) und Oskar Luft (TVK).



Den Stadtmeistertitel bei den Mädchen holten sich Nele Schmalenbach (TV 48), Lilly Oppel und Jasmin Escher (TSV Scheuerfeld) sowie Emely Rockenfeller, Lena Kuhrau, Mara Dietz, Frieda Staubitzer, Emma Kolb, Carlotta Fischer, Janina Hügle, Maria Herrich-Schäffer, Lina Zimmermann, Mialotta Peschla, Eilen Finzel, Michelle Moore, Julia Popp und Jana Rahn (alle TVK).

Silber ging an Mia Fischer, Antonia Heimstädt, Katalin Hauck, Sarah Kestel, Annika Heckel, Liliane Pilz, Lisl Lengdobler (alle TVK), Leonie Gillot, Amelie Gillot, Sarah Schwierz und Greta Pecher (TV 48 Coburg) .



Mit der Bronzemedaille wurden Vroni Neugebauer, Anna Rogler, Klara Gräßel, Tatjana Müller, Isabella Lipinska, Alina Wiebe und Julia Kestel (TVK) sowie vom TSV Scheuerfeld Lena Zethner ausgezeichnet.



Bei den Jungen überzeugten mit sehr guten Leistungen Tim Weigandt mit 89,10 Punkten und Lenny Brückner mit 86,95 Punkten sowie Raphael Finzel, der 86,10 Punkte erturnte (alle TV 48). Wieder einmal war Maria Herrich-Schäffer (TVK) die erfolgreichste Turnerin mit 71,90 Punkten. Nur 0,35 Punkte trennten Lina Zimmermann von ihrer Vereinskameradin. Katalin Hauck war die drittstärkste Turnerin mit 70,00 Punkten.



In der Wettkampfklasse der Kunstturnerinnen zeigten die Mädchen des TVK tolle Übungen. Punktbeste war Lena Kuhrau mit 67,80 Punkten, gefolgt von Mara Dietz mit 59,50 Punkten und Mia Fischer mit 57,20 Punkten. Bei der abschließenden Siegerehrung bedankte sich Bettina Mittelhäuser im Namen des Sportverbandes der Stadt für die kostenlose Überlassung der Halle und beim TSV Scheuerfeld, sowie speziell bei Sabine Benthien für die vorbildliche Ausrichtung der Stadtmeisterschaften, die für alle Beteiligten ein voller Erfolg waren.