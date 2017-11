"Mannschaft ist wie eine Wundertüte"

CoburgDem HSC 2000 Coburg II ist mit einer über weite Strecken sehr guten Leistung mit dem 40:28-Sieg gegen den TV Gelnhausen der erhoffte Befreiungsschlag in der 3. Handball-Liga Ost gelungen. Die Coburger halten als Elfter mit 10:10 Punkten den Anschluss nach oben - gerade einmal ein Zähler fehlt zum Tabellenfünften HSG Rodgau Nieder-Roden, der überraschend mit 26.30 in Bad Blankenburg verlor.



Einen weiteren Beweis, dass in dieser Liga nichts unmöglich ist, erbrachte der bisherige Vorletzte GSV Eintracht Baunatal, der dem Tabellenführer SG Leutershausen in eigener Halle ein Remis abtrotzte. Neuer Spitzenreiter ist der HSC Erlangen II, der das Frankenderby gegen den HSC Bad Neustadt mit 27:24 für sich entschied. Der TV Großwallstadt schickte den SC Magdeburg mit einem deutlichen 41:32 nach Hause. Hanau musste sich zu Hause mit einem 28:28 gegen Großsachen begnügen.

HSC 2000 Coburg -

TV Gelnhausen 40:28 (18:16)

Ohne Einspielzeit legten beide gleich richtig los, nach 37 Sekunden gingen die Gäste in Front und die Coburger mussten zunächst einem Rückstand hinterherlaufen.

Gelnhausen versuchte es mit mehr Energie und Kraft, während die Coburger die spielerische Variante bevorzugten, die sich nach und nach durchsetzte. Die HSC-Abwehr fand auch schnell die richtigen Mittel gegen das körperlich betonte Anrennen der Gäste. Mit einer hellwachen Abwehrarbeit wurde Gelnhausen nach dem 5:5 in nur fünf Minuten klar auf Distanz gehalten (11:5). Die Gäste gaben aber nicht klein bei und brachten den HSC-Motor mit ihrer Deckung ins Stottern. Beim 15:13 (23.) kam Gelnhausen den Coburgern gefährlich nahe.



Dem 16:13 folgte die längst fällige erste Zeitstrafe gegen die Gäste und das 17:13 (26.), das aber gegen einen kurzzeitig unkonzentrierten HSC innerhalb von zwei Minuten (17:16, 28.) fast eingeholt wurde, ehe Andreas Wolf mit seinem fünften Treffer den Pausenstand markierte.

Trotz weiterhin größerer Spielanteile und dem 19:16 durch Kenny Schramm blieb Gelnhausen hartnäckig und verteidigte sein Tor mit allen Mitteln. Coburg steckte aber alles sehr gut weg und verlor die spielerische Linie nicht. Obwohl die Hessen weiter versuchten, sich zu wehren, wurden sie in der zweiten Hälfte fast zu Statisten degradiert. Die HSC-Reserve baute ihren Vorsprung mit einem wahren Angriffswirbel auf 30:22 nach 45 Minuten aus.



Aus einer starken Mannschaftsleistung ragten Jakob Knauer mit seiner Treffsicherheit, Andreas Wolf mit seinen gewohnten "Granaten", Lukas Wucherpfennig mit schnellen Gegenstößen, Benedikt Kellner mit seiner guten Übersicht und Kenny Schramm mit einigen listigen Treffern heraus.



Stimmen zum Spiel

Martin Röhrig (HSC-Trainer): "Die Mannschaft ist wie eine Wundertüte: das Spiel letzte Woche wurde mit zehn Toren verloren, jetzt gewinnen wir mit zwölf.

Die Mannschaft hat eine gute Deckungsleistung gezeigt, gerade im Innenblock hat es gut funktioniert und vorne haben wir wirklich effizient abgeschlossen. Wir hatten nur eine ganz kurze Phase mit technischen Fehlern. War wirklich gut, was die Jungs gemacht haben."



Nikola Franke (6 Treffer): "Wir sind von Anfang an in der Abwehr konsequenter zur Sache gegangen als in der Woche vorher. Wir sind in Kontakt zum Mann gekommen. Das spiegelt vor allem der Anfang der zweiten Halbzeit wider, wo wir aus Minus zwei Plus neun machen. Im Angriff 40 Tore zu erzielen, spricht auch eine eigene Sprache. Es ist alles super gelaufen, wir haben den Ball laufen lassen und wurden verdienter Sieger."





Die Statistik:



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz, Lukas Wucherpfennig (7/4), Nikola Franke (6), Lukas Dude, Jannik Merkwirth (1), Benedikt Kellner (2/1), Patrick Pernet (1/1), Maximilian Drude, Jonathan Rivera (1), Jakob Knauer (9), Dominik Bühler (1), Kenny Schramm (3), Andreas

Wolf (7)

Zuschauer: 134

Siebenmeter: 6/5 - 2/1

Zeitstrafen: 3 - 5