Maltesischer Nationalspieler Tevin Falzon verstärkt BBC Coburg

Der BBC Coburg ist unmittelbar vor Ablauf der ProB-Wechselfrist aufgrund der Personallage - vor allem auf den großen Positionen - noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wobei eine Ergänzung so neu gar nicht ist: Wie am Dienstag berichtet, hat sich mit Fabian Franke ein absoluter Leistungsträger der Aufstiegssaison bereit erklärt, im äußersten Notfall, also bei weiteren Verletzungen, zu einem späteren Zeitpunkt ins Geschehen einzugreifen.

Weiterhin haben sich die Oberfranken die Dienste des maltesischen Nationalspielers Tevin Falzon gesichert. Der 25-jährige Power Forward war bis zuletzt bei den Cheshire Phoenix in der Beletage des britischen Basketballs, der BBL, aktiv.



Kommt Freigabe rechtzeitig?

Im Vorjahr erreichte der 2,01-Meter-Mann mit der baskischen Mannschaft Ametx Zornotza die Finalserie der spanischen LEB Silver. Von 2012 bis 2016 spielte der in den Vereinigten Staaten aufgewachsene Falzon für die Sacred Heart University, ein NCAA1-College in Connecticut, das bereits mehrere Absolventen in den deutschen Vereinsbasketball entsandt hat. "Tevin wird uns im Frontcourt zusätzliche Optionen geben. Er kann körperlich dagegenhalten, mit dem Rücken zum Korb operieren, aber auch von außen eine Gefahr darstellen. Zudem ist er ein guter Rebounder und adressiert damit eine unserer größten Schwächen", freut sich BBC-Trainer Derrick Taylor auf den Neuen. Zunächst muss allerdings die Freigabe aus Großbritannien eintreffen, ein Einsatz am Sonntag gilt als unwahrscheinlich. "Es war unser Bestreben, einen Spieler zu finden, der ,im Saft' steht und keinen Trainingsrückstand aufweist. Dafür muss man dann in Kauf nehmen, dass die Einsatzberechtigung etwas auf sich warten lässt", erklärt Matthias Haufer, Sportlicher Leiter beim BBC, die Situation.



Die Verpflichtung eines weiteren Spielers wurde erforderlich, da die personelle Situationen des BBC, insbesondere unter den Körben, angespannt ist. Christopher Wolf kämpft sich nach seiner Daumenverletzung mühsam wieder heran, Daniel Stawowski und Sinan Özdil laborieren weiterhin an Knieblessuren, Jordan Burris hat Fieber. Zudem ist für Matthias Fichtner die Runde nach einem Eingriff am Meniskus vorzeitig beendet.



Schwelm mit herbem Rückschlag

Trotz der Personalprobleme wollen die Oberfranken den starken Heimauftritt vor Weihnachten gegen Tabellenführer Elchingen (105:97-Sieg) im neuen Jahr unbedingt bestätigen, nicht zuletzt weil die Luft im Abstiegskampf durch Erfolge und Nachverpflichtungen der Konkurrenz stetig dünner wird.



Am Sonntag um 16 Uhr gastiert EN Baskets Schwelm in der Coburger HUK-Arena. In der Hinrunde setzte es gegen den Mitaufsteiger nicht viel zu holen (71:80-Niederlage), im Rückspiel soll dies anders werden. Die brillant in die Runde gestartete Truppe von Trainer Falk Möller musste vor Wochenfrist einen herben Rückschlag verkraften: Gegen Spitzenreiter Elchingen setzte es in eigener Halle eine herbe 70:110-Klatsche.



Topscorer ist weitergezogen

Trotzdem rangieren die Baskets nach wie vor auf einem hervorragenden fünften Tabellenplatz. Personell hat sich bei den heutigen Gästen in letzter Zeit einiges getan: Der zwischenzeitlich verpflichtete US-Amerikaner David Hicks, der im Schnitt auf über 25 Punkte pro Partie kam, ist bereits weitergezogen. Für ihn wurde sein vielseitiger Landsmann Harry Boyce zurückgeholt, der bereits im Aufstiegsjahr für die Baskets aktiv war. Er bildet mit Chris Hortman, der den Coburgern in der Hinserie stolze 32 Punkte einschenkte, ein brandgefährliches und komplementäres Guard-Duo.



Der litauische Flügel Andrius Mikutis und Centerhüne Sasha Cuic aus Kroatien runden das "internationale Quartett" des Mitaufsteigers ab, dazu kommen mit Point Guard Mathias Perl, Marley Jean-Louis und Thomas Reuter starke deutsche Akteure.