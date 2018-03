Lukas Wucherpfennig bleibt Coburger

Zwei starke Rechtsaußen werden auch in der kommenden Saison gemeinsam auf Torejagd für den HSC 2000 Coburg gehen. Der 22-jährige Lukas Wucherpfennig verlängerte am Freitagmorgen seinen bis 2019 laufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr und bleibt der Vestestadt somit treu.

Seit der Saison 2015/2016 trägt der Norddeutsche das Trikot der Gelb-Schwarzen und erzielte insgesamt bisher 51 Tore - davon 22 in der aktuell laufenden Saison bei einer Quote von 73 Prozent. "Ich bedanke mich beim HSC für das Vertrauen und die Möglichkeit weiterhin in der HUK-Arena auflaufen zu dürfen. Da ich in Kürze meine Ausbildung als Industriekaufmann abschließen werde und mich somit auf den Handball konzentrieren kann, möchte ich die Chance nutzen und die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen", sagt der Rechtsaußen.



Steffen Ramer, HSC-Geschäftsführer, freut sich über die Vertragsverlängerung des jungen Talentes: "Lukas ist nun mittlerweile im dritten Jahr beim HSC und hat eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Im Sommer beendet er seine Ausbildung bei einem unserer Sponsoren und kann sich dann zu 100 Prozent auf den Profihandball konzentrieren. Daher war es für uns logisch alles daranzusetzen, dass wir ihn vorzeitig verlängern und somit an Coburg binden."