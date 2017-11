Linhart fällt mindestens vier Wochen aus

Petr Linhart hat sich im Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen und steht den Vestestädtern für mindestens vier Wochen nicht zur Verfügung.



Nach Tom Wetzel, Girts Lilienfelds, Marko Neloski, Philipp Barsties und Jan Kulhanek jetzt auch noch Linhart: die schlechten Nachrichten aus der medizinischen Abteilung der Coburger Handballer nehmen kein Ende. Am vergangenen Wochenende hat der 27-jährige Rückraum-Rechte Petr Linhart bei der 22:28-Heimniederlage gegen Hamm-Westfalen bei einem siebenmeterreifen Foul einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel erlitten, und wird dem Team für mindestens vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Bundesliga-Kader der Vestestädter dezimiert sich damit weiter, für Trainer Jan Gorr ein erneuter Rückschlag: "Aktuell kommt es für uns echt knüppeldick. Jetzt gilt es mehr denn je Nehmerqualität zu beweisen, und auch aus dieser Situation Bestmögliches herauszuholen."



Jakob Knauer rückt nach

Für Linhart rückt der 18-jährige Jakob Knauer in den Bundesliga-Kader auf und wird sich bereits am Freitag beim Auswärtsspiel in Eisenach beweisen dürfen: "Für einen jungen Spieler wie Jakob ist das eine gute Gelegenheit, Bundesliga-Erfahrung zu sammeln. Er wird mit großem Ehrgeiz diese Chance beim Schopfe packen. Gerade in so einer Situation sieht man wie wichtig es ist, dass wir unsere Nachwuchsarbeit kontinuierlich verbessern", so Gorr.