Kurt Moser siegt bereits zum 13. Mal in Neustadt

Die Neustadter Sportkeglerinnen und Sportkegler ermittelten in den vergangenen Wochen ihre Meister in den Einzeldisziplinen und im Paarkampf (Bernhard-Köhn-Gedächtnis-Pokal).

Die Einzeldisziplinen wurden mit einem Vor- und einen Endlauf über jeweils 100 Wurf in den Männerklassen und über 120 Wurf in den Frauenklassen ausgetragen. Bei den Männern sicherte sich Bastian Bieberbach mit Durchgängen von 458 und 469 Kegel den Titel. Er verwies hierbei Michael Lohrer, der Ergebnisse von 467 und 444 Kegel erzielte, und Christian Müller (450/460) auf die Plätze.



Bei den Junioren stand wieder Lukas Müller an der Spitze. 429 und 426 Kegel brachte er auf seine Habenseite. Bei den Senioren A dominierte Jochen Geiger. Mit 458 und 465 spielte er in beiden Durchgängen das Bestergebnis. Auf die weiteren Medaillenplätze kamen Joachim Schmidt (438/455) und Ralf Müller (416/430).



Nicht zu schlagen ist bei den Neustadter Meisterschaften Kurt Moser. Zum mittlerweile 13. Mal in Folge holte er sich einen Einzeltitel. Mit 441 und 438 Kegel distanzierte er bei den Senioren B Manfred Müller (420/406) und Helmut Triebel (377/423) deutlich. Horst Sonnleitner setzte sich mit Durchgängen von 440 und 395 Kegel bei den Senioren C durch. Heinrich Stephan (406/382) und Horst Heublein (379/364) belegten hier die weiteren Plätze.



In der Frauenklasse setzte sich Kristin Hoffmann mit Ergebnissen von 516 und 504 Kegel klar gegen Sandra Gärtner (348/305) und Ramona Stöckert (299/345) durch.



Bei den Juniorinnen gewann Sandra Schmidt mit Ergebnissen von 504 und 498 den Titel gegen Vanessa Gärtner (424/430). Susanne Hoffmann stand bei den Seniorinnen A an der Spitze. 545 und 549 Kegel brachte sie insgesamt auf ihr Konto. Beate Roos (531/471) und Steffi Koch (491/495) folgten dahinter. Bei den Seniorinnen B setzte sich schließlich Gisela Bartl mit 513 und 517 gegen Helga Hauschild (482/438) durch.



Tandemmodus

Der Bernhard-Köhn-Gedächtnis-Pokal wurde wieder im Tandemmodus ausgetragen, das bedetet, jedes Duo spielte 200 Wurf (bzw. 120 Wurf bei den Frauen) nur auf Abräumen, wobei sich nach jedem Wurf die Spieler abwechselten. Die Paare teilten sich in drei Klassen (Männer, Frauen, Mixed) auf und das Team mit dem besten Gesamtergebnis wurde schließlich Pokalsieger. Das war in diesem Jahr die Mixed-Kombination Susanne Hoffmann und Marcel Bajus.



Mit einer starken Serie von 152, 134, 116 und abschließenden 170 kamen sie auf 572 Kegel und verwiesen so die Titelverteidiger Beate Roos und Frank Faber (534) auf den zweiten Rang. Dritte wurden schließlich Sandra Schmidt und Lukas Müller (453).



In der Frauenklasse gaben Sandra Schmidt und Kristin Hoffmann den Ton an. Mit Einzelbahnen von 85, 80, 72 und 71 brachten sie 308 Kegel auf die Habenseite und lagen am Ende vor Steffi Koch und Beate Roos (293) sowie Daniela Siebentaler und Vanessa Gärtner (263). Bei den Männern siegten Helmut Triebel und Mathias Schröter, die mit Einzeldurchgängen von 123, 107, 126, 115 insgesamt 471 Kegel verbuchen konnten. Dahinter lagen dann Manfred und Lukas Müller (436) sowie Jonas und Dirk Köhn (403) auf den weiteren Medaillenplätzen.



Endstand Männer:

1. Bastian Bieberbach 927 (458/469), 2. Michael Lohrer (beide PSV Franken) 911 (467/444), 3. Christian Müller (SKC 07) 910 (450/460), 4. Frank Faber (PSV Franken) 872 (433/439), 5. Rainer Nußpickel (SKC 07) 823 (413/410).



Endstand Junioren:

1. Lukas Müller (Alle Neun) 855 (429/426).



Endstand Senioren A:

1. Jochen Geiger (PSV Franken) 923 (458/465), 2. Joachim Schmidt 893 (438/455), 3. Ralf Müller (beide SKC 07) 846 (416/430), 4. Frank Schremmer 781 (407/374), 5. Ulrich Kauper (beide Alle Neun) 690 (351/339).



Endstand Senioren B:

1. Kurt Moser (PSV Franken) 879 (441/438), 2. Manfred Müller 826 (420/406), 3. Helmut Triebel (beide Alle Neun) 800 (377/423), 4. Arno Luthardt (PSV Franken) 768 (377/391).

Endstand Senioren C:

1. Horst Sonnleitner (SKC 07) 835 (440/395), 2. Heinrich Stephan 788 (406/382), 3. Horst Heublein 743 (379/364), 4. Siegfried Romankiewicz (alle Alle Neun) 683 (323/360).



Endstand Frauen:

1. Kristin Hoffmann 1020 (516/504), 2. Sandra Gärtner 653 (348/305), 3. Ramona Stöckert (alle DSKC) 644 (299/345).



Endstand Juniorinnen:

1. Sandra Schmidt 1002 (504/498), 2. Vanessa Gärtner (beide DSKC) 854 (424/430).



Endstand Seniorinnen A:

1. Susanne Hoffmann 1094 (545/549), 2. Beate Roos 1002 (531/471), 3. Steffi Koch (alle DSKC) 986 (491/495).



Endstand Seniorinnen B:

1. Gisela Bartl 1030 (513/517), 2. Helga Hauschild (DSKC) 920 (482/438).

Bernhard-Köhn-Gedächtnis-Pokal Männer:

1. Helmut Triebel / Mathias Schröter 471 (123, 107, 126, 115), 2. Manfred Müller / Lukas Müller 436 (125, 107, 79, 125), 3. Jonas Köhn / Dirk Köhn 403 (116, 89, 102, 96), 4. Holger Birke / Hartmut Zimmermann 380 (62, 85, 125, 108), 5. Frank Schremmer / Ulrich Kauper 364 (86, 99, 99, 80).



Frauen:

1. Kristin Hoffmann / Sandra Schmidt 308 (85, 80, 72, 71), 2. Steffi Koch / Beate Roos 293 (62, 71, 90, 70), 3. Daniela Siebentaler / Vanessa Gärtner 263 (61, 51, 71, 80), 4. Helga Hauschild / Gisela Bartl 255 (53, 81, 53, 68).



Mixed:

1. Susanne Hoffmann / Marcel Bajus 572 (152, 134, 116, 170), 2. Beate Roos / Frank Faber 534 (123, 135, 133, 143), 3. Sandra Schmidt / Lukas Müller 453 (117, 133, 114, 89), 4. Helga Hauschild / Manfred Müller 378 (113, 79, 115, 71).