Kürschner und Eberhardt räumen bei "Bayerischer" ab

Bei den bayerischen Einzelmeisterschaften der Tischtennis-Senioren im unterfränkischen Ochsenfurt gingen gleich fünf erste Plätze an zwei Spieler des TTC Tiefenlauter. So stand Reiner Kürschner in der Altersklasse (AK) 60 in allen drei Wettbewerben (Einzel, Doppel, Mixed) ganz oben auf dem Treppchen. Ähnliches gilt in der AK65 für Rolf Eberhardt, der im Einzel und Doppel zu Meisterehren kam. Im Mixed trat Eberhardt nicht an.Weitere Medaillenplätze für qualifizierte Teilnehmer aus dem Kreis Coburg erkämpften sich Edeltraud Barth (VfL Neustadt/Cbg.) sowie Klaus Lindner und Werner Quaschigroch (beide TV 1886 Ebersdorf).

Im Einzel der AK60 trumpfte Kürschner nicht nur in seiner Gruppe, sondern auch im Hauptfeld auf. So verzeichnete er in seinen fünf Begegnungen bis zum Finale ein Satzverhältnis von 15:2. Im Endspiel hatte er mit Gerhard Allert (ASV Fronberg) einen hartnäckigen Kontrahenten. Nachdem er den Oberpfälzer knapp mit 11:9 und 11:8 besiegt hatte, musste er den dritten Satz abgeben (5:11). Doch im vierten Durchgang behielt Kürschner die Nerven und mit 11:9 die Oberhand.

Im Doppel wirkte an der Seite von Kürschner sein früherer Mannschaftskamerad vom FC Nordhalben, Friedel Tomaschko (jetzt TSV Teuschnitz). Nachdem beide im Halbfinale alles in die Waagschale werfen mussten, um im Entscheidungssatz die Nase vorne zu haben, gaben sie im Endspiel nur den zweiten Durchgang gegen das Paar Konrad Pirzer/Horst Hübner (TuS Dachelhofen/TTC Rugendorf) ab (11:9, 8:11, 11:3, 11:5).

Den dritten Titelgewinn fuhr der TTC-Akteur im Mixed mit seiner mehrmaligen Partnerin bei derartigen Wettbewerben, Daniela Baumann (SB Versbach), ein. Für beide hatte es den Anschein, als würden sie im Halbfinale ausscheiden. Doch drehten sie die Partie nach dem 1:2-Satzrückstand noch mit einem 12:10 und 11:9 in den Sätzen 4 und 5. Im Endspiel gegen die Formation Angela Hoffmann/Xaver Eschenlohr (SV Tennenlohe/TTF Bad Wörishofen) war im Spiel von Kürschner und Baumann zunächst noch Sand im Getriebe (4:11). Doch dann wendeten sie das Blatt und gingen noch mit einem 13:11, 11:8 und 11:4 als jubelndes Siegerpaar durchs Ziel.

Ebenso wie Kürschner dominierte auch Rolf Eberhardt in der AK 65. Auch er verzeichnete bis zum Einzug ins Finale das Satzverhältnis von 15:2. Im Endspiel war Eberhardt gegen Gerald Ziegler (TSV Winkelhaid) eine Klasse für sich. Gleich dreimal deklassierte er mit 11:3 den Mittelfranken.

Im Doppel verzeichneten Eberhardt und sein Partner vom FC Hösbach, Paul Beisler, noch nicht einmal einen einzigen Satzverlust. Im Endspiel war Gerald Zieger (mit Jürgen Gottinger, TV Fürth) erneut der Gegner. Eberhardt und Beisler harmonierten bestens und gewannen sicher mit 11:7, 11:8 und 11:7.

Dreimal Bronze gab es für Edeltraud Barth in der AK 75, und zwar im Einzel, im Doppel mit Gisela Fiedler (TSV Katzwang) und im Mixed mit Erich Goldau (SpVgg Westheim).

Ebenfalls einen dritten Platz belegte Klaus Lindner in der AK 70 im Mixed mit Philippine Schreck (SV Lengfurt) und sein Mannschaftskamerad Werner Quaschigroch mit Juliane Dressel (ATS Kulmbach).

Für Teilnehmer aus Oberfranken gab es noch Medaillenplätze für Petra Rubin vom TTC Neunkirchen am Brand (2. im Einzel, 3. im Doppel/AK 60), Werner Buchner vom TV Wunsiedel (3. im Doppel/AK 80), Irene Fieber und Juliane Dressel (beide 3. im Doppel/AK 60).