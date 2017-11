Klare Verhältnisse in Sonnefeld

SonnefeldSchwerer Schlag für den VfL Frohnlach: Mit 0:5 haben die Schützlinge von Trainer Oliver Müller das Landesliga-Derby beim TSV Sonnefeld verloren. 550 Zuschauer sahen eine zum Teil hitzige Partie mit fünf Treffern auf einer Seite und je einem Platzverweis. Für den Neuling aus Sonnefeld trugen sich der Ex-Frohnlacher Bastian Renk (1), Tayfun Özdemir (2) und Aykut Civelek (2) in die Torschützenliste ein. Während der TSV mit 27 Punkten auf Platz 7 sorgenfrei ist, sieht es für die Frohnlacher als Schusslicht alles andere als gut aus.



Auch das Hinspiel in Frohnlach im Juli hatte der Aufsteiger mit 2:1 für sich entschieden und damit steht eines fest: Die fußballerischen Kräfteverhältnisse um die Kreisstadt Coburg herum haben sich verschoben. Der einst so ruhmreiche VfL Frohnlach ist längst nicht mehr die Nummer 1. Diese Position hat der einstige Bayernligist an den Emporkömmling TSV Sonnefeld verloren.



Die 550 Zuschauer sahen ein zunächst weitestgehend ausgeglichenes Nachbarschaftsduell. Erster Knackpunkt war dann aber die Szene, die zum 1:0 für Sonnefeld geführt hat. Nach der Hereingabe sprang Torschütze Aykut Civelek der Ball zunächst an die Hand, was der Schiedsrichter aber nicht geahndet hat. Civelek konnte somit zum 1:0 einköpfen (34.). Kurz vor der Pause eine weitere Schlüsselszene: Civelek lag am Boden und zwar unmittelbar vor dem Schiedsrichter-Assistenten. Lukas Werner lief vorbei und trat dem Gegenspieler auf den Oberschenkel, was dem Sünder als Tätlichkeit ausgelegt wurde - dafür gab es Rot (44.).



Unmittelbar vor dem Pausenpfiff dann ein weiterer Rückschlag für den VfL. Als der Ball in den Frohnlacher Strafraum gespielt wurde, waren sich Tormann Philipp Pfister und Tim Rebhan nicht einig. Keiner ging zum Ball und so landete die Kugel beim dahinter lauernden Sonnefelder Spielertrainer Renk, der zum 2:0 einschießen konnte (45.). Frohnlach hatte zwar noch eine Halbzeit lang Zeit, den Rückstand aufzuholen, aber es war klar, dass das mit einem Mann weniger ein kaum zu schaffendes Unterfangen wird. Nach einer guten Stunde dann die Vorentscheidung, als Civelek einen Freistoß aus 20 Metern zum 3:0 in den Winkel setzte (61.). Beim 4:0 kam das Leder ebenfalls von außen. Ein VfL-Abwehrmann verpasste und Tayfun Özdemir hatte keine Mühe, den Ball noch über die Linie zu bugsieren (64.). Den Schlusspunkt setzte ebenfalls Tayfun Özdemir mit einem verunglückten Flankenball von der rechten Seite, der den Weg ins Tor fand (71.).



Damit war das Derby längst entschieden. Frohnlach war nicht in der Lage, dagegenzuhalten und Sonnefeld gelang an diesem Herbstnachmittag so ziemlich alles. Für den TSV Sonnefeld läuft bei der Mission Klassenerhalt alles nach Plan. Die Gäste aus Frohnlach hingegen stecken nach dem 3:1-Sieg von der SpVgg Erlangen gegen den SC Feucht wieder ganz tief im Tabellenkeller.



Stimmen zum Spiel

Oliver Müller (Trainer VfL Frohnlach): "Es war eine enttäuschende Leistung von meiner Mannschaft. Wir haben nicht, wie es in einem Derby erforderlich ist, dagegengehalten. Der Sieg für Sonnenfeld geht daher auf alle Fälle in Ordnung. Allerdings fiel das 1:0 nach einem Handspiel des Schützen und der Freistoß zum 3:0 war eine Fehlentscheidung. Aber der Schiedsrichter war nicht Schuld, dass wir verloren haben."

Bastian Renk (Spielertrainer TSV Sonnefeld): "Knackpunkt war sicher das 1:0 und die Rote Karte für Frohnlach. Frohnlach war nicht so bissig wie wir. In der ersten Halbzeit war das Spiel noch halbwegs ausgeglichen. Nach der Pause hatten wir mehr von der Partie. Hitzig war es nicht, wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen. Für meinen Ex-Klub Frohnlach wird es nun natürlich schwer."







TSV Sonnefeld - VfL Frohnlach 5:0 (2:0)



TSV Sonnefeld: Jauch - Kunick, Pawellek, Simitci, Zapf, Scheler, Rödel (75. Beland), T. Özdemir, E. Özdemir (46. Thyroff), Civelek, Renk (70 Jacob)

VfL Frohnlach: Pfister - Krüger, Teuchert (70. Göhring), Lauerbach, Rebhan, Hartmann, Knie, Autsch, Pflaum (73. Marc Schramm), Werner, Trawally (77. Graf)

Tore: 1:0 Civelek (34.), 2:0 Renk (44.), 3:0 Civelek (61.), 4:0 T. Özdemir (64.), 5:0 T. Özdemir (71.).

Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim)

Zuschauer: 550

Gelb-Rot: Tayfun Özdemir (76., wiederholtes Foulspiel) / -

Rot: - / Werner (44., Tätlichkeit)