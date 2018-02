Kevin Krawietz glänzt in der Lombardei

Kevin Krawietz hat beim "Torneo Citta di Como", einem mit 43 000 Euro dotierten Challenger-Weltranglistenturnier in Italien, mit seinem Partner Aliaksandr Bury (Weißrussland) mit einer starken Leistung das Endspiel der Doppelkonkurrenz erreicht. Dort unterlagen sie mit 6:7 und 2:6 gegen das an Nummer 1 gesetzte Doppel Sander Arends (Niederlande) und Antonio Sancic (Kroatien).



Nach einigen Tagen Regeneration ist Krawietz nur zur Doppelkonkurrenz nach Como gereist. Sein ursprünglicher Partner, der Münchner Alexander Satschko, hat kurzfristig absagen müssen. So hatte Krawietz mit Aliaksandr Bury einen neuen Partner an seiner Seite.



In der ersten Runde trafen die beiden auf ein eingespieltes Team mit Maximilian Neuchrist und Tristan-Samuel Weissborn (Österreich). Den ersten Satz dominierten Krawietz/Bury mit 6:1 nach Belieben. Dann war die Partie ausgeglichener. Die Österreicher gewannen den zweiten Satz im Tiebreak mit 8:6. Im entscheidenden Match-Tiebreak ging es bis 6:6 hin und her, bis Krawietz/Bury mit 10:6 das bessere Ende hatten.



In der zweiten Runde hatten sie gegen Filippo Baldi und Andrea Pellegrino (beide Italien) keinerlei Probleme und siegten souverän mit 6:1 und 6:3.



10:0 im Match-Tiebreak

Im Halbfinale stand ihnen das an Position 3 gesetzte Doppel Ariel Behar (Uruguay) und Joe Salisbury (England) gegenüber. Ein sehr spannendes und ausgeglichenes Match entwickelte sich. Krawietz/Bury verloren den ersten Satz im Tiebreak mit 5:7. Im zweiten Satz steigerten sie sich von Minute zu Minute, siegten im zweiten Satz mit 6:4 und gewannen den Match-Tiebreak glatt mit 10:0. Damit war das Finale erreicht.



Es ging gegen das an Nummer 1 gesetzte Doppel Sander Arends und Antonio Sancic. Im ersten Satz war die Partie auf Augenhöhe - Krawietz/Bury verloren letztendlich im Tiebreak. Im zweiten Satz war das niederländisch-kroatische Doppel aber zu stark. Krawietz/Bury mussten sich mit 2:6 geschlagen geben. Trotzdem waren die Finalteilnahme und der zweite Platz ein voller Erfolg für den Witzmannsberger und seinen Partner. Nach der Siegerehrung ging es für Krawietz direkt weiter zum nächsten Turnier nach Alphen (Niederlande). Dort stand die Qualifikation für ein Einzelturnier an.