Kameradschaft und Zusammenhalt am Buchberg

Am 24. Spieltag der Kreisliga Coburg haben die ersten fünf bestplatzierten Mannschaften Heimrecht, mehr Spannung ist also in den Kellerduellen zu erwarten. Die Partie zwischen Heilgersdorf gegen Lichtenfels am Freitag ist das einzige Nachholspiel diese Woche. Aus der Winterpause kam lediglich der SV Ketschendorf mit drei Siegen - Grund genug für das Tageblatt beim Ketschendorfer Spielleiter Christian Wolf nachzufragen.



Herr Wolf, als Spielleiter sind Sie eng bei der Mannschaft. Was ist die größte Stärke Ihrer Elf?

Christian Wolf: Das ist ganz klar die Kameradschaft und der Zusammenhalt. Aufgrund der Tatsache, dass die Jungs bei uns allesamt unentgeltlich spielen, gibt es hier in der Mannschaft keinen Neid und absolute Gleichberechtigung. Darauf bin ich absolut Stolz, dass das beim SVK auf diesem Niveau möglich ist. In der heutigen Zeit ist es offensichtlich leider nicht mehr selbstverständlich, sich mit seinem Verein zu identifizieren und Woche für Woche "seine Knochen hinzuhalten". Hier kann ich den Jungs nur Respekt zollen, dass sie trotz des einen oder anderen Angebots dem SVK die Treue halten. Das bestätigt unsere Marschrichtung und die gute Arbeit der Trainer in den letzten Jahren. Eine weitere Stärke ist definitiv, dass das Team nicht nur aus elf Leuten besteht. Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich die Mannschaft nicht von alleine aufstellt, sondern auch jeder im Training Gas geben muss. Zudem ist es auch so, dass bei Auswechselungen das Niveau nicht sinkt, sondern die Mannschaft dadurch noch mal neuen Schwung beziehungsweise Stabilität bekommt.



Nachdem der SVK im Vorjahr knapp scheiterte , kann doch dieses Jahr nur der Aufstieg das Ziel sein, oder?

Wir sind natürlich super aus der Winterpause gestartet und die Konkurrenz hat bereits Punkte gelassen. Wenn wir unser Nachholspiel gewinnen, sind wir bis auf zwei Punkte an Einberg und Pfarrweisach dran. Die direkten Duellen mit beiden stehen auch noch vor der Tür, hier ist es an der Zeit die Spitzenspiele auch mal für uns zu entscheiden. Allerdings haben sich diese beiden Teams in den letzten Jahren ebenfalls super entwickelt und leisten tolle Arbeit. Wir wissen aus der vergangenen Saison, dass im Prinzip alles passen muss und das notwendige Glück auch dazu gehört, um am Ende ganz oben dabei zu sein. Wir werden aber alles dafür tun, um uns am Ende nichts vorwerfen zu müssen. Das Ziel vor der Saison war ein Platz unter den Top5, hier liegen wir absolut im Soll. Trotzdem möchten wir natürlich jedes Spiel gewinnen und werden sehen, für welche Platzierung es dann schlussendlich reicht.



Letzte Saison wurde der tolle Endspurt mit acht Siegen und einem Remis nicht ganz belohnt - woran scheiterte es am Ende?

An der Niederlage gegen Dörfleins ( lacht ). Nein, am Ende hat es in diesem Spiel einfach nicht gereicht. Dörfleins war unter dem Strich effektiver und wir konnten aufgrund vieler Verletzungen nichts mehr entgegensetzen. Nach einer 2:0-Führung war das natürlich doppelt bitter. Mittlerweile haben wir diesen Tag aber alle gut verdaut. Es war trotzdem ein geiles Erlebnis vor diese Zuschauerkulisse zu spielen, und auch die anschließende "Klassenerhaltsfeier" war legendär.



Die Bedingungen am Buchberg sind nicht immer perfekt. Was ist hier in Planung?

Mit schwierigen Platzverhältnissen haben aktuell ja nicht nur wir zu kämpfen. Für Trainingseinheiten sind wir froh, unseren Hartplatz zur Verfügung zu haben und können außerdem den Kunstrasen der Stadt Coburg benutzen. Die ideale Lösung wäre ein Kunstrasenplatz anstelle unseres Hartplatzes, hier stehen wir allerdings noch in den Kinderschuhen. Trotzdem hat sich in der Winterpause auf dem Buchberg einiges getan: Hinter den Toren wurden neue Ballfangzäune errichtet, der Bereich vor dem Sportheim wurde neu gepflastert und die Treppenaufgänge wurden komplett neu gestaltet. Wir sind mit den Bedingungen am Buchberg gut aufgestellt.



Was sagt Christian Wolf zum Niveau der Kreisliga und zu der schwierigen Situation mit den vielen Nachholspielen?

Das Niveau in der Kreisliga ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im Prinzip kann auch jeder jeden schlagen. Mit nur 90 oder 95 Prozent gewinnt man zumeist kein Spiel. Es rücken auch immer wieder starke Aufsteiger nach, wie in diesem Jahr das Team aus Krecktal, das die Liga bereichert. Die Situation mit den vielen Nachholspielen nervt natürlich, da jetzt einige Doppelspieltage anstehen, aber das Wetter ist nun mal nicht zu ändern. Ich bin allerdings guter Dinge, dass wir diese Belastung aufgrund unseres großen Kaders gut abfedern können, sofern wir von vielen Verletzungen verschont bleiben.