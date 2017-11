Kalte Dusche in letzter Sekunde für HSC-Reserve

Der HSC 2000 Coburg II musste sich im Heimspiel gegen die SG Bruchköbel mit einem 32:32-Unentschieden begnügen. In der letzten Sekunde kassierten die Vestestädter, bei denen das Duo Andreas Wolf und Kenny Schramm mit 23 Treffern glänzten, noch den Ausgleich.

"Am Ende ein unnötiger Punktverlust, allerdings insgesamt gerecht. Es war eine gute Leistung mit zu vielen kleinen Fehlern", sagte Trainer Martin Röhrig.



HSC 20000 Coburg II -

SG Bruchköbel 32:32 (14:14)

Während Coburg der eine Zähler den 9. Platz einbrachte, fielen die Gäste auf den vorletzten Platz zurück, denn TV Gelnhausen (bisher 15.) bezwang den GSV Anhalt Bernburg mit 29:27, der um drei Plätze auf Rang 7 zurückfiel. Die MSG Groß-Bieberau/Modau triumphierte beim TV Germania Großsachsen mit 30:27 und behauptet sich als Zwölfter.



Der einstige Tabellenführer SG Leutershausen büßte mit dem 25:25 bei der SG Rodgau Nieder-Roden erneut einen Zähler ein. Mit dem klaren 36:28 über die HSG Hanau rückte SC Magdeburg auf Platz 5 vor.



Bruchköbel zeigte von Beginn an seine Krallen, ließ mit schnellen und unkomplizierten Angriffen der Coburger Abwehr keine Verschnaufpausen und so entwickelte sich eine interessante Partie, denn auch Coburg zeigte seine Qualitäten. Nach einem vergebenen Siebenmeter und Toren vom Munoz und Knauer (2) zum 3:4, lief bei den Coburgern im Angriff fast alles über Wolf und Schramm.



AußerKnauer (6:5) und Kellner mit einem Strafwurf zum 11:9 war nur noch das Duo erfolgreich und das, obwohl auch für die anderen Akteure gute Möglichkeiten herausgespielt wurden, die aber zu oft am Aluminium oder am starken SG-Torwart scheiterten.



Zweimal legten die Coburger mit 10:7 und 13:10 vor, aber zweimal konterten die Gäste mit einem Lauf ihrerseits (13:14). Mit der Schlusssirene egalisierte Wolf mit einem Kracher das Spiel zur Halbzeit (14:14).



Im zweiten Durchgang blieb die Partie weiterhin eng. Nach ständigem Gleichstand ging Coburg mit 19:17 in Front, konnte diesen Vorsprung aber nicht halten. Die Gäste verkürzten in doppelter Unterzahl auf 23:24, obwohl Tormann Tim Titze, genau wie sein Gegenüber, eine starke Leistunge zeigte. In den letzten zehn Minuten schien sich die Waage dann doch zugunsten des HSC zu neigen. Nach dem 26:25 besorgten der treffsichere Wolf und Kellner mit gutem Durchsetzungsvermögen das 28:25 in der 54. Minute. Was nun fehlte, waren weitere Treffer, denn Wolf und Schramm waren mit 14 Toren auch in der zweiten Halbzeit nahezu Alleinunterhalter.



Nach dem 32:29-Vorsprung 109 Sekunden vor dem Ende folgte doch noch die kalte Dusche für die HSC-Reserve. Unter gütiger Mithilfe des Gastgebers erzielte der flinke Felix Rehberg in allerletzter Sekunde das Remis, das aber letztlich der gerechte Spielausgang einer intensiven Begegnung war.





HSC 2000 Coburg II - SG Bruchköbel 32:32 (14:14)



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz (1),Ronny Göhl, Nikola Franke (2), Lukas Dude, Benedikt Kellner (3/1),Maximilian Drude, Jonathan Rivera, Jakob Knauer (3), Dominik Bühler, Kenny, Schramm (10), Andreas Wolf (13)

Zuschauer: 98

Schiedsrichter: Felix Magalowski/Andre Schwieger

Siebenmeter: 2 - 1

Zeitstrafen: 2 - 5