Junge Vestekicker gewinnen vier Stadtmeistertitel

Die Jugendteams des FC Coburg sind ihrer Favoritenrolle bei den Hallenstadtmeisterschaften in der Pestalozzi-Halle gerecht geworden. Die Vestekicker gewannen beim Turnier, das in diesem Jahr vom TSV Scheuerfeld ausgerichtet wurde, alle vier Altersklassen (E1-, E2-, F-, und G-Junioren). Gespielt wurde jeweils in Sechser- bzw. Siebenergruppen im Modus "Jeder-gegen-jeden".



Die Turniere der E1- und E2-Junioren waren eine klare Angelegenheit für den FCC. Bei den E1-Junioren setzten sich die Vestekicker mit fünf Siegen in fünf Partien und einem Torverhältnis von 14:1 deutlich auf Platz 1 (15 Punkte). Rang 2 ging an die SG TSV Bertelsdorf (10), Dritter wurde die SG Spvg Ahorn (8).



Noch dominanter präsentierte sich die E2 des FC Coburg - mit einem stolzen Torverhältnis von 31:1 und sechs Siegen in sechs Partien (18 Punkte). Auf Platz 2 und 3 landeten der SV Hut Coburg (15) und die SG TSV Scheuerfeld (10).



Spannender verlief die Stadtmeisterschaft bei den F-Junioren. Vor dem letzten Spiel zwischen der SG TSV Scheuerfeld und dem FC Coburg waren beide Mannschaften punktgleich. Nach vier Minuten ging der TSV bereits mit 2:0 in Führung. Die Coburger konnten aber zwei Minuten vor Spielschluss ausgleichen und sicherten sich somit dank des besseren Torverhältnisses denkbar knapp den Titel (beide 16 Punkte). Dritter wurde die Spvg Ahorn.



Noch dramatischer ging es bei den Kleinsten, den G- Junioren, zu. Auch hier waren es der FC Coburg und die SG TSV Scheuerfeld, die das Turnier bestimmten. Vor dem direkten Aufeinandertreffen, das gleichzeitig das letzte Spiel war, waren beide Mannschaften ohne Punktverlust. Da Scheuerfeld zu dem Zeitpunkt das bessere Torverhältnis hatte, hätte bereits ein Unentschieden zum Titel gereicht. Danach sah es auch aus, doch in der lange Zeit torlosen Partie schlugen die Vestekicker 28 Sekunden vor Abpfiff noch zu und durften über den kaum mehr für möglich gehaltenen Turniersieg jubeln. Auf Platz 3 kam der SV Ketschendorf. Während die Meister standesgemäß mit einem Pokal feierten, durften sich alle Aktiven über eine Medaille freuen.