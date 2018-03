Jan Gorr: "Wir müssen uns mehr wehren"

Der Oktober war lange trist, erst in den letzten Tagen hat er sich von seiner goldenen Seite gezeigt. Vielleicht schafft auch der HSC 2000 Coburg im letzten Spiel des Monats vor der Länderspielpause den Umschwung.



Ein goldener Oktober wird es nach zwei Punkten aus den letzten drei Spielen aber nicht mehr werden. Trotzdem soll am Samstag mit einem Sieg bei der HG Saarlouis (Anwurf 19.30 Uhr) zumindest eine ausgeglichene Bilanz erreicht werden. "Die Ergebnisse waren sicher nicht positiv, es hakt aktuell noch in unserem Spiel. Aber es ist kein hilfreicher Weg, daraus direkt eine Negativspirale abzuleiten", sagt Gorr.



HSC-Aufbauspiel wird "zerstört"

Fakt ist dennoch, dass sein Team mit 11:7 Punkten auf Platz 8 den Erwartungen deutlich hinterherhinkt. Das haben in den Vorjahren aber schon viele Absteiger erleben müssen, weil in Liga 2 eben mit viel mehr Kampf zu Werke gegangen wird. Das hat das Team um Spielführer Till Riehn gerade in den letzten Partien im Angriff deutlich zu spüren bekommen, als die gegnerische Abwehr, teilweise mehr als grenzwertig, darauf aus war, das Aufbauspiel des HSC zu zerstören. "Wir müssen eben auch noch robuster zu Werke gehen, uns mehr wehren", hat Gorr aufgrund der jüngsten Erfahrungen ausgegeben. Das ist gegen die Saarländer zwingend erforderlich.



HG lebt in Abwehr von Variabilität

"Wir treffen auf ein Team, das vor allem in der Abwehr von seiner Variabilität lebt. Die spielen in einer Partie schon einmal verschiedene Systeme, um den Gegner zu verunsichern." Dazu schickt Saarlouis auch gerne mal den siebten Feldspieler auf die Platte - damit hatte Coburg gegen Hagen so seine Probleme.



Der Coburger Trainer will jedoch die eigene Vielseitigkeit dagegensetzen und mit "absoluter Konsequenz" agieren. Denn Saarlouis ist ein Team, das zwei Gesichter hat. Auswärts "pfui", da mit einer Tordifferenz von minus 50 in fünf Spielen Schlusslicht - was aber auch etwas den Topgegnern, auf die sie trafen, geschuldet ist.



In eigener Halle geht hingegen immer etwas, wie der deutliche 25:17-Sieg über den Tabellenvierten Lübeck zeigte. "Die Stimmung in der Halle kann richtig hochkochen", weiß Gorr um die Schwere der Aufgabe bei dem Team, das in den vergangenen vier Jahren nur hauchdünn dem Abstieg entgangen ist. Mittlerweile ist die Mannschaft aber auf jeder Position doppelt besetzt und peilt deshalb einen gesicherten Mittelfeldplatz an.



Die Coburger müssen weiter auf Jan Kulhanek verzichten und auch Philipp Barsties steht - wie berichtet - wegen seiner Knieoperation nicht zur Verfügung.



Raus aus dem Niemandsland

Doch egal unter welchen Vorzeichen der HSC in Saarlouis antritt: Coburg muss endlich raus aus dem Niemandsland der 2. Liga. Das ist nur mit einem endlich wieder überzeugenden Auftritt und einem Sieg beim Tabellen-15. möglich.



Doch die aus Sicht des HSC tristen Wochen im Oktober haben gezeigt - das wird alles andere als ein Selbstläufer.





Samstag, 19.30 Uhr: HG Saarlouis - HSC Coburg



HSC 2000 Coburg: Patryk Foluszny, Oliver Krechel; Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Felix Sproß, Dominic Kelm, Petr Linhart, Sebastian Weber, Stefan Lex, Benedikt Kellner (?), Florian Billek, Till Riehn, Marko Neloski, Tobias Varvne, Romas Kirveliavicius

Trainer: Jan Gorr

HG Saarlouis: Patrick Schulz, Darius Jonczyk; Philipp Leist, Falk Kolodziej Peter Walz, Martin Murawski, Lars Weissgerber, Arthur Muller, Jerome Müller, Julius Lindskog Andersson, Michael Schulz, Tom Paetow, Yann Polydore, Marcel Engels, Pascal Noll

Trainer: Jörg Bohrmann

SR: Maike Merz/Tanja Schilha