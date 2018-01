In Würzburg zählt es für den BBC Coburg

In der Hinrunde besiegten die Vestestädter die Reserve des Erstligisten in der HUK-Arena hauchdünn mit 77:74. Die Mannschaft der TG hat sich seither allerdings grundlegend verändert: Dem damals als Alleinunterhalter fungierenden US-Aufbau Miles Jackson-Cartwright, der in Coburg 31 Punkte erzielte, wurde vermutlich mit Mitteln aus dem Bundesliga-Etat kompetente Unterstützung an die Seite gestellt.



TG s. Oliver Würzburg -

BBC Coburg

Die Flügelspieler Garrett Jackson (USA, 18 Punkte und 7 Rebounds pro Spiel) und Karlis Apsitis (Lettland, 12,5 Punkte) sorgen zusammen mit Center Leon Kratzer, in der Vorsaison im Baunacher Trikot immerhin noch Spieler des Jahres in der ProA, inzwischen für ordentlich Wirbel unter den Körben. Ob Kratzer am Sonntag dabei ist, muss angesichts der zeitgleich antretenden 1. Mannschaft allerdings abgewartet werden, da der 20-Jährige dort ebenfalls zur Rotation gehört. Centerkollege Dejan Kovacevic steht ihm jedoch in nichts nach, überzeugte er doch beim dominanten 92:66-Auswärtserfolg in Karlsruhe vor Wochenfrist mit 20 Zählern und 11 eingesammelten Abprallern.



Kurzum: Der BBC Coburg bekommt es am Sonntag am Untermain mit einem echten Playoff-Kaliber zu tun. Nichtsdestotrotz müssen die Coburger einen Weg finden, das Team des australischen Trainers Liam Flynn in die Schranken zu weisen, wenn sie die Teilnahme an der Meisterrunde nicht komplett aus den Augen verlieren wollen. Und auch für eine eventuelle Play-down-Serie hat die Begegnung große Bedeutung im Hinblick auf Ausgangsposition und direkten Vergleich.



Sturm verhindert Training

Dementsprechend ungelegen kam Headcoach Derrick Taylor der Ausfall der Trainingseinheit am Donnerstagabend wegen Sturmwarnung und der damit verbundenen Hallenschließung. An der Verletzungsfront gab es immerhin vorerst keine neuen Hiobsbotschaften, von Matthias Fichtner abgesehen sollten alle Spieler einsatzbereit sein. Kurzfristig entschieden wird über ein Mitwirken von Christopher Wolf, der gegen seinen ehemaligen Klub natürlich darauf brennt, wieder ins Geschehen eingreifen zu dürfen. Sein Debüt im BBC-Trikot wird wohl Neuzugang Tevin Falzon geben.